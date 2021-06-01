В мае Россия перебросила в ОРДЛО новые партии вооружения и боеприпасов, - разведка
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Россия продолжает усиливать боевые возможности соединений и частей 1 и 2 армейских корпусов на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР
Так, по данным украинской разведки, в течение мая через неконтролируемые участки государственной границы Украины с территории Российской Федерации на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях были завезены новые партии вооружения - артиллерийское и стрелковое, а также боеприпасы российского производства.
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Резюмируя:
Первую тяжелую войну в столетии следует ожидать в период с 2018,12 года (февраль 2018) по 2022,02 год (январь 2022).
Вторую тяжелую войну в столетии - в период с 2036,34 года (апрель 2037) по 2040,32 год (май 2040).
Статистическая точность прогнозов - ±3 года.
Насколько эти войны будут тяжелыми и будут ли они успешными? Когда мы выделяли зависимость, на основании которой и построен прогноз, то главными критериями были угроза для независимости страны и величина потерь поэтому и войны, прогнозируемые на основе этих данных, будут адекватны этим критериям. Можно предполагать, что для России это будут главные и наиболее тяжелые войны в XXI столетии.Зная когда можно ожидать войны, зададимся вопросом, с кем будут эти войны. Для этого во Второй части проанализируем временные циклические зависимости для ведущих стран мира.
То есть оккупанты..российские снайпера теперь будут пировать.
мудило Зеленский и Ермак же запретил снайперов у ВСУ и развед беспилотники.
Следовательно, ВСУ не могут использоваться дроны, теперь не узнать о том, что враг построил новый блиндаж или прокопал новый окоп, а снайперы не смогут прикрывать наши позиции.
агрессор оккупант РФ...Московская сторона однозначно будет нарушать договоренности и о прекращении огня, и нарушала всегда и будет нарушать.
Все предыдущие «прекращения огня» от Зеленского и «разведение» заканчивались для украинцев трагически. Это и рост количества обстрелов, и большое количество погибших.