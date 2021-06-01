СНБО сейчас фактически - и Генпрокуратура, и НАПК, и налоговая, и суд. Нельзя подменять работу институтов, - вице-спикер Кондратюк

Нельзя подменять работу институциональных органов в стране искусственной перестройкой.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила вице-спикер ВР Елена Кондратюк.

"Когда работа институциональных органов в стране фактически подменяется искусственной перестройкой, мне кажется, что это такой эгоцентризм. Нельзя подменять работу институтов в стране. Потому что СНБО у нас сейчас фактически - это и Генпрокуратура, и НАЗК, и налоговая, и суд, и так далее", - отмечает она.

"Подобным же образом, наверное, начинался и турборежим. Когда казалось, что за неделю надо принять все. Такое же и здесь. Когда выясняется, что многие органы, которые должны работать в унисон, или по крайней мере, выполнять свою работу, действуют в пределах долгой процедуры, наверху решают: а давайте сделаем все быстро, да еще и напоказ!", - отмечает Кондратюк.

"Оно, кстати, очень напоминает этот турборежим. Когда я пришла на первые заседания Рады и услышала: а давайте мы второе чтение отменим, чтобы быстро его проходить. Для чего эти поправки, длинные процедуры, обсуждение? Это ведь тоже прошло время, чтобы убедить монобольшинство, что ничего плохого во втором чтении нет. Что некуда спешить, разве что по качеству. Даже в последней резолюции Европарламента отдельно указывалось на то, что турборежим плохо влияет на качество законотворчества. А все обвинения, которые есть против тех, кто попал под санкции СНБО - я бы очень хотела, чтобы они были доказаны в суде. Это и есть работа разных ветвей власти в государстве на самом деле", - резюмировала вице-спикер.

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