Рада одобрила в первом чтении законопроект о запрете курения электронных сигарет в общественных местах

Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект №4358, который запрещает курение электронных сигарет в общественных местах.

За законопроект проголосовали 339 нардепов, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Закон устанавливает запрет курения электронных приборов в общественных местах и на рабочих местах. Также закон устанавливает запрет на рекламу устройств для нагрева электронных сигарет на улицах, в СМИ, в интернете, в местах продаж.

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Закон вводит требование о том, что 30% площади на пачках табачных изделий для бездымных сигарет должны занимать медицинские предупреждения.

Запрет курения бездымных и электронных сигарет в общественных местах вступит в силу через шесть месяцев после принятия закона.