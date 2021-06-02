Лукашенко об угрозе санкций в отношении транзита газа: "Не думаю, что европейцы выстрелят в себе в ногу... Они же не Украина"

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко считает, что санкции против Беларуси вряд ли будут распространяться на транзит газа в страны Европы, поскольку тогда придется иметь дело с РФ, с которой "лучше не иметь дело".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на SB.by, об этом он заявил сегодня на совещании по вопросам сотрудничества с Россией, отвечая на вопросы журналистов

Лукашенко отметил, что санкции коллективного Запада против Беларуси – это еще и попытка рейдерского захвата секторов белорусской и не только экономики и заявил, что за 4 месяца этого года ВВП Беларуси прибавил 2,5 процента: "Кто бы мог подумать… Я, например, этого не ожидал. Ну и по другим направлениям – промышленность наконец-то добавила, выходит и село на хорошие показатели. Ребята на Западе растерялись: как так? Им надо было как-то этот рост остановить".

Лукашенко добавил, что "любой кризис – это не только трудности, но и возможности. И тот, кто первым выйдет из кризиса, тот и получит определенные дивиденды. Поэтому одна из целей Запада и наших беглых – ударить по бюджетообразующим предприятиям, чтобы ухудшить ситуацию в экономике и в стране в целом. Это касается и угрозы санкции в отношении газового транзита по трубе "Ямал – Европа"".

"Я не думаю, что европейцы выстрелят в себе в ногу. Им нет необходимости стрелять себе в ногу. Они же не Украина. Поэтому я не думаю, что они возьмутся за этот рычаг. Это им уже тогда совсем дорого обойдется. И здесь они уже будут иметь дело не только и не столько с Беларусью, сколько с Россией. А с Россией, они понимают, что лучше не иметь дело...Им (западникам. – Ред.) надо сегодня сохранить лицо. Вляпались по уши", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никаких проблем с поставками бензина на внешний рынок не будет, - Лукашенко

Как сообщалось, 28 мая замминистра иностранных дел Евгений Енин сообщил о подготовке санкционного пакета против граждан Беларуси, поддерживающих режим Александра Лукашенко и его передаче на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В свою очередь, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ведомство рассмотрит вопрос о введении персональных санкций против граждан Беларуси, принимавших участие в фальсификациях и репрессиях в Беларуси, только после соответствующего представления от премьер-министра Украины.