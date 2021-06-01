Гражданина Чехии осудили на 20 лет за войну против Украины на стороне "ЛНР"
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Городской суд Праги приговорил к 20 годам тюремного заключения гражданина Чехии Мартина Кантора, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе на стороне так называемой "ЛНР".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.
32-летний Кантор признан виновным по обвинению в совершении террористического акта и участии в террористической группе.
Кантора судили заочно, поскольку он не вернулся из Украины в Чехию и его местонахождение неизвестно. Приговор не окончательный.
"Хотя суд не увидел некоторых доказательств, сначала заявленных обвинением, вина подсудимого была доказана вне всяких разумных сомнений", - сказал судья Ян Шотт.
В 2015 году Кантор вылетел из Праги через Ростов-на-Дону на Донбасс, где, согласно обвинительному заключению, прошел подготовку и стал снайпером в армии "ЛНР". Согласно досье, он дослужился до сержанта и участвовал в боевых действиях.
"Как член разведывательно-диверсионной группы он лично устанавливал мины и гранатометы в районе линии разграничения", - сказал прокурор Мартин Белые.
В ходе судебного процесса дали показания несколько экспертов и свидетелей - друзья Кантора. Они рассказали, что подсудимый говорил о желании принять участие в боевых действиях в Украине на стороне пророссийских сепаратистов и писал им о своих успехах в сепаратистской армии.
Один из друзей Кантора заявил, что они поддерживали контакт до 2016 года. Затем он якобы получил по электронной почте сообщение о том, что Кантор мертв, но подтвердить это не удалось.
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Вот это «уничтожение живой силы противника» сегодня в принципе осуществляется другими путями. То есть можно это делать средствами информационными, средствами гибридной войны. Во всяком случае, можно влиять исподволь на сознание, на массовое сознание регионов и целых стран, и нет необходимости бомбить город, можно инсталлировать в сознании жителей города ту картину мира, при которой они сами вынесут захватчику ключи от города и будут ассистировать при собственном убийстве, до последнего момента не понимая, что происходит.
Так, как во многом видно на примере сегодняшнего Крыма, где только сейчас та часть населения, которая слушала все эти годы русскую пропаганду, которая «бегала» на референдум, как говорят у нас, только сейчас она начинает просыпаться и осознавать, что ее вынудили стать собственным могильщиком, с ней сыграли в очень жесткую, немножко сатанинскую, что называется, игру «развести лоха», когда люди становятся авторами собственных похорон. В какой-то степени эта же попытка была предпринята в Донбассе с несколько меньшим успехом, с большим международным резонансом. XXI век - это другая война, это бомбежка мозгов". - https://www.svoboda.org/a/28812742.html
Что?! Bо времена Гитлера в Германии как раз и появилось массово телевидение. Германия и была первой кто это сделал массовым явлением.