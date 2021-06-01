ВР внесла изменения в УПК по внедрению информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования

Верховная Рада приняла законопроект о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно внедрения информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение - 276 народных депутатов.

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