РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15428 посетителей онлайн
Новости ПроисшествияЗа рубежом Агрессия России против Украины
6 201 17
терроризм (18674) Чехия (1464) Донбасс (26945)

Гражданина Чехии осудили на 20 лет за войну против Украины на стороне "ЛНР"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Гражданина Чехии осудили на 20 лет за войну против Украины на стороне

Городской суд Праги приговорил к 20 годам тюремного заключения гражданина Чехии Мартина Кантора, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе на стороне так называемой "ЛНР".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

32-летний Кантор признан виновным по обвинению в совершении террористического акта и участии в террористической группе.

Кантора судили заочно, поскольку он не вернулся из Украины в Чехию и его местонахождение неизвестно. Приговор не окончательный.

"Хотя суд не увидел некоторых доказательств, сначала заявленных обвинением, вина подсудимого была доказана вне всяких разумных сомнений", - сказал судья Ян Шотт.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Это диверсия! Кто-то скачал фильм об украинских героях, переименовав его в "Ополченочку"", - в оккупированном Севастополе сорвался показ картины боевиков "ЛНР". ВИДЕО

В 2015 году Кантор вылетел из Праги через Ростов-на-Дону на Донбасс, где, согласно обвинительному заключению, прошел подготовку и стал снайпером в армии "ЛНР". Согласно досье, он дослужился до сержанта и участвовал в боевых действиях.

"Как член разведывательно-диверсионной группы он лично устанавливал мины и гранатометы в районе линии разграничения", - сказал прокурор Мартин Белые.

В ходе судебного процесса дали показания несколько экспертов и свидетелей - друзья Кантора. Они рассказали, что подсудимый говорил о желании принять участие в боевых действиях в Украине на стороне пророссийских сепаратистов и писал им о своих успехах в сепаратистской армии.

Один из друзей Кантора заявил, что они поддерживали контакт до 2016 года. Затем он якобы получил по электронной почте сообщение о том, что Кантор мертв, но подтвердить это не удалось.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки ранен воин, зафиксировано 12 обстрелов. Российские войска били из ПТРК по гражданской инфраструктуре вблизи Пивничного, - ООС

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+28
круто ... , а суды Украины осмеливаются осуждать террористов максимум на 5 лет ...
показать весь комментарий
01.06.2021 14:34
+13
Получи по полной ублюдок.
показать весь комментарий
01.06.2021 14:32
+12
Громадянина Чехії засудили на 20 років за війну проти України на стороні "ЛНР" - Цензор.НЕТ 6872
показать весь комментарий
01.06.2021 15:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Получи по полной ублюдок.
показать весь комментарий
01.06.2021 14:32 Ответить
круто ... , а суды Украины осмеливаются осуждать террористов максимум на 5 лет ...
показать весь комментарий
01.06.2021 14:34 Ответить
Умовно.
показать весь комментарий
01.06.2021 15:34 Ответить
Так вони ж тільки на блок посту стояли і нЄвінаватиЄ
показать весь комментарий
01.06.2021 16:43 Ответить
"Война XXI века- это ведь не бомбежка городов, это - бомбежка мозгов. Я не устаю повторять: у Сталина не было интернета, у Гитлера не было телевидения, давайте об этом не забывать. Сегодняшние кандидаты в диктаторы и во властители Вселенной оснащены таким инструментарием обработки мозгов, который теоретически очень и очень способен удешевить расходы на убийства, на уничтожение. ...
Вот это «уничтожение живой силы противника» сегодня в принципе осуществляется другими путями. То есть можно это делать средствами информационными, средствами гибридной войны. Во всяком случае, можно влиять исподволь на сознание, на массовое сознание регионов и целых стран, и нет необходимости бомбить город, можно инсталлировать в сознании жителей города ту картину мира, при которой они сами вынесут захватчику ключи от города и будут ассистировать при собственном убийстве, до последнего момента не понимая, что происходит.

Так, как во многом видно на примере сегодняшнего Крыма, где только сейчас та часть населения, которая слушала все эти годы русскую пропаганду, которая «бегала» на референдум, как говорят у нас, только сейчас она начинает просыпаться и осознавать, что ее вынудили стать собственным могильщиком, с ней сыграли в очень жесткую, немножко сатанинскую, что называется, игру «развести лоха», когда люди становятся авторами собственных похорон. В какой-то степени эта же попытка была предпринята в Донбассе с несколько меньшим успехом, с большим международным резонансом. XXI век - это другая война, это бомбежка мозгов". - https://www.svoboda.org/a/28812742.html
показать весь комментарий
01.06.2021 14:35 Ответить
"у Гитлера не было телевидения"

Что?! Bо времена Гитлера в Германии как раз и появилось массово телевидение. Германия и была первой кто это сделал массовым явлением.
показать весь комментарий
01.06.2021 16:10 Ответить
звідки таке береться в країні, котру "сторона ДНР" розчавила танками у 1968-му?
показать весь комментарий
01.06.2021 14:38 Ответить
там же де і мільйони малоросів після голодоморів та сталінських катівень.
показать весь комментарий
01.06.2021 14:57 Ответить
«... за війну проти України на стороні ЛНР»- так ту центральну єшиву про котру об'явив верховний клоун вже відкрили?
показать весь комментарий
01.06.2021 14:52 Ответить
Гражданина Чехии осудили на 20 лет за войну против Украины на стороне "ЛНР"/ Пример для Израиля , наёмники которой так же участвуют в войне на Донбассе на стороне террористов. Ряды ополченцев Донбасса пополняют иностранные добровольцы. 30 августа 2014.
показать весь комментарий
01.06.2021 14:54 Ответить
а був би громадянином України обміняли б на таксиста.
показать весь комментарий
01.06.2021 14:55 Ответить
Блін, да його давно хробаки змотлошили, можна було і 200 років дати.
показать весь комментарий
01.06.2021 15:00 Ответить
Кантора судили заочно, поскольку он не вернулся из Украины в Чехию и его местонахождение неизвестно. Приговор не окончательный. Источник: https://censor.net/ru/n3268772
показать весь комментарий
01.06.2021 15:01 Ответить
Громадянина Чехії засудили на 20 років за війну проти України на стороні "ЛНР" - Цензор.НЕТ 6872
показать весь комментарий
01.06.2021 15:12 Ответить
удобрением чернозема будет как и сепары... очищать нацию от рашисткой заразы под корень
показать весь комментарий
01.06.2021 15:19 Ответить
А наші найсправедливіші суди дають умовні терміни. Малороси Сівохи ще вимагають вибачення.
показать весь комментарий
01.06.2021 15:52 Ответить
Насыщено молодость проведет,будет что вспомнить!
показать весь комментарий
01.06.2021 19:32 Ответить
 
 