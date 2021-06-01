В прошлом году в Украине 2 208 детей получили приговор суда, из них 259 были приговорены к лишению свободы

В Украине на протяжении последних 5 лет около 300 детей ежегодно приговариваются к лишению свободы.

Об этом сказала представитель Уполномоченного по соблюдению прав ребенка и семьи Аксана Филипишина во время онлайн-презентации результатов мониторинга судебных процессов "Стандарты правосудия, дружественного к ребенку, и их воплощение в Украине (уголовный аспект)", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В прошлом году в судах рассматривались 6377 дел, где присутствовали дети в качестве или подозреваемых, или жертв. Рассмотрены 3094 дела, и приговорены были 2208 детей. Из них 259 детей были приговорены к лишению свободы. Хочу сказать, что эта цифра в последние годы довольно стабильная. Около 300 детей ежегодно за последние около лет 5 приговариваются к лишению свободы", - рассказала Филипишина.

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В то же время она отметила, что в прошлом году более 5 тысяч украинских детей официально признаны пострадавшими от уголовных правонарушений, одновременно, по ее словам, в прошлом году суды рассмотрели дела в отношении полторы тысячи детей, ставших потерпевшими от уголовных правонарушений.

"К большому сожалению, мониторинг показал, что невозможно выделить статистику, какое количество детей в качестве свидетелей проходило по уголовному процессу и отсутствует статистика относительно участия детей в делах об административных правонарушениях", - добавила Филипишина.