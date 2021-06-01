ВР сократила сроки подготовки ко второму чтению проекта изменений в Закон "О почтовой связи"

Верховная Рада сократила сроки подготовки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Закон Украины "О почтовой связи".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение - 266 народных депутатов. Перед этим парламентарии проголосовали за законопроект в первом чтении без обсуждения.

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