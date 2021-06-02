Лукашенко об угрозе санкций в отношении транзита газа: "Не думаю, что европейцы выстрелят в себе в ногу... Они же не Украина"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко считает, что санкции против Беларуси вряд ли будут распространяться на транзит газа в страны Европы, поскольку тогда придется иметь дело с РФ, с которой "лучше не иметь дело".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на SB.by, об этом он заявил сегодня на совещании по вопросам сотрудничества с Россией, отвечая на вопросы журналистов
Лукашенко отметил, что санкции коллективного Запада против Беларуси – это еще и попытка рейдерского захвата секторов белорусской и не только экономики и заявил, что за 4 месяца этого года ВВП Беларуси прибавил 2,5 процента: "Кто бы мог подумать… Я, например, этого не ожидал. Ну и по другим направлениям – промышленность наконец-то добавила, выходит и село на хорошие показатели. Ребята на Западе растерялись: как так? Им надо было как-то этот рост остановить".
Лукашенко добавил, что "любой кризис – это не только трудности, но и возможности. И тот, кто первым выйдет из кризиса, тот и получит определенные дивиденды. Поэтому одна из целей Запада и наших беглых – ударить по бюджетообразующим предприятиям, чтобы ухудшить ситуацию в экономике и в стране в целом. Это касается и угрозы санкции в отношении газового транзита по трубе "Ямал – Европа"".
"Я не думаю, что европейцы выстрелят в себе в ногу. Им нет необходимости стрелять себе в ногу. Они же не Украина. Поэтому я не думаю, что они возьмутся за этот рычаг. Это им уже тогда совсем дорого обойдется. И здесь они уже будут иметь дело не только и не столько с Беларусью, сколько с Россией. А с Россией, они понимают, что лучше не иметь дело...Им (западникам. – Ред.) надо сегодня сохранить лицо. Вляпались по уши", - сказал он.
Как сообщалось, 28 мая замминистра иностранных дел Евгений Енин сообщил о подготовке санкционного пакета против граждан Беларуси, поддерживающих режим Александра Лукашенко и его передаче на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины.
В свою очередь, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ведомство рассмотрит вопрос о введении персональных санкций против граждан Беларуси, принимавших участие в фальсификациях и репрессиях в Беларуси, только после соответствующего представления от премьер-министра Украины.
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Сергій Кривенченко +*****% опору капітуляції@artsergiy1
Лукашенко наказав встановити камери спостереження в катівнях і особисто, разом з Колєнкою спостерігає за знущаннями катів над людьми. Це я почув зі спілкування Муждабаєва з білоруською опозиційною журналісткою.
Якщо диктаторів не зупиняти кулею - вони почувають себе безкарними. Так тварини-хижаки привчають своїх дитинчат до вбивства. Якщо білоруси змиряться з усім тим беззаконням і звірством, то перетворяться на «північнокорейців».
Я це пишу тому, що небезпека ходить поруч з нами і нам потрібно мати рішучість знищувати проросійську наволоч типу ЗаЖОПи.
Источник: https://censor.net/ru/n3268780
Геополитический таракан из последней щели просто жжоть!
похоже на то, что усыпят скотинку
Адже якщо буде заборонений транзит газу через білорусь, то Росія змушена буде збільшить прокачку через Україну... Європі - без різниці, Україна - "в шоколаді", а Білорусь - "в прольоті"... Валюта ж, на підлозі не валяється...
И таки да, как точно сказал. С Россией просто нельзя вести дела, никакие. Себе дороже.
поскольку тогда придется иметь дело с РФ, с которой "лучше не иметь дело".
Вшануймося друзі, бо ми того варті.