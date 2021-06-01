РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15954 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныОбщество Коронавирус и карантин
5 065 8
карантин (16730) посольство Украины (319) туризм (1541) Турция (3229) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Украинцам для въезда в Турцию теперь достаточно экспресс-теста или справки о перенесенном COVID-19, - представитель посольства Билык

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Украинцам для въезда в Турцию теперь достаточно экспресс-теста или справки о перенесенном COVID-19, - представитель посольства Билык

Граждане Украины, которые путешествуют в Турцию, должны будут предъявить для въезда один из четырех документов: сертификат о вакцинации от COVID-19, справку о перенесенном заболевании, отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2.

Об этом в комментарии Укринформу сказал первый секретарь, руководитель консульского отдела посольства Украины в Турецкой Республике Андрей Билык, передает Цензор.НЕТ.

"Начиная с 1 июня 2021 года для въезда в Турцию необходимо выполнить одно из четырех условий - иметь один из документов, подтверждающий вакцинацию, перенесенное заболевание или отрицательный результат тестирования - ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до приезда, или экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, сделанный не позднее чем за 48 часов до приезда", - сообщил Билык.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Турции смягчили комендантский час и "локдаун выходного дня", постепенно открывают школы

Для посещения Турции украинцам нужно иметь один из следующих документов:

- Документ о вакцинации от COVID-19, сделанный не ранее чем за 14 дней до приезда в страну.

- Документ, удостоверяющий, что лицо переболело COVID-19 в течение последних шести месяцев.

- Негативный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до приезда.

- Экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, сделанный не позднее чем за 48 часов до приезда.

Также читайте: В турецкой Анталии ввели ограничения из-за опасности лесных пожаров

Консул также уточнил, что транзитные пассажиры освобождаются от этих обязательств. Получение более подробной информации ожидается от турецких властей в ближайшее время.

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
еще осенью прошлого года ни одной из этих бумажек Турция не требовала
показать весь комментарий
01.06.2021 16:05 Ответить
Если тесты опять ввели то сидите без туристов плюс кацапов нет,если с тестом так лучше в Грецию пускай и дороже тур, там также тест или справка о вакцинации,а Черногория вообще без тестов к тому же бесплатно назад сделают тест чтоб дома не платить "Власти Турции с 1 июня вернули требование о необходимости иметь отрицательный ПЦР-тест для пассажиров из Украины" С 01.06.2021 года Турция вводит обязательное наличие отрицательного ПЦР-теста COVID-19 при пересечении границы для лиц, следующих из Украины", - говорится в сообщении.
Во вторник профильное издание Avianews сообщило, что ночью 31 мая турецкие власти распространили соответствующую информацию в сообщении для летного состава NOTAM №A2932/21.
В представительстве турецкого лоукостера Pegasus Airlines рассказали, что пассажирам из Украины 1 июня разрешили вылететь в Турцию без сдачи тестов. Однако уже со 2 июня начнут применяться новые правила.
Пассажир должен иметь ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы или отрицательный результат экспресс-теста на антиген, сделанный не более чем за 48 часов до въезда.
показать весь комментарий
01.06.2021 16:08 Ответить
во-первых, с чего Вы взяли, что "кацапов нет"?
во-вторых, разве я написал, что это противоречит требованиям властей Турции и зачем тут Вы ссылки на это делаете, если итак понятно, что это не требования властей Перу?
в третьих, ключевая фраза "пассажир должен" и Ваше "то сидите без туристов" как соотносится? Расшифруете?
показать весь комментарий
01.06.2021 19:37 Ответить
ботоксный запретил летать своим холопам до 25 июня продил запрет минимум вернее чартеры закрыли не слышали что ли?: они есть кацапы но не в таком масовом количестве как при чартерах летать они могут но это через теркиш эйрлайнз или другими путями не сравнимо с чартерами когда савмолет садиться один за другим из всех уголовком включая сибирь сидеть без туристов имелось ввиду многие которые собирались могут отказаться и полететь в Черногорию там без теста я например лучше сдам тест и полечу не в Турцию а в Грецию пусть и дороже
показать весь комментарий
01.06.2021 20:11 Ответить
еще раз повторяю три вопроса:

1й - с чего взяли, что кацапов Турции нет?
Ботокс сколько угодно может запрещать чартеры.
Еще раз спрашиваю - где подтверждение, что кацапов в Турции стало меньше?

2й - где мною было написано, что власти Турции не выставляли требования, озвученные в новости?

3й - как соотносится Ваша фраза "то сидите без туристов" и пассажир должен"?
показать весь комментарий
01.06.2021 21:24 Ответить
з квитком в турцию и дурень проскочит, а вы попробуйте з липовым квитком проскочить
показать весь комментарий
01.06.2021 16:09 Ответить
прально!)
накой та вакцинация... иди заплати за бумажку про негативный тест и можешь даже его не сдавать)
показать весь комментарий
01.06.2021 16:09 Ответить
Начиная с 1 июня ...
Опубликовано 12:10 1 июня!
Турки серьезно психанули.
показать весь комментарий
01.06.2021 16:26 Ответить
 
 