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Новости Политика Украины
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Рада внесла предложенные Зеленским изменения в закон об обличителях коррупции: изъяли формулировку "точно известные факты" и отменили требование называть источники

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада внесла предложенные Зеленским изменения в закон об обличителях коррупции: изъяли формулировку

Верховная Рада поддержала предложения президента и внесла изменения в закон "О предотвращении коррупции".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности, за законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно упорядочения отдельных вопросов защиты обличителей" с предложениями президента проголосовал 281 народный депутат.

Перед голосованием внефракционный депутат Гео Лерос напомнил, что в Украине достаточно органов по борьбе с коррупцией - прокуратура, НАБУ, ГБР, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сообщения обличителей коррупции будут проверять, и только потом могут открываться уголовные производства, - замглавы ОП Смирнов

Обращаясь к замминистра юстиции Валерии Коломиец, он отметил: "У меня к вам есть предложение создать ещё один орган, который будет контролировать обличителей коррупции и назвать его БЕ - братья Ермаки... нужно как-то закрепить то, чтобы братья Ермаки получили какой-то постоянный юридический статус своей деятельности", - отметил он.

На что замминистра юстиции ответила, что будет неуместным создавать новый орган.

В доработанном варианте закона изменили определение внутренних каналов сообщения о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений.

В законе определили, что каналы сообщения о коррупции имеют право создавать органы, уполномоченные составлять административные протоколы или расследовать коррупционные преступления.

Также предусмотрели ответственность за незаконное использование персональных данных обличителей.

Отменили требование к обличителю объяснить, откуда ему стали известны данные о совершении коррупционного правонарушения.

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Из закона убрали конструкцию, что обличитель должен сообщать "точно известные факты".

Кроме того, отказались от нормы, что вознаграждение обличителю выплачивается после взыскания ущерба в доход государства, поскольку УПК предусматривает выплату вознаграждения после приговора суда.
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Топ комментарии
+12
стучите братья!
источник инфы - не нужен
точного подтверждения инфы - не надо

барабан был плох, барабанщик лох © почти пестня
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01.06.2021 15:05
+5
ЗЕлені крадії
"Хоть поржем".
Державне підприємство "Медичні закупівлі України" подало позов до суду щодо прострочення термінів постачання вакцини проти коронавірусу CoronаVac від китайського виробника Sinovac Biotech.
Увесь смак ситуації в тому, що Договір щодо постачання CoronаVac в Україну, Уряд підписав не з виробником, а з посередником - компанією «Лекхім».
Чуваки вже давно змилися, разом з грошима та Степановим за кордон)
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01.06.2021 15:13
+4
панімаєте нужни пабольше фактов карупції на пп. і правда савсєм нє важна! піпл схаває і так
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01.06.2021 15:32
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Правила форума Совет форумчан
стучите братья!
источник инфы - не нужен
точного подтверждения инфы - не надо

барабан был плох, барабанщик лох © почти пестня
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01.06.2021 15:05 Ответить
Та да, лжесвидетельствуй сколько хочешь. Ответственности ноль. Идиоты, они думают что вечно будут властью?
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01.06.2021 15:56 Ответить
каналы сообщения о коррупции имеют право создавать органы, уполномоченные составлять административные протоколы )))))))))))))))))
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01.06.2021 15:07 Ответить
а зачем обличителям який то орган, орган е вже, и им весьма неплохо колотят по клавишам
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01.06.2021 15:07 Ответить
ЗЕлені крадії
"Хоть поржем".
Державне підприємство "Медичні закупівлі України" подало позов до суду щодо прострочення термінів постачання вакцини проти коронавірусу CoronаVac від китайського виробника Sinovac Biotech.
Увесь смак ситуації в тому, що Договір щодо постачання CoronаVac в Україну, Уряд підписав не з виробником, а з посередником - компанією «Лекхім».
Чуваки вже давно змилися, разом з грошима та Степановим за кордон)
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01.06.2021 15:13 Ответить
Павлики Морозовы уже на низком старте... Рада внесла предложенные Зеленским изменения в закон об обличителях коррупции: изъяли формулировку "точно известные факты" и отменили требование называть источники - Цензор.НЕТ 1539
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01.06.2021 15:22 Ответить
тепер можна оббріхувати (ізоблічать) Петю без обмежень
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01.06.2021 15:25 Ответить
панімаєте нужни пабольше фактов карупції на пп. і правда савсєм нє важна! піпл схаває і так
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01.06.2021 15:32 Ответить
Начинается золотая пора всяких Бигусов, Лещенок, Ткачей, Бабинцев и прочих. Ври сколько душе угодно.

Рада внесла запропоновані Зеленським зміни в закон про викривачів корупції: вилучили формулювання "точно відомі факти" і скасували вимогу називати джерела - Цензор.НЕТ 7622
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01.06.2021 16:00 Ответить
А, так тепер Бігус може й далі нести маячню, посилаючись на "Отменили требование к обличителю объяснить, откуда ему стали известны данные о совершении коррупционного правонарушения"
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01.06.2021 15:57 Ответить
Докладываю: Руководитель ОП. Ермак А.Б. берет взятки. На 100% не уверен, но мне его рожа сразу не понравилась Вознаграждение переведите на карту приват банка ..........
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01.06.2021 17:52 Ответить
Рада внесла запропоновані Зеленським зміни в закон про викривачів корупції: вилучили формулювання "точно відомі факти" і скасували вимогу називати джерела - Цензор.НЕТ 2979
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01.06.2021 18:02 Ответить
Снова балаган и цирковые представления вместо законов!
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01.06.2021 19:14 Ответить
 
 