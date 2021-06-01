Украинцам для въезда в Турцию теперь достаточно экспресс-теста или справки о перенесенном COVID-19, - представитель посольства Билык
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Граждане Украины, которые путешествуют в Турцию, должны будут предъявить для въезда один из четырех документов: сертификат о вакцинации от COVID-19, справку о перенесенном заболевании, отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2.
Об этом в комментарии Укринформу сказал первый секретарь, руководитель консульского отдела посольства Украины в Турецкой Республике Андрей Билык, передает Цензор.НЕТ.
"Начиная с 1 июня 2021 года для въезда в Турцию необходимо выполнить одно из четырех условий - иметь один из документов, подтверждающий вакцинацию, перенесенное заболевание или отрицательный результат тестирования - ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до приезда, или экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, сделанный не позднее чем за 48 часов до приезда", - сообщил Билык.
Для посещения Турции украинцам нужно иметь один из следующих документов:
- Документ о вакцинации от COVID-19, сделанный не ранее чем за 14 дней до приезда в страну.
- Документ, удостоверяющий, что лицо переболело COVID-19 в течение последних шести месяцев.
- Негативный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до приезда.
- Экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, сделанный не позднее чем за 48 часов до приезда.
Консул также уточнил, что транзитные пассажиры освобождаются от этих обязательств. Получение более подробной информации ожидается от турецких властей в ближайшее время.
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Во вторник профильное издание Avianews сообщило, что ночью 31 мая турецкие власти распространили соответствующую информацию в сообщении для летного состава NOTAM №A2932/21.
В представительстве турецкого лоукостера Pegasus Airlines рассказали, что пассажирам из Украины 1 июня разрешили вылететь в Турцию без сдачи тестов. Однако уже со 2 июня начнут применяться новые правила.
Пассажир должен иметь ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы или отрицательный результат экспресс-теста на антиген, сделанный не более чем за 48 часов до въезда.
во-вторых, разве я написал, что это противоречит требованиям властей Турции и зачем тут Вы ссылки на это делаете, если итак понятно, что это не требования властей Перу?
в третьих, ключевая фраза "пассажир должен" и Ваше "то сидите без туристов" как соотносится? Расшифруете?
1й - с чего взяли, что кацапов Турции нет?
Ботокс сколько угодно может запрещать чартеры.
Еще раз спрашиваю - где подтверждение, что кацапов в Турции стало меньше?
2й - где мною было написано, что власти Турции не выставляли требования, озвученные в новости?
3й - как соотносится Ваша фраза "то сидите без туристов" и пассажир должен"?
накой та вакцинация... иди заплати за бумажку про негативный тест и можешь даже его не сдавать)
Опубликовано 12:10 1 июня!
Турки серьезно психанули.