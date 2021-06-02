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Новости За рубежом
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Лукашенко об угрозе санкций в отношении транзита газа: "Не думаю, что европейцы выстрелят в себе в ногу... Они же не Украина"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лукашенко об угрозе санкций в отношении транзита газа:

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко считает, что санкции против Беларуси вряд ли будут распространяться на транзит газа в страны Европы, поскольку тогда придется иметь дело с РФ, с которой "лучше не иметь дело".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на SB.by, об этом он заявил сегодня на совещании по вопросам сотрудничества с Россией, отвечая на вопросы журналистов

Лукашенко отметил, что санкции коллективного Запада против Беларуси – это еще и попытка рейдерского захвата секторов белорусской и не только экономики и заявил, что за 4 месяца этого года ВВП Беларуси прибавил 2,5 процента: "Кто бы мог подумать… Я, например, этого не ожидал. Ну и по другим направлениям – промышленность наконец-то добавила, выходит и село на хорошие показатели. Ребята на Западе растерялись: как так? Им надо было как-то этот рост остановить".

Лукашенко добавил, что "любой кризис – это не только трудности, но и возможности. И тот, кто первым выйдет из кризиса, тот и получит определенные дивиденды. Поэтому одна из целей Запада и наших беглых – ударить по бюджетообразующим предприятиям, чтобы ухудшить ситуацию в экономике и в стране в целом. Это касается и угрозы санкции в отношении газового транзита по трубе "Ямал – Европа"". 

"Я не думаю, что европейцы выстрелят в себе в ногу. Им нет необходимости стрелять себе в ногу. Они же не Украина. Поэтому я не думаю, что они возьмутся за этот рычаг. Это им уже тогда совсем дорого обойдется. И здесь они уже будут иметь дело не только и не столько с Беларусью, сколько с Россией. А с Россией, они понимают, что лучше не иметь дело...Им (западникам. – Ред.) надо сегодня сохранить лицо. Вляпались по уши", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никаких проблем с поставками бензина на внешний рынок не будет, - Лукашенко

Как сообщалось, 28 мая замминистра иностранных дел Евгений Енин сообщил о подготовке санкционного пакета против граждан Беларуси, поддерживающих режим Александра Лукашенко и его передаче на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В свою очередь, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ведомство рассмотрит вопрос о введении персональных санкций против граждан Беларуси, принимавших участие в фальсификациях и репрессиях в Беларуси, только после соответствующего представления от премьер-министра Украины.
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Топ комментарии
+21
Довыступается старый пенёк. Совсем не понимает, что в этом мире происходит.
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01.06.2021 15:00
+20
Вірно брешеш, Бюльбофюрер: ти - холуй путлєра, а твоя білорашка - дійсно не Україна, а сировинний придаток кацапстану. Україна свій однозначний вибір зробила під час Революції Гідності.
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01.06.2021 15:01
+18
білоруський кугут, певно, в себе повірив, як з ****** перепихнувсь
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01.06.2021 15:01
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Сергій Кривенченко +*****% опору капітуляції@artsergiy1





Лукашенко наказав встановити камери спостереження в катівнях і особисто, разом з Колєнкою спостерігає за знущаннями катів над людьми. Це я почув зі спілкування Муждабаєва з білоруською опозиційною журналісткою.
Якщо диктаторів не зупиняти кулею - вони почувають себе безкарними. Так тварини-хижаки привчають своїх дитинчат до вбивства. Якщо білоруси змиряться з усім тим беззаконням і звірством, то перетворяться на «північнокорейців».
Я це пишу тому, що небезпека ходить поруч з нами і нам потрібно мати рішучість знищувати проросійську наволоч типу ЗаЖОПи.
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01.06.2021 14:59 Ответить
Отстаньте от белорусов! Им в большинстве своем, нравится Лукашенко и жизнь в Беларуси Отстаньте! Никто, никуда не пойдет протестовать, всех все устраивает.
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01.06.2021 15:32 Ответить
А кто к ним пристаёт? Похер на них. Вот кацапы хорошо пристали.
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01.06.2021 15:35 Ответить
Художественный татаромордовский свист под аккомпанемент ************ ложкарей...
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01.06.2021 15:53 Ответить
Для того, щоб відчепитись, треба спочатку причепитись, ми до них не чіплялись, і Гриба не ми затримували, і піратські літак не ми садили, яким чином ми до них пристали? А на рахунок, ніхто не піде протестувати, хіба Лука не протестувальників ловить?
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01.06.2021 15:54 Ответить
На українських ментів в цьому році поступило вже 700 заяв про застосування тортур (вранішня стаття на Цензорі). А скільки ще побоялось написати? І нічого, ти ж цим змирився. То чого присікався до білорусів? І яким боком сюди опзж? Це вони в "реформованій" твоїм ідолом мєнтовці людей катують?
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02.06.2021 00:41 Ответить
Театр одного актёра и безумный словесный понос . А по газу для нас интересно, закрыть краник для Бульбо-фюрера и усилить прокачку через нас Лукашенко об угрозе санкций в отношении транзита газа: "Не думаю, что европейцы выстрелят в себе в ногу... Они же не Украина" - Цензор.НЕТ 5895
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01.06.2021 14:59 Ответить
вообще то европейцы целятся в твою пустую башку
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01.06.2021 15:00 Ответить
Довыступается старый пенёк. Совсем не понимает, что в этом мире происходит.
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01.06.2021 15:00 Ответить
Кацы под видом помощини лишили Луку другого выхода...
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01.06.2021 15:09 Ответить
Или наоборот - ПОНИМАЕТ!
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02.06.2021 08:25 Ответить
Вірно брешеш, Бюльбофюрер: ти - холуй путлєра, а твоя білорашка - дійсно не Україна, а сировинний придаток кацапстану. Україна свій однозначний вибір зробила під час Революції Гідності.
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01.06.2021 15:01 Ответить
Деменция прогрессирует
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01.06.2021 15:01 Ответить
білоруський кугут, певно, в себе повірив, як з ****** перепихнувсь
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01.06.2021 15:01 Ответить
Ага, відчув у своїй прямій кишці прохолодну і чіпку керуючу руку путлєра.
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01.06.2021 15:04 Ответить
....компетентно заявил только что разрядивший себе в ногу целую обойму))))
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01.06.2021 15:02 Ответить
это 100% - лучше никогда и вообще не иметь дело с рфией
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01.06.2021 15:02 Ответить
Иди усы брей!!!
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01.06.2021 15:02 Ответить
от яка падлюка, цей бульбаш лука, с ним, понимаешь, дружили-дружили, а от него одни пакости теперь только
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01.06.2021 15:04 Ответить
Им (западникам. - Ред.) надо сегодня сохранить лицо. Вляпались по уши",
Источник: https://censor.net/ru/n3268780

Геополитический таракан из последней щели просто жжоть!
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01.06.2021 15:05 Ответить
у этого придурка тяжкая стадия.
похоже на то, что усыпят скотинку
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01.06.2021 15:06 Ответить
Що, вкусила скажена ботоксна лисиця?
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01.06.2021 16:43 Ответить
Кремлядська міль півтораметрова.
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21.09.2021 21:36 Ответить
Лукашенко об угрозе санкций в отношении транзита газа: "Не думаю, что европейцы выстрелят в себе в ногу... Они же не Украина" - Цензор.НЕТ 1353
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01.06.2021 15:10 Ответить
Лукашенко об угрозе санкций в отношении транзита газа: "Не думаю, что европейцы выстрелят в себе в ногу... Они же не Украина" - Цензор.НЕТ 9175
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01.06.2021 15:11 Ответить
Кстати,СП2 может сильно ударить и по белорашке.Как рычаг давления со стороны рашки на таракана тоже сгодится
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01.06.2021 15:19 Ответить
Цікавий "розклад"... Значить, Лукашенку стрілять собі у голову - можна, а Європі - йому в ногу - не можна?
Адже якщо буде заборонений транзит газу через білорусь, то Росія змушена буде збільшить прокачку через Україну... Європі - без різниці, Україна - "в шоколаді", а Білорусь - "в прольоті"... Валюта ж, на підлозі не валяється...
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01.06.2021 15:22 Ответить
Лукашенко об угрозе санкций в отношении транзита газа: "Не думаю, что европейцы выстрелят в себе в ногу... Они же не Украина" - Цензор.НЕТ 4443 Лукашенко об угрозе санкций в отношении транзита газа: "Не думаю, что европейцы выстрелят в себе в ногу... Они же не Украина" - Цензор.НЕТ 4443 ...сразу видно с куйлом поплавал. Они теперь......ПАРТНЕРЫ!!!!!
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01.06.2021 15:25 Ответить
Лука Голубков?
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01.06.2021 19:28 Ответить
А с Россией, они понимают, что лучше не иметь дело..., - сказал Лукашеску Источник: https://censor.net/ru/n3268780
И таки да, как точно сказал. С Россией просто нельзя вести дела, никакие. Себе дороже.
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01.06.2021 15:27 Ответить
Вот,шо полезного в температурном бреду шизофреников,шо они в ложь вплетают неосознанно правду.Из всего потока бреда Луки,внимание стоит обратить только на это-
поскольку тогда придется иметь дело с РФ, с которой "лучше не иметь дело". Лукашенко об угрозе санкций в отношении транзита газа: "Не думаю, что европейцы выстрелят в себе в ногу... Они же не Украина" - Цензор.НЕТ 8755
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01.06.2021 15:28 Ответить
Придется иметь дело с РФ, с которой "лучше не иметь дело". Типа никто нас, Киса, не любит кроме уголовного розыска, который тоже нас не любит.
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01.06.2021 15:29 Ответить
Придурок. Такое мелет-на голову не натянешь.
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01.06.2021 15:33 Ответить
Лука , - Ты что Так про Украину , скоро будишь свое ВВП черпать ложкой с лужи. Думаешь твой бензин с соляркой и в придачу битум на вечно на просторах Украины. Неразумный отрок.
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01.06.2021 15:37 Ответить
Лукашенко про загрозу санкцій щодо транзиту газу: "Не думаю, що європейці вистрілять собі в ногу ... Вони ж не Україна" - Цензор.НЕТ 5179
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01.06.2021 15:47 Ответить
Мойша, і вось за гэтага лысасці вырадак - свінапаса, ты і твае бацькі галасавалі, з пакорай авечак, з 1994 года. Лукашенко про загрозу санкцій щодо транзиту газу: "Не думаю, що європейці вистрілять собі в ногу ... Вони ж не Україна" - Цензор.НЕТ 5163
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01.06.2021 15:49 Ответить
3%-ный бульбофюрер не понимает, что на его транзит ху.ло давно положил, Рашка скоро запустит "Северный поток-2". Европе хватит российского газа с головой, а таракану за каждую лишнюю копейку с барского стола (Германии и ху.лостана) придется более качественно вылизывать барский зад.
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01.06.2021 15:49 Ответить
Лука, ты уже выстрелил в ногу и себе, и своей стране. Так что сиди молча.
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01.06.2021 15:51 Ответить
Не стрелять себе в ногу нас научил эксперт, недавно улучшивший свою авиацию)))
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01.06.2021 16:03 Ответить
Лукашенко почувствовал безнаказанность и теперь во всю отжигает.
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01.06.2021 16:03 Ответить
Я вважаю, що найкращий варіант дійсно не мати ніяких справ з людожерами. Надання коштів людожерам стимулює їх апетити та манію величі. Тільки повний карантин та тривале лікування.
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01.06.2021 16:04 Ответить
Дуже шкода білоруський народ. Не з квітками требе ходити, а бігати з коктейлями.
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01.06.2021 16:08 Ответить
Те що Україна це Європа у північно-східних сусідів вже давно не викликає сумнівів. Проте зараз диктатор навіть ставить Україну у приклад Європі.
Вшануймося друзі, бо ми того варті.
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01.06.2021 16:11 Ответить
Neftianyje produkti i udobrenije po sankcijam pajdut dalse.Pro tranzit gaza poka ecio nedumajet ES
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01.06.2021 16:46 Ответить
Как быстро эта мразь от "братская Украина" перешла на "это же не Украина". Скоро биндеровцами начнет называть, жалкое отродие.
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01.06.2021 17:45 Ответить
тільки лукавий плутає: це не Україна вистрелила собі в ногу, а москалі стріляють в Україну!
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01.06.2021 17:46 Ответить
Главное Лукадрищ не выстрелить себе в ж*пу как сделал ты . Транзит газа скоро итак прекратиться когда твой московский хозяин достроит СП2 . Украина уйдет от россии дальше , а ты будешь лезть еще глубже в кацапскую дупу .
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01.06.2021 19:39 Ответить
При Порохе Бульбафюрер не позволял себе так откровенно гавкать в сторону Украины. А сейчас приплетает Украину по поводу и без повода.
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01.06.2021 19:42 Ответить
 
 