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вуз (903) образование (2225) поступление (45) Минобразования (1684) Шкарлет (296)

Количество абитуриентов с временно оккупированных территорий с каждым годом растет, - Шкарлет

Новости Цензор.НЕТ Общество

Количество абитуриентов с временно оккупированных территорий с каждым годом растет, - Шкарлет

Ежегодно количество поступающих в украинские вузы с временно оккупированных территорий растет.

Об этом на пресс конференции во время Всеукраинского форума "Украина 30. Образование и наука" сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В прошлом году это было две тысячи (поступающих в украинские вузы с временно оккупированных территорий, - ред.), Но из года в год все больше", - отметил Шкарлет.

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Он напомнил, что абитуриенты с временно оккупированных территорий, которые хотят поступить в украинские учебные заведения, могут обратиться в один из центров "Крым-Украина", "Донбасс-Украина", которые будут работать с 7 июня до 24 сентября 2021 года.

Также Шкарлет заметил, что приобщиться к обучению по украинским программам школьники с временно оккупированных территорий могут с помощью Всеукраинской школы онлайн. "Мы запустили Всеукраинскую школу онлайн, которой сегодня пользуются более 110 стран мира, в том числе и дети, и учителя с временно оккупированных территорий", - сказал Шкарлет.

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Топ комментарии
+10
А после окончания учебных заведений они вернутся в дыру, будут дальше ненавидеть Украину и стрелять в наших воинов...
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01.06.2021 13:33
+4
Это недоразумение на должности министра, даже не понимает что эта его парадная статистика говорит о полном отсутствии адекватной политики по отношению к оккупированным территориям!
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01.06.2021 13:39
+3
мы счастливы! бесплатно выучить детей, папки которых сидят в окопах, мамки ненавидят украинцев. Потом те детки вернутся домой, запишут рлик как они ненавидят нас. Год назад "республики" показали интервью с 3-мя "нашими детьми с оккупированных территорий", которые закончили в Харькове университет Державної служби України з надзвичайних ситуаций и благополучно приступили к несению службы в ДНР. И все это за наши деньги.
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01.06.2021 13:46
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А после окончания учебных заведений они вернутся в дыру, будут дальше ненавидеть Украину и стрелять в наших воинов...
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01.06.2021 13:33 Ответить
Это недоразумение на должности министра, даже не понимает что эта его парадная статистика говорит о полном отсутствии адекватной политики по отношению к оккупированным территориям!
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01.06.2021 13:39 Ответить
це непорозуміння на посаді міністра, навіть не розуміє що його парадна статистика говорить про повну відсутність адекватної політика стосовно дітей, чиї батьки не приводили окупанта на землю України..
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01.06.2021 14:10 Ответить
Количество абитуриентов с временно оккупированных территорий с каждым годом растет/ Разница между главарями ДНР и кодланом Коломойского всё меньше и меньше.И те и другие грабят украинцев.
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01.06.2021 13:40 Ответить
Черній ленин еще не поступал?
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01.06.2021 13:43 Ответить
мы счастливы! бесплатно выучить детей, папки которых сидят в окопах, мамки ненавидят украинцев. Потом те детки вернутся домой, запишут рлик как они ненавидят нас. Год назад "республики" показали интервью с 3-мя "нашими детьми с оккупированных территорий", которые закончили в Харькове университет Державної служби України з надзвичайних ситуаций и благополучно приступили к несению службы в ДНР. И все это за наши деньги.
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01.06.2021 13:46 Ответить
Ці дітки вже підросли.Количество абитуриентов с временно оккупированных территорий с каждым годом растет, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 2134
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01.06.2021 13:49 Ответить
это надо радоваться или горевать? топили за засРашку, теперь они там НАХ никому не нужны, свое дело сделали, за деньги учиться на балалайне не могут, нищеброды, вот и пруться сюда на шару.
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01.06.2021 13:55 Ответить
Дык, это просто какой-то демографический взрыв,понимаешь ли....будущие 73%-е....
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01.06.2021 13:57 Ответить
Счастье-то какое! Кількість абітурієнтів з тимчасово окупованих територій щороку зростає, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 4390
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01.06.2021 14:02 Ответить
Почему нет? Пусть учат украинский, привыкают на нем разговаривать, не нужно всех под одну гребёнку.
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01.06.2021 14:32 Ответить
ці діти ще можуть українською без проблем. ті, що зараз підуть у 1-4й клас вже не знатимуть мову.
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01.06.2021 15:13 Ответить
І чим же тут гордитись ,що діти сепарів які ненавидят Україну ,будуть вчитись за рахунок наших платників податків .Інша справа як би кретерієм були знання і володіння державною мовою ,а так лише за те що вони з лднр ,хіба це не дискримінація по відношеню до інших дітей ?
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01.06.2021 15:07 Ответить
а там усі діти сєпарів?
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01.06.2021 15:14 Ответить
 
 