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Новости Политика Украины
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ВР (28721) Зеленский (16511) Шабунин (464) Окружной админсуд Киева (390) Костин (121)

Неликвидация ОАСК - это ответственность Зеленского, ОП должен объяснить "слугам народа" критичность принятия данного решения, - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Неликвидация ОАСК - это ответственность Зеленского, ОП должен объяснить

Профильный комитет Рады должен рассмотреть законопроект президента о ликвидации Окружного админсуда Киева уже завтра, чтобы успеть ликвидировать суд до конца парламентской сессии.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня Рада проголосовала включение в повестку сессии законопроекта №5369 о ликвидации ОАСК. ... Чтобы успеть ликвидировать ОАСК до конца сессии, профильный комитет Рады (Костина) должен рассмотреть законопроект президента уже завтра", - говорится в сообщении.

По словам главы ЦПК, депутатам предлагают деньги за спасение ОАСК.

"Им достаточно пропустить комитет или воздержаться при голосовании. Вовк предлагает депутатам прикрыться фейковым конфликтом интересов. Для этого они должны обратиться в ОАСК с любым иском. На ближайшем комитете увидим, кто именно из депутатов облизал руки главе ОАСК. Главное, чтобы не Андрей Костин, потому что это - единственная причина, чтобы "забыть" поставить этот вопрос в повестку дня комитета", - добавил Шабунин.

Глава ЦПК отметил, что в этом комитете Рады у "Слуг народа" - арифметическое большинство, председатель комитета (Андрей Костин) - тоже от фракции монобольшинства.

"А это значит, что неликвидация ОАСК - ответственность президента. Безотносительно того, кто именно из его нардепов взял/не взял деньги Вовка. Если Зеленский правда хочет ликвидировать ОАСК, я бы попросил его офис прямо сейчас объяснить Костину критичность завтрашнего комитета. Законопроект нужно голосовать сразу в первом чтении и в целом. Иначе ликвидация ОАСК перейдет на осень, а значит просто захлебнется. В таком случае Костин превратит Зеленского в Ющенко, который тоже громко заявил о ликвидации ОАСК, но не смог довести ее до конца", - подытожил Шабунин.

Как сообщалось, 13 апреля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как безотлагательный проект закона №5369 "О ликвидации Окружного административного суда города Киева" (ОАСК). Этот законопроект предполагает создание Киевского городского окружного админсуда.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуги" затягивают ликвидацию ОАСК. Либо нардепы обманывают Зеленского, либо он - общественность, - Шабунин

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
За все що твориться в країні відповідає гороховий шут в кацаваротці.
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01.06.2021 13:34
+5
Те, що обрали Зеленського - відповідальність Шабуніна.
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01.06.2021 13:37
+3
Та ніфіга . Вафсьомвіноватпорошенко . Неликвидация ОАСК - это ответственность Зеленского, ОП должен объяснить "слугам народа" критичность принятия данного решения, - Шабунин - Цензор.НЕТ 579 .
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01.06.2021 13:51
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За все що твориться в країні відповідає гороховий шут в кацаваротці.
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01.06.2021 13:34 Ответить
Та ніфіга . Вафсьомвіноватпорошенко . Неликвидация ОАСК - это ответственность Зеленского, ОП должен объяснить "слугам народа" критичность принятия данного решения, - Шабунин - Цензор.НЕТ 579 .
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01.06.2021 13:51 Ответить
Те, що обрали Зеленського - відповідальність Шабуніна.
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01.06.2021 13:37 Ответить
За те, що обрали Косоворотку відповідальні друзі-шахраї: Сирожа Лещ, Найом Пуштуновича, Заліщук, Шабунін, Зімін(Соболєв) Семен Семенченко і ще аж 73% клаповухих, які слухали вухами фікалії Бені і путіна, а не думали мізками.
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01.06.2021 14:20 Ответить
Когда Янукович не хотел выпускать из тюрьмы Йульку по требованию Запада, он кивал на своих рыгак в Раде - они мол такие независмые не хотят голосовать, а то я б давно подписал и выпустил вароффку
Когда надо было снять с премьера бывшего соратника Арсения Петровича Кроля, Гэцьман как верный ученик Овоща тоже говорил, не клипаючи честными очыма, - это депутаты БудкиПП моего друга Сеню хотят снять, а не я. А они жутко самостоятельные.
Шабунин намекает, что Клован ничем не отличается от двух своих папередников?
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01.06.2021 13:40 Ответить
Когда зебуины пытаются оправдать свой выбор , они становятся изворотливы как инструмент
Членограя Неліквідація ОАСК - це відповідальність Зеленського, ОП мусить пояснити "слугам народу" критичність ухвалення цього рішення, - Шабунін - Цензор.НЕТ 4927
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01.06.2021 15:12 Ответить
Ото назвем корупцію купою гівна (бо так воно, по суті, і є), а борцуна з корупцією - візьмемо минулого Зеленського-коміка (колиь такий був, але вмер), або Шарія чи ще є біля них кілька. Та це й не лише про них.
Ото ж сміявся зелений борцун про те, що ото є в Києві шаражка, де всі на голові носять купу гівна, того не стидаються і ним щеголяють. Поки сам не наляпав собі купу гівна на голову. Подивився на себе в дзеркало й каже - а мені ж гівно так пасує - ну я просто в ньому як сир в маслі. Ну і що, що всі сміються - зате у мене на голові тепло.
А ти тепер хоч раз спробуй піти проти того і спробуй оте гівно з голови зняти. Побачиш, що буде.
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01.06.2021 13:43 Ответить
ой, сколько визгу от этого юноши в последнее время! гораздо больше чем в 2019 на Порошенко. и шо случилось?
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01.06.2021 13:52 Ответить
Зеленый ведет как петя - ничего не делает. Поэтому и шумит.
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01.06.2021 14:15 Ответить
А можно членограй как петя, ничего не сделает в бюджет? Неліквідація ОАСК - це відповідальність Зеленського, ОП мусить пояснити "слугам народу" критичність ухвалення цього рішення, - Шабунін - Цензор.НЕТ 7155
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01.06.2021 15:14 Ответить
нє шабунька, он вам нічьо нє должен!
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01.06.2021 14:16 Ответить
Вовча зграя "супротивляється".
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01.06.2021 16:18 Ответить
Главное пообещать и сказать , что это срочно, с потом не обращать внимания что ничего не делается и не ликвидируется.
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01.06.2021 20:02 Ответить
 
 