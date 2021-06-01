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Новости Политика Украины Репрессии в оккупированном Крыму
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Приговор "суда" оккупантов Чубарову - это нарушение законов и обычаев войны, - прокуратура АРК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Приговор

Прокуратура АР Крым квалифицировала вынесение незаконного приговора главе Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову так называемым "Верховным судом Крыма" как нарушение законов и обычаев ведения войны.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры АР Крым и г. Севастополя.

"Государство-оккупант и его оккупационная администрация продолжают использовать собственную систему уголовного правосудия в политических целях, реализуя политику преследования проукраинского населения полуострова.

Сегодня, незаконно созданный "Верховный суд Крыма" заочно приговорил к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима, штрафу в размере 200 000 рублей РФ и 200 часов исправительных работ председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова. Прокуратура автономии квалифицирует такие противоправные действия оккупантов по ч.1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев ведения войны). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Суд" оккупантов в Крыму заочно приговорил лидера Меджлиса Чубарова к 6 годам колонии

В прокуратуре отметили, что такими действиями оккупационные "правоохранительные и судебные органы" нарушают нормы международного гуманитарного права. В частности, требования IV Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны в 1949 году, ретроспективно применяя законодательство РФ при квалификации событий, происходивших до оккупации полуострова и установления эффективного контроля над его территорией.

Отмечается, что в целом, в так называемом "деле 26 февраля" прокуратура АР Крым и г. Севастополя установила и сообщила о подозрениях оккупационным "следователям", "прокурорам" и "судьям" - 29 лицам, которые преследовали одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза за якобы организацию массовых беспорядков во время митинга под зданием парламента АР Крым.

Как сообщалось, 1 июня, "Верховный суд" оккупированного Крыма заочно приговорил лидера Меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова к шести годам колонии общего режима. Защита главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова намерена обжаловать заочный приговор, вынесенный "судом" оккупантов.
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У війни нема законів, то й порушувати нічого.
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01.06.2021 13:53 Ответить
Собирай сухари, Чубаров и ехай в тюрьму к пуйлу...
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01.06.2021 13:54 Ответить
Абсурд возведённый в абсолют. Это расея.
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01.06.2021 13:56 Ответить
В Орде нет законов .
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01.06.2021 14:04 Ответить
Хих...когда две формы жизни встречаются друг с другом, ....в борьбе за территорию! .....не существует никаких законов. Вы соблюдаете какие либо законы в борьбе с ..тараканами???? Уверен ..НЕТ!!! точно так же и маленький зеленый, пролезший в Кремль не собирается соблюдать ни какие законы, чтобы нашими же руками нас и уничтожить. Чтобы вы мне не говорили, какие бы вы форумы не объявляли, Давосы, Же семь, и т.д. результат одинаков. Результат - это фото убитых на перевале Дятлова. Вот результат этих законов.....
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01.06.2021 14:05 Ответить
 
 