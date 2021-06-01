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Рада одобрила в первом чтении законопроект о запрете курения электронных сигарет в общественных местах
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект №4358, который запрещает курение электронных сигарет в общественных местах.
За законопроект проголосовали 339 нардепов, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Закон устанавливает запрет курения электронных приборов в общественных местах и на рабочих местах. Также закон устанавливает запрет на рекламу устройств для нагрева электронных сигарет на улицах, в СМИ, в интернете, в местах продаж.
Закон вводит требование о том, что 30% площади на пачках табачных изделий для бездымных сигарет должны занимать медицинские предупреждения.
Запрет курения бездымных и электронных сигарет в общественных местах вступит в силу через шесть месяцев после принятия закона.
Топ комментарии
+9 Vlad Tepes b279a27b
показать весь комментарий01.06.2021 15:13
+4 Vasya Kirpych cdb28ef1
показать весь комментарий01.06.2021 15:18
+4 Joshua Merlin
показать весь комментарий01.06.2021 15:18
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А як ти назвеш людину, яка знає українську, але розмовляє на кацівській?
Человек, который курит в общественных местах, нарушая при этом комфорт окружающих, поступает неправильно, наплевав на других, по этому и является быдлом.
p.s. А ещё эти вылупки любят кучковаться прямо на выходе из здания, из-за чего любой входящий и выходящий вынужден проходить сквозь облако табачной вони.
и на эти работать не будет. Количество законов не дает ничего. Надо чтобы законы соблюдались.