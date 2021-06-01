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СНБО сейчас фактически - и Генпрокуратура, и НАПК, и налоговая, и суд. Нельзя подменять работу институтов, - вице-спикер Кондратюк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

СНБО сейчас фактически - и Генпрокуратура, и НАПК, и налоговая, и суд. Нельзя подменять работу институтов, - вице-спикер Кондратюк

Нельзя подменять работу институциональных органов в стране искусственной перестройкой.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила вице-спикер ВР Елена Кондратюк.

"Когда работа институциональных органов в стране фактически подменяется искусственной перестройкой, мне кажется, что это такой эгоцентризм. Нельзя подменять работу институтов в стране. Потому что СНБО у нас сейчас фактически - это и Генпрокуратура, и НАЗК, и налоговая, и суд, и так далее", - отмечает она.

"Подобным же образом, наверное, начинался и турборежим. Когда казалось, что за неделю надо принять все. Такое же и здесь. Когда выясняется, что многие органы, которые должны работать в унисон, или по крайней мере, выполнять свою работу, действуют в пределах долгой процедуры, наверху решают: а давайте сделаем все быстро, да еще и напоказ!", - отмечает Кондратюк.

"Оно, кстати, очень напоминает этот турборежим. Когда я пришла на первые заседания Рады и услышала: а давайте мы второе чтение отменим, чтобы быстро его проходить. Для чего эти поправки, длинные процедуры, обсуждение? Это ведь тоже прошло время, чтобы убедить монобольшинство, что ничего плохого во втором чтении нет. Что некуда спешить, разве что по качеству. Даже в последней резолюции Европарламента отдельно указывалось на то, что турборежим плохо влияет на качество законотворчества. А все обвинения, которые есть против тех, кто попал под санкции СНБО - я бы очень хотела, чтобы они были доказаны в суде. Это и есть работа разных ветвей власти в государстве на самом деле", - резюмировала вице-спикер.

Полный текст интервью Кондратюк читайте на Цензор.НЕТ по ссылке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы президента в Раде видим только на торжествах. Он встречается с монобольшинством, но открытого ответственного диалога нет, - вице спикер Кондратюк

Автор: Ірина Дашківська
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Если наши "правоохранительные" институты ничего не делают, так их скоро сами налогоплатильщики подменят, как в 2014. Тогда опять возникнет вопрос, а зачем они вообще нужны в таком виде, при чём уже переименованные, переодетые и с новыми зарплатами, однако со старыми результатами своей работы?
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01.06.2021 14:45 Ответить
Можно. особенно если незаконно разгонять Раду. После этого уже все неважно. И можно.
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01.06.2021 14:46 Ответить
А потом зелень еще "удивляется" почему нас никуда не зовут. Типа почему мы до сих пор не в Европе и не в НАТО?
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01.06.2021 14:49 Ответить
А СНБО может снизить цену на газ и колбасу? ( можно еще и пиво)
Это не мне... Просто тут один знакомый интересуется...
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01.06.2021 14:51 Ответить
Так институты не работают. Всё сгнило и деградировало. Шило мылом подменяется.
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01.06.2021 14:54 Ответить
..Нельзя подменять работу институциональных органов в стране искусственной перестройкой... СНБО сейчас фактически - и Генпрокуратура, и НАПК, и налоговая, и суд. Нельзя подменять работу институтов, - вице-спикер Кондратюк - Цензор.НЕТ 3500 .В Украине .заработок на бардаке в государственном управлении оказался делом довольно прибыльным и безопасным.... в нашем случае государство Украина находится в подвешенном состоянии, ,украинский народ на своей земле это обычные крепостные ,даже СМИ им не принадлежат, СМИ в Украине принадлежат еврейской общине и представителям народа московской Орды этим двум группам выгодно чтобы Украина и дальше развивалась по пути КОРРУПЦИИ, .Скажите что можно ещё развивать в Украине?.Источник: https://censor.net/ru/n3268777Источник: https://censor.net/ru/n326877заработок на бардаке в государственном управлении оказался делом довольно прибыльным и безопасным.... в нашем случае государство Украина находится в подвешенном состоянии, ,украинский народ на своей земле это обычные крепостные ,даже СМИ им не принадлежат, СМИ в Украине принадлежат еврейской общине и представителям народа московской Орды этим двум группам выгодно чтобы Украина и дальше развивалась по пути КОРРУПЦИИ, .Скажите что можно ещё развивать в Украине?
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01.06.2021 14:54 Ответить
та це ж ново-хау в управлении дяржавой, которое срочно надо клонировать,
и за гроши впарить остальному развивающемуся миру, клоун в натуре с ветеринарами на подтанцовке называется
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01.06.2021 14:56 Ответить
ишак с пятничными концертами СНБО-95 уже натанцевал себе на импичмент, и начленоиграл на десятку общего режима.
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01.06.2021 15:02 Ответить
Не РНБО, а пан Зеленський, а він уже і РНБО, прокуратура, СБУ, поліція і суд.
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01.06.2021 16:33 Ответить
Клоун йде до диктатури під популістськими псевдоукраїнськими лозунгами.
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01.06.2021 17:14 Ответить
 
 