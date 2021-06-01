РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14446 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
572 0
ВР (28721) Гончарук_Алексей (842) политика (5910) Донбасс (26945)

ВР приняла за основу законопроект о внесении изменений в закон о государственной и региональной политике

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ВР приняла за основу законопроект о внесении изменений в закон о государственной и региональной политике

Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений в закон "Об основах государственной и региональной политики".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение - 247 народных депутатов.

Перед голосованием народный депутат "ЕС" Алексей Гончаренко отметил: "Региональная политика - это не о правительственном квартале, а о наших регионах. И самый главный сейчас тут - Донбасс, где существует колоссальный спрос, чтобы Украины там было больше. Сейчас, к сожалению, ее там мало".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада одобрила в первом чтении новые правила работы кредитных союзов

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 