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Новости Политика Украины
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ВР (28724) Зеленский (16511) Кондратюк_Елена (79) Разумков Дмитрий (1521)

Мы президента в Раде видим только на торжествах. Он встречается с монобольшинством, но открытого ответственного диалога нет, - вице спикер Кондратюк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Мы президента в Раде видим только на торжествах. Он встречается с монобольшинством, но открытого ответственного диалога нет, - вице спикер Кондратюк

Руководство монобольшинства контактирует с президентом Владимиром Зеленским и согласовывает с ним вопросы, касающиеся повестки дня Рады.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила вице-спикер ВР Елена Кондратюк.

"Я действительно считаю, что между президентом и парламентом должен быть тесный контакт и сотрудничество. Они являются обязательными потому, что, во-первых, мы живем в парламентско-президентской республике, но и для людей мы все власть. Во-вторых, все ответственные решения должны проходить через парламент. Я тоже, к сожалению, должна констатировать, что мы президента в парламенте видим только на торжествах. Но, насколько я знаю, с монобольшинством, со спикером, с первым вице-спикером они встречаются часто. И руководители монобольшинства постоянно согласовывают все вопросы, касающиеся повестки дня. Это такая новая параллельная реальность: есть постоянная работа, которая в режиме пленарных заседаний Верховной Рады, а есть параллельная...", - отметила она.

"И там, наверное, ведутся все разговоры. Но на том уровне, который должен быть открыт, ответственного диалога, к сожалению, нет", - уточнила она.

"Если я даю запрос по тому или иному вопросу, меня информируют (по переговорах Зеленского с монобольшинством. - Ред.). Просто мы же понимаем - это сейчас уникальное явление, которое есть в парламенте - монобольшинство. Большинство комитетов возглавляют представители "Слуг народа". Они как-то между собой все равно согласовывают эти вопросы и решают, что прежде всего выносить на повестку дня", - добавила Кондратюк.

Полный текст интервью Кондратюк читайте на Цензор.НЕТ по ссылке

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+7
Спасіба жітєлам Кривбаса за прєзідєнта .....!
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01.06.2021 14:30
+7
Так оно на работу ходит только ,когда торжества
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01.06.2021 14:38
+5
Йому просто ніколи.
Ми президента в Раді бачимо лише на урочистостях. Він зустрічається з монобільшістю, але відкритого відповідального діалогу немає, - віцеспікерка Кондратюк - Цензор.НЕТ 6211
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01.06.2021 15:18
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Спасіба жітєлам Кривбаса за прєзідєнта .....!
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01.06.2021 14:30 Ответить
кокоса?
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01.06.2021 14:34 Ответить
Трідвараса...
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01.06.2021 14:37 Ответить
Продажа Земли и прочие ублюдочные законы это у вас Торжества???
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01.06.2021 14:33 Ответить
Мы президента в Раде видим только на торжествах. Он встречается с монобольшинством, но открытого ответственного диалога нет, - вице спикер Кондратюк - Цензор.НЕТ 9327
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01.06.2021 14:39 Ответить
Так оно на работу ходит только ,когда торжества
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01.06.2021 14:38 Ответить
диалога нет/ Говорить своё пианисту не дано. Попытки ни к чему хорошему не приводят. К примеру "В Израиле высмеяли выступление Зеленского в Давосе. Украинский лидер наговорил массу абсурдных вещей". А "Для Израиля Зеленский не чужой".
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01.06.2021 14:43 Ответить
А какой толк приЗЕденту с вами тусить?
Ни поржать, ни похохмить... Скукотень...
С кем надоть, он и без вас "порешаеть"...
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01.06.2021 14:45 Ответить
А видосики? Разве мало видосиков? Это же вершина мастерства, верх развития интеллекта, чудо враждебной техники...Чего тебе еще надобно, собака?
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01.06.2021 14:48 Ответить
Йому просто ніколи.
Ми президента в Раді бачимо лише на урочистостях. Він зустрічається з монобільшістю, але відкритого відповідального діалогу немає, - віцеспікерка Кондратюк - Цензор.НЕТ 6211
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01.06.2021 15:18 Ответить
какие то мутные хлопцы с дивчинами в цирке сидят, и рояль им не тот, и коверный уже не по вкусу
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01.06.2021 15:27 Ответить
 
 