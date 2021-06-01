В мае Россия перебросила в ОРДЛО новые партии вооружения и боеприпасов, - разведка

Россия продолжает усиливать боевые возможности соединений и частей 1 и 2 армейских корпусов на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР

Так, по данным украинской разведки, в течение мая через неконтролируемые участки государственной границы Украины с территории Российской Федерации на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях были завезены новые партии вооружения - артиллерийское и стрелковое, а также боеприпасы российского производства.

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