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РФ поставит в Беларусь современное вооружение. В случае военного конфликта российские подразделения и войска будут переброшены за сутки, - Лукашенко

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

РФ поставит в Беларусь современное вооружение. В случае военного конфликта российские подразделения и войска будут переброшены за сутки, - Лукашенко

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко сообщил о предстоящих поставках Минску современного российского вооружения.

Россия поставит в Беларусь современное вооружение. Об этом Лукашенко рассказал сегодня на совещании по вопросам белорусско-российского сотрудничества, комментируя итоги переговоров в Сочи, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "СБ. Беларусь сегодня".

По словам Лукашенко, одна из тем касалась кооперации в военно-промышленном комплексе, в том числе поставок современного вооружения в Беларусь. На каких условиях это будет сделано - еще предстоит определиться, уточнил он.

При этом Лукашенко обратил внимание, что "никаких обсуждений в плане переброски вооруженных сил России на постоянной основе, создания каких-то баз - об этом даже речи не шло".

"И это нам не нужно. Потому что по нашей концепции военной безопасности Союзного государства в этом пока нет никакой необходимости. Будет какая-то настороженность, будем мы видеть активизацию в НАТО, вплоть до военного конфликта, в течение суток (базы у нас, аэродромы и прочее определены) российские подразделения и войска будут переброшены в Беларусь", - отметил он.

Кроме этого, следуя линии российской пропаганды, Лукашенко обвинил Запад и НАТО в обострении ситуации.

"Хотя на Западе эти мерзавцы не имеют права нас упрекать в базах России, Китая или еще кого-то. Чего нас упрекать? Вы же подтягиваете и создаете базы в Польше. У себя бревно в глазу не видят, а нас начинают мочить по всем направлениям: "Ах, Беларусь становится страной, куда иностранные войска подтягиваются..." Вы на себя посмотрите", - возмутился диктатор.

Читайте также: Создание "настоящего союзного государства" между Беларусью и РФ представляет опасность для Украины, - Зеленский

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+62
РФ поставит в Беларусь современное вооружение. В случае военного конфликта российские подразделения и войска будут переброшены за сутки, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3856
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01.06.2021 13:35
+44
И кто на вас нападать собрался, кроме колорада?
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01.06.2021 13:34
+27
Та не лякай ти нас, лякані вже...
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01.06.2021 13:31
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Страница 3 из 3
Що не так?
Переклад то "каверкати" ? Чи не вірний?
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02.06.2021 11:08 Ответить
У Вас, свинособака, проблемы ещё и с пониманием письменной речи?
Я так и написала, это не перевод, а исковерканная фраза. Презрительный стёб над беларуским языком.
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02.06.2021 11:47 Ответить
Украине нужно большое строительство вдоль всей границы военной инфраструктуры! Нужно болота делать вдоль границы, чтобы там русская техника вязла и тонула. Как первый дешевый шаг, но эффективный. А перед болотом с нашей стороны нужно делать искусственные насыпи огромные - создание высот с которых будет видно противника, как на ладони, а противнику будет не видно тех, кто на высоте. первые относительно дешевые шаги. Заминировать еще границы нужно. колючей проволоки раскидать. Линию Маннергейма создать или валунов больших просто повкалывать. Дотов внутри насыпей сверх крутых сделать и с масками делать сверх прочными на орудиях. И нужно лучшие ПРО и ПВО Украине покупать и создавать!
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01.06.2021 15:29 Ответить
а для верности в эти болота нужно еще нильских крокодилов и миссисипских аллигаторов запустить РФ поставить у Білорусь сучасне озброєння. У разі військового конфлікту російські підрозділи і війська будуть перекинуті за добу, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1727ты хоть понимаешь сколько бабла, сил и людей для столь масштабного проекта нужно?
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01.06.2021 15:49 Ответить
Каждая область пусть тянет шланги с насосами и пускают воду и так болота образуются на кордоне. Смотрел военные фильмы и танки и техника грузла и тонула в болотах только так. И пусть каждая область выделяет трактора и эскалаторы для создания перед болтами на нашей стороне насыпей и для создания высоты. Сколько на это денег надо??? на электроэнергию для насосов и на топливо для тракторов и зарплату трактористам. Это дешевле будет, чем стену, как в Израиле или стену Трампа строить и на такую большую границу, как у нас.
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01.06.2021 17:28 Ответить
Літаки і ракети з снарядами теж "в болотах грузнуть" будуть "ескалаторщик"? Хоч-би людей не смішив! Поїдь і подивися на берег Дніпра в районі Кобрина Йолчі Брагина Лоєва! На кордон з Київщиною не потрапиш - там Чорнобильська зона
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03.06.2021 04:52 Ответить
Проведя параллели между мерседесом 2021г выпуска и ладой 2021 г выпуска можно четко представить , что обозначает на языке Кремля выражение "современное вооружение"
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01.06.2021 15:30 Ответить
в этой ситуации врага нельзя недооценивать.лада то такэ.
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01.06.2021 19:18 Ответить
Понятно,если учесть,что у нас и "лады" нет
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01.06.2021 19:23 Ответить
Він хоче перетворити власну країну на поле бою між кацапами і НАТО? Ну і хто він після цього?
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01.06.2021 15:38 Ответить
Лука в черговий раз хоче "усидіть на двох стільцях" і продать Білорусь Росії подорожче і так щоб він і його дітки при владі залишилися!
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03.06.2021 05:02 Ответить
Враги собираются захватить родной колхоз... Страшно жить...
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01.06.2021 15:57 Ответить
Клятий таракан! Шо ти твориш багатоніжка вусата?
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01.06.2021 15:58 Ответить
адмирала кузю подгонят, или памогут как карабаху " аналагав нету"
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01.06.2021 16:06 Ответить
Ахаха, армянам уже поставили, чем закончилось все знают.
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01.06.2021 16:15 Ответить
Бульбофюрер вместе с вооружением получает и воинские части, уже размещенные в Беларуси. Первым они придушат Луку, а потом, установив абсолютную власть ху.ла, могут напасть на соседей. Но свой черенок от лопаты таракан получит в любом случае, что от одних, что от других.
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01.06.2021 16:45 Ответить
хватит его называть президентом, даже в кавычках
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01.06.2021 16:49 Ответить
Современное вооружение эрэфии это восстановленное и слегка модернизирование советское, не конкурент натовскому но намного дешевле.
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01.06.2021 17:02 Ответить
Анекдот: "У москалів є ******* зброя!"
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01.06.2021 17:34 Ответить
дурко колгоспне вон ормяне тоже на бальшова брата понадеялись и он даже самолетиков продал, правда без ракет ))
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01.06.2021 17:49 Ответить
Поздравляю, братья сябры, вы успешно просрали свою страну.
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01.06.2021 17:52 Ответить
А что, нейтронные бомбы уже закончились?
Помнится мне в 80-х о ней тогдашние скабеевы о ней верещали с каждого чугунного утюга РФ поставить у Білорусь сучасне озброєння. У разі військового конфлікту російські підрозділи і війська будуть перекинуті за добу, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 4250
РФ поставить у Білорусь сучасне озброєння. У разі військового конфлікту російські підрозділи і війська будуть перекинуті за добу, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 8788
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01.06.2021 18:24 Ответить
введут кацапы свои войска в Беларусь или не введут, бульбафюрер уже не решает, теперь он будет безропотно выполнять что скажет кремлевское ху@ло... де факто Беларусь уже не независимое государство, утратив даже те немногие признаки самостоятельности, которые были совсем недавно... самое хреновое то, что северная граница Украины теперь де-юре граничит с Беларусью, а де-факто с московской ордой...
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01.06.2021 18:26 Ответить
Минск не субъект права, оружие в Б. не для защиты, а для нападения на Украину, когда московскому фюреру окончательно клеммы в мозгу перемкнет.
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01.06.2021 18:29 Ответить
интересно ....що буде після путіна?
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01.06.2021 19:58 Ответить
РФ поставить у Білорусь сучасне озброєння. У разі військового конфлікту російські підрозділи і війська будуть перекинуті за добу, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2982
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01.06.2021 18:36 Ответить
А схож ще більше ніж *****....
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02.06.2021 13:39 Ответить
РФ поставить у Білорусь сучасне озброєння. У разі військового конфлікту російські підрозділи і війська будуть перекинуті за добу, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1908
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04.06.2021 17:06 Ответить
Правильно, в первую очередь оружие, с едой можно повременить.
РФ поставить у Білорусь сучасне озброєння. У разі військового конфлікту російські підрозділи і війська будуть перекинуті за добу, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 4734
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01.06.2021 19:03 Ответить
А срать (если есть чем) можно и на дырку.
РФ поставить у Білорусь сучасне озброєння. У разі військового конфлікту російські підрозділи і війська будуть перекинуті за добу, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3940
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01.06.2021 19:07 Ответить
Это дно. И какое дно!
Это дно выгребной ямы! РФ поставить у Білорусь сучасне озброєння. У разі військового конфлікту російські підрозділи і війська будуть перекинуті за добу, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2392
РФ поставить у Білорусь сучасне озброєння. У разі військового конфлікту російські підрозділи і війська будуть перекинуті за добу, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2608
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01.06.2021 19:09 Ответить
"Будет какая-то настороженность, будем мы видеть активизацию в НАТО, вплоть до военного конфликта, в течение суток.
Кроме этого Лукашенко обвинил Запад и НАТО в обострении ситуации".
Судя по обстановке, в самое ближайшее время эта "активизация НАТО" и произойдёт, и войдут скрепоносцы в Беларусь, даже без всякого "благословения" бульбофюрера.
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01.06.2021 19:19 Ответить
от прастітутки....суки вкрали КРИМ і ДОНБАС.......а винні НАТО і Европа...
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01.06.2021 20:02 Ответить
Во, "помощники" подтянулись... все по сценарию...
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01.06.2021 19:20 Ответить
Беларусь окончательно потеряла суверенитет. Думаю, теперь мы уже не увидим споров между РФ и Беларусией по нефти ,газу и молочке. Теперь лукашенко имеет должность гауляйтера , а силовые структуры напрямую подчиняются российским. После окончательного переваривания есть большой риск вторжения с севера.
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01.06.2021 19:33 Ответить
Вторжения не буде...якщо буде вторгнення.... росію буде захоплено Китаем
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01.06.2021 20:04 Ответить
РФ поставить у Білорусь сучасне озброєння. У разі військового конфлікту російські підрозділи і війська будуть перекинуті за добу, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 6931
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01.06.2021 20:28 Ответить
надо срочно мочить картофельного фюрера, иначе будет большая война
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01.06.2021 21:40 Ответить
РФ поставить у Білорусь сучасне озброєння. У разі військового конфлікту російські підрозділи і війська будуть перекинуті за добу, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 641
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01.06.2021 22:48 Ответить
За " современной " российской техникой подтянутся так называемые инструкторы с Чечни, Бурятии и прочих исконно русских регионов с азиатскими братьями белорусов. Армения уже понадеялась на российскую технику и отгребла по самые не балуй.
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01.06.2021 23:17 Ответить
Это правда .только гамселить свой народец .нах кому он нужен
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03.06.2021 00:00 Ответить
значит, нужно взять Минск за сутки
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05.06.2021 15:05 Ответить
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