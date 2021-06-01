РФ поставит в Беларусь современное вооружение. В случае военного конфликта российские подразделения и войска будут переброшены за сутки, - Лукашенко
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко сообщил о предстоящих поставках Минску современного российского вооружения.
Россия поставит в Беларусь современное вооружение. Об этом Лукашенко рассказал сегодня на совещании по вопросам белорусско-российского сотрудничества, комментируя итоги переговоров в Сочи, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "СБ. Беларусь сегодня".
По словам Лукашенко, одна из тем касалась кооперации в военно-промышленном комплексе, в том числе поставок современного вооружения в Беларусь. На каких условиях это будет сделано - еще предстоит определиться, уточнил он.
При этом Лукашенко обратил внимание, что "никаких обсуждений в плане переброски вооруженных сил России на постоянной основе, создания каких-то баз - об этом даже речи не шло".
"И это нам не нужно. Потому что по нашей концепции военной безопасности Союзного государства в этом пока нет никакой необходимости. Будет какая-то настороженность, будем мы видеть активизацию в НАТО, вплоть до военного конфликта, в течение суток (базы у нас, аэродромы и прочее определены) российские подразделения и войска будут переброшены в Беларусь", - отметил он.
Кроме этого, следуя линии российской пропаганды, Лукашенко обвинил Запад и НАТО в обострении ситуации.
"Хотя на Западе эти мерзавцы не имеют права нас упрекать в базах России, Китая или еще кого-то. Чего нас упрекать? Вы же подтягиваете и создаете базы в Польше. У себя бревно в глазу не видят, а нас начинают мочить по всем направлениям: "Ах, Беларусь становится страной, куда иностранные войска подтягиваются..." Вы на себя посмотрите", - возмутился диктатор.
Пожалуйста, подождите...
Переклад то "каверкати" ? Чи не вірний?
Я так и написала, это не перевод, а исковерканная фраза. Презрительный стёб над беларуским языком.
Помнится мне в 80-х о ней тогдашние скабеевы о ней верещали с каждого чугунного утюга
Это дно выгребной ямы!
Кроме этого Лукашенко обвинил Запад и НАТО в обострении ситуации".
Судя по обстановке, в самое ближайшее время эта "активизация НАТО" и произойдёт, и войдут скрепоносцы в Беларусь, даже без всякого "благословения" бульбофюрера.