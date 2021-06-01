РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15954 посетителя онлайн
Новости За рубежом
6 324 17
Байден (2375) Путин (29851) Россия (91213) хакер (1115) атака (271) Microsoft (33)

РФ усиливает напряжение в отношениях с США перед саммитом Байдена и Путина, - The Washington Post

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

РФ усиливает напряжение в отношениях с США перед саммитом Байдена и Путина, - The Washington Post

Вскоре состоится встреча президента США Джо Байдена и главы Кремля Владимира Путина. Но Москва не собирается останавливаться в своих агрессивных действиях. Это единственный вывод, который можно сделать из новостей о том, что хакеры, связанные с российскими спецслужбами, осуществили очередную кибератакк против Штатов.

Они "скомпрометировали" систему электронной почты, которую использует Агентство США по международному развитию в рамках Государственного департамента. Атака была нацелена на компьютерные сети правозащитных групп и других организаций, которые критикуют Путина, пишет The Washington Post.информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

Microsoft объявила о нарушениях, заявив о причастности группы Nobelium, которую также связывают с кибератакой на SolarWinds, нацеленную против американских компаний и семи государственных учреждений.

В прошлом месяце Байден объявил о реакции США на это вторжение: ввел санкции против российских компаний и частных лиц, выслав некоторых дипломатов и совершив другие "менее заметные" действия для предотвращения дальнейших злоупотреблений. В то же время США пытались избежать излишней эскалации отношений с Кремлем. Но, как оказалось, санкции не сдержали Россию, которая снова взяла курс на обострение отношений с Америкой.

Очередная хакерская атака воспользовалась той же слабостью в кибербезопасности США, что и атака на SolarWinds: недостаточный уровень защиты в критических цепях связей, проходящих от частных предприятий к наиболее чувствительным государственным структурам. В этом случае было использовано программное обеспечение для электронной почты Constant Contact.

Читайте также: Microsoft обвинила российских хакеров в массированной кибератаке на 150 организаций в 24 странах мира

"Фишинг-сообщения" были направлены через USAID более 150 организациям и охватили более 3 тысяч учетных записей. Они содержали вредоносный код, который позволял хакерам попасть в компьютерные системы получателей, где они могли "инфицировать" других людей в сети.

Атака, вероятно, была предназначена не так для Госдепартамента, как для гражданского общества, включая группы, которые анализируют российскую внешнюю политику и тех, кто выступает против Кремля.

Из этого беспорядка можно усвоить один урок, который заключается в том, что шаткие цифровые цепи связей надо укреплять. Ранее в этом месяце Белый дом издал распоряжение об установлении базовых стандартов, которым должны следовать все коммерческие компании-поставщики программного обеспечения для федерального правительства. Это должно гарантировать дополнительную защиту.

Однако остается еще один урок: Путин не отреагирует на традиционную историю санкций и дипломатических высылок. Это не заставит его отступить, а скорее расширит границы шпионажа в эпоху Интернета. Байден должен четко определить то, что Соединенные Штаты не будут терпеть подобного агрессивного поведения. Команда Байдена должна создать план действий на случай, если противник отказывается слушать, резюмирует издание.

Читайте также: Атаковавшие трубопровод Colonial Pipeline хакеры из РФ получили $90 млн выкупа, - NBC News

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+7
Пугает , ну как в Питерской подворотне , - Менталитет гопника , но Посмотрим , как провернутся события после встречи.
показать весь комментарий
01.06.2021 15:30
+5
Путин - это гитлер, только с компьютером...
показать весь комментарий
01.06.2021 15:31
+4
Может, стоит выразить озабоченность? Может даже глубокую?
показать весь комментарий
01.06.2021 15:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Прсто ужос, а все от того, шо клоун в гости к ним не едет, оттого и скучно
показать весь комментарий
01.06.2021 15:28 Ответить
Пугает , ну как в Питерской подворотне , - Менталитет гопника , но Посмотрим , как провернутся события после встречи.
показать весь комментарий
01.06.2021 15:30 Ответить
Стандартная тупоходовочка. Бункерфюрер считает что он силен и оригинален. Эдакий старичок с мальчишеским задором в туфлях с каблуками.
показать весь комментарий
01.06.2021 15:54 Ответить
Путин - это гитлер, только с компьютером...
показать весь комментарий
01.06.2021 15:31 Ответить
С ядерной бомбой и в отличие от оригинального шизика верившего в свой бред, этот все делает ради денег для своего опг !
показать весь комментарий
01.06.2021 15:38 Ответить
Может, стоит выразить озабоченность? Может даже глубокую?
показать весь комментарий
01.06.2021 15:37 Ответить
Вывод для Байдена очевиден: не трогайте пуйла и вас оставят в покое. Дайте достроить СП-2 и похоронить навсегда этот сраный сланцевый газ. Главное чтобы перестать стрелять и чтобы не было войны, чтобы дедыневоевали...
показать весь комментарий
01.06.2021 15:38 Ответить
*любезный*, голой жопой пугать дядю Сэма не получится, пугалки закончатся печально для Засрахи ,опять пойдете христарадничать с протянутой рукой какой-нибудь еды ...
показать весь комментарий
01.06.2021 16:07 Ответить
А причем здесь "пойдете"? Я в Днепре и в настоящий момент ем креветку с пивом
показать весь комментарий
01.06.2021 16:15 Ответить
Скажу одно! Были США и СССР. Тоже между собой конкурировали за влияное. И встречи президентов и были и противостояния и прочее. И где сейчас СССР? НЕТ!!! А США были, есть и будут. Как то так.
показать весь комментарий
01.06.2021 15:42 Ответить
После "саммита" с х@йлом станет ясно, кто такой Байден по отношению к расее: рыцарь в сияющих доспехах или Трамп 2.0.
показать весь комментарий
01.06.2021 15:43 Ответить
РФ усиливает напряжение в отношениях с США перед саммитом Байдена и Путина, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 10
показать весь комментарий
01.06.2021 15:43 Ответить
Байден представляє партію,де є ультраліві і де є ті.хто ненавидить біле населення.І про це відкрито кажуть.Чого ви українці від таких чекали? Може думали,що будуть москальщину бомбити?
показать весь комментарий
01.06.2021 15:53 Ответить
РФ посилює напругу у відносинах зі США перед самітом Байдена і Путіна, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 3890
показать весь комментарий
01.06.2021 15:59 Ответить
а що робити путіну-йти з пустими руками на перемовини. Танки не їдуть,літаки падають, ракети "уходят в сторону Саратова" Кузя згорів із сорому. А за кордоном кругом фіаско- он Іран посилає, Хамас здувся 3000 рейховских ракет і похер.Залишився один шестиногий. Всі інші "партнери" тихцем сміються. Так давай щось їм зламаємо, хай знають нас. Хоть сірників в дверний замок напхаємо, хай помучаться, відкриваючи. Цей "гонор" від постійних невдач. бажаємо "щастя".
показать весь комментарий
01.06.2021 16:07 Ответить
Проблема запада и США в том, что они ожидают результат и думают , что те "санкции" что то могут изменить !
Они не понимают, что санкции они вводят на тех пешек, которыми ***** играет в "чапаева"... им ему похер, что будет с пешками... он и так им щелбаны с вылетом за поле дает !
показать весь комментарий
01.06.2021 18:41 Ответить
Если вы на росийскую агрессию отвечаете снятием санкций с СП2 и отзывом американских кораблей из Черного Моря , тогда росия будет продолжать свою имперскую политику или в вашем понимании увеличивать напряжение в отношениях .
показать весь комментарий
01.06.2021 20:36 Ответить
 
 