ВР сократила сроки подготовки ко второму чтению проекта изменений в Закон "О почтовой связи"
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Верховная Рада сократила сроки подготовки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Закон Украины "О почтовой связи".
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
За такое решение - 266 народных депутатов. Перед этим парламентарии проголосовали за законопроект в первом чтении без обсуждения.
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