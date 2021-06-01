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Новости Политика Украины Задержание Протасевича
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Украина должна срочно ввести санкции против конкретных лиц из окружения Лукашенко, - вице-спикер Кондратюк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина должна срочно ввести санкции против конкретных лиц из окружения Лукашенко, - вице-спикер Кондратюк

Реагируя на ситуацию в Беларуси, ВР должна иметь свою позицию, которая будет отражать интересы и позицию государства.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила вице-спикер ВР Елена Кондратюк.

"Прежде всего, мы представляем парламент. Я вице-спикер парламента, и мне бы очень хотелось, чтобы парламент в этой ситуации тоже имел свою позицию, которая отражает позицию государства. В той системе координат, которая сейчас есть, парламент должен заниматься внешней политикой на уровне с президентом. А относительно этой ситуации, я согласна с оценками большинства европейских экспертов и политиков: это был террористический акт (принудительная посадка самолета в Минске для задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича. - Ред.). Поэтому мне такая быстрая позиция о том, что мы закрываем небо вместе со многими европейскими странами, - нравится", - отметила она.

"И, во-вторых, нам сейчас действительно нужно полностью поддержать позицию, которую отражает Европейский Союз. В парламенте уже зарегистрировано постановление-обращение в европейские страны, правительства и парламенты мира, в Совет Европы, Организации Объединенных Наций, ОБСЕ, НАТО и другие международные институты, чтобы признать такую ​​политику Лукашенко угрозой для международной безпеки", - подчеркивает вице-спикер.

"Однако, хочу обратить внимание, что призывая международные организации, правительства и парламенты других стран - ввести санкции против режима Лукашенко, Украина должна сама подавать пример такой солидарности. Поэтому стоит обратиться к президенту Украины и СНБО с просьбой определить перечень и срочно применить санкции против конкретных лиц из окружения Лукашенко, которые прямо причастны к актам государственного терроризма и систематического нарушения прав человека в Беларуси", - резюмировала Кондратюк.

Полный текст интервью Кондратюк читайте на Цензор.НЕТ по ссылке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы президента в Раде видим только на торжествах. Он встречается с монобольшинством, но открытого ответственного диалога нет, - вице спикер Кондратюк

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+3
Согласно Конституции Украины, Верховная рада является единственным органом законодательной власти в государстве. Её основными задачами являются принятие законов, а также формирование и контроль за деятельностью исполнительной власти в лице Кабинета министров Украины.

Занимайся прямыми обязанностями, мисс вице-спикер!
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01.06.2021 15:06
+3
Все-таки нельзя кухарок допускать к управлению государством, но ленин неистребим и вот вам пример...Абы ляпнуть. Тебе больше всех нужно. Вначале обеспечь энергетическую независимость собственной страны а уже потом маши трусами и требуй санкций в отношении тех кто 7 лет уже заправляет дизелем украинские танки
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01.06.2021 15:06
+2
да ваще луку запретить, нету его и нет проблемы, надеюсь рада к концу недели раздуплится постановлением, шо лука це фейк
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01.06.2021 15:11
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Согласно Конституции Украины, Верховная рада является единственным органом законодательной власти в государстве. Её основными задачами являются принятие законов, а также формирование и контроль за деятельностью исполнительной власти в лице Кабинета министров Украины.

Занимайся прямыми обязанностями, мисс вице-спикер!
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01.06.2021 15:06 Ответить
вы абсолютно правы, запретить импорт товаров из Беларуси, в первую очередь бензин и нефтепродукты, демонтировать ЛЭП, пусть фюрер кацапам продаёт
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01.06.2021 15:43 Ответить
Это типа сарказм?
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01.06.2021 15:48 Ответить
принять закон о санкциях, к чему пустые разговоры ?
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02.06.2021 08:29 Ответить
Я же выше написал полномочия ВР, санкции это не их епархия. Санкции епархия правительства и презедента, т.е. исполнительной власти, а не законодательной.
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02.06.2021 08:36 Ответить
Все-таки нельзя кухарок допускать к управлению государством, но ленин неистребим и вот вам пример...Абы ляпнуть. Тебе больше всех нужно. Вначале обеспечь энергетическую независимость собственной страны а уже потом маши трусами и требуй санкций в отношении тех кто 7 лет уже заправляет дизелем украинские танки
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01.06.2021 15:06 Ответить
если запретить ввоз нефтепродуктов из Беларуси, то цены упадут, это выгодно
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01.06.2021 15:45 Ответить
Упадут. Вместе с украинской армией. Но ты спец во всем...тебе видней
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01.06.2021 15:55 Ответить
Ну а кому выгодно ты точно знаешь: угадай кроссворд *уйло - правильный ответ
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01.06.2021 15:58 Ответить
вы так остро ставите вопрос, шо аж страшно,
они армии бесплатно соляру предоставили ?
или тупо у них купили, так как ***** собственник
этой соляры и платит откат ?
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02.06.2021 08:33 Ответить
Якщо українським шахер-махерам з 2014 року вдалось вижити через абсолютно мутну схему про дивни й цікавий чешський газ з маржою (шахер-махерів) майже в 100 зайвих баксоїдів , то усі інші схеми українська економіка спроможня проговтнути на рахунок раз !
На відміну від метану , будь який інший навтопродукт дуже непогано деверсефікується й постачається хоч в танкері , хоч в продуктопроводі , хоч по асфальтній дорозі . То метан в кішенях не завезешь . Але ж вдалося шахер-махерам таке , що був московський газ , став але-ап : чешським . Хоча б по юр-документах Украина должна срочно ввести санкции против конкретных лиц из окружения Лукашенко, - вице-спикер Кондратюк - Цензор.НЕТ 1222
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01.06.2021 17:08 Ответить
да ваще луку запретить, нету его и нет проблемы, надеюсь рада к концу недели раздуплится постановлением, шо лука це фейк
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01.06.2021 15:11 Ответить
Как бы сказал зеля я вам ничаго ни должын. Так что не надо ничего вводить Украина должна срочно ввести санкции против конкретных лиц из окружения Лукашенко, - вице-спикер Кондратюк - Цензор.НЕТ 1250
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01.06.2021 15:34 Ответить
Бездари.
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01.06.2021 15:41 Ответить
Винесіть постанову що Лукашенка не существуєт взагалі і вспокойтеся...
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01.06.2021 17:36 Ответить
 
 