Неликвидация ОАСК - это ответственность Зеленского, ОП должен объяснить "слугам народа" критичность принятия данного решения, - Шабунин
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Профильный комитет Рады должен рассмотреть законопроект президента о ликвидации Окружного админсуда Киева уже завтра, чтобы успеть ликвидировать суд до конца парламентской сессии.
Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня Рада проголосовала включение в повестку сессии законопроекта №5369 о ликвидации ОАСК. ... Чтобы успеть ликвидировать ОАСК до конца сессии, профильный комитет Рады (Костина) должен рассмотреть законопроект президента уже завтра", - говорится в сообщении.
По словам главы ЦПК, депутатам предлагают деньги за спасение ОАСК.
"Им достаточно пропустить комитет или воздержаться при голосовании. Вовк предлагает депутатам прикрыться фейковым конфликтом интересов. Для этого они должны обратиться в ОАСК с любым иском. На ближайшем комитете увидим, кто именно из депутатов облизал руки главе ОАСК. Главное, чтобы не Андрей Костин, потому что это - единственная причина, чтобы "забыть" поставить этот вопрос в повестку дня комитета", - добавил Шабунин.
Глава ЦПК отметил, что в этом комитете Рады у "Слуг народа" - арифметическое большинство, председатель комитета (Андрей Костин) - тоже от фракции монобольшинства.
"А это значит, что неликвидация ОАСК - ответственность президента. Безотносительно того, кто именно из его нардепов взял/не взял деньги Вовка. Если Зеленский правда хочет ликвидировать ОАСК, я бы попросил его офис прямо сейчас объяснить Костину критичность завтрашнего комитета. Законопроект нужно голосовать сразу в первом чтении и в целом. Иначе ликвидация ОАСК перейдет на осень, а значит просто захлебнется. В таком случае Костин превратит Зеленского в Ющенко, который тоже громко заявил о ликвидации ОАСК, но не смог довести ее до конца", - подытожил Шабунин.
Как сообщалось, 13 апреля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как безотлагательный проект закона №5369 "О ликвидации Окружного административного суда города Киева" (ОАСК). Этот законопроект предполагает создание Киевского городского окружного админсуда.
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Когда надо было снять с премьера бывшего соратника Арсения Петровича Кроля, Гэцьман как верный ученик Овоща тоже говорил, не клипаючи честными очыма, - это депутаты БудкиПП моего друга Сеню хотят снять, а не я. А они жутко самостоятельные.
Шабунин намекает, что Клован ничем не отличается от двух своих папередников?
Членограя
Ото ж сміявся зелений борцун про те, що ото є в Києві шаражка, де всі на голові носять купу гівна, того не стидаються і ним щеголяють. Поки сам не наляпав собі купу гівна на голову. Подивився на себе в дзеркало й каже - а мені ж гівно так пасує - ну я просто в ньому як сир в маслі. Ну і що, що всі сміються - зате у мене на голові тепло.
А ти тепер хоч раз спробуй піти проти того і спробуй оте гівно з голови зняти. Побачиш, що буде.