В прошлом году в Украине 2 208 детей получили приговор суда, из них 259 были приговорены к лишению свободы
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
В Украине на протяжении последних 5 лет около 300 детей ежегодно приговариваются к лишению свободы.
Об этом сказала представитель Уполномоченного по соблюдению прав ребенка и семьи Аксана Филипишина во время онлайн-презентации результатов мониторинга судебных процессов "Стандарты правосудия, дружественного к ребенку, и их воплощение в Украине (уголовный аспект)", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В прошлом году в судах рассматривались 6377 дел, где присутствовали дети в качестве или подозреваемых, или жертв. Рассмотрены 3094 дела, и приговорены были 2208 детей. Из них 259 детей были приговорены к лишению свободы. Хочу сказать, что эта цифра в последние годы довольно стабильная. Около 300 детей ежегодно за последние около лет 5 приговариваются к лишению свободы", - рассказала Филипишина.
В то же время она отметила, что в прошлом году более 5 тысяч украинских детей официально признаны пострадавшими от уголовных правонарушений, одновременно, по ее словам, в прошлом году суды рассмотрели дела в отношении полторы тысячи детей, ставших потерпевшими от уголовных правонарушений.
"К большому сожалению, мониторинг показал, что невозможно выделить статистику, какое количество детей в качестве свидетелей проходило по уголовному процессу и отсутствует статистика относительно участия детей в делах об административных правонарушениях", - добавила Филипишина.
Пожалуйста, подождите...
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.