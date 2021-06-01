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Германия (6005) Зеленский (16511) оружие (9379) Маас (213)

Маас - Зеленскому по запросу летального оружия: Никаких изменений нашей позиции не будет - поставки оружия не помогут

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом Война в Украине

Маас - Зеленскому по запросу летального оружия: Никаких изменений нашей позиции не будет - поставки оружия не помогут

Германия ответила на призыв президента Украины Владимира Зеленского относительно поставок оружия. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас убежден, что ситуацию на Донбассе необходимо решать политическим путем.

Зеленский запросил у Берлина штурмовые винтовки, радиооборудование и бронетехнику, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я убежден, что конфликт (на востоке Украины. - Ред.) может быть разрешен только политическими средствами", - заявил Маас перед видеоконференцией со своими коллегами из НАТО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Германия не оказывала нам никакой военной помощи, но могла", - Зеленский

"Это останется ориентиром нашего взаимодействия с Украиной, и никаких изменений не будет: поставки оружия не помогут", - добавил он.

Напомним, ранее Зеленский раскритиковал Германию за то, что она с 2014 года отказывается предоставлять военную помощь Украине.
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Топ комментарии
+40
Вован.. нашёл где просить..меркель с пуйлом разве что законный брак не оформили. лучше у финнов попросить)) они дадут)
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01.06.2021 16:17
+30
Потому что Джавелины, это США, а не ГДР
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01.06.2021 16:22
+29
Гейропейские проститутки!
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01.06.2021 16:21
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Страница 2 из 2
Был подход такой у Свинарчуков. Таскали контрабандой из РФ запчасти к танкам и вертолетам. И чем всё закончилось?
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01.06.2021 20:47 Ответить
на войне все средства хороши
жаль что нарид этого не понял Маас - Зеленському на запит летальної зброї: Жодних змін нашої позиції не буде - поставки зброї не допоможуть - Цензор.НЕТ 254
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02.06.2021 02:18 Ответить
Це після того як ****** фріци побудували в кацапії центри військової підготовки, де тренується спецназ який воює проти українців
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01.06.2021 18:59 Ответить
Именна! А ведь многие про это ни слухом, ни духом.
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01.06.2021 19:07 Ответить
забыла немчура ужасы Восточной Пруссии... забыли, как 2 миллиона немок насиловали.... херовая память.... что ж... кацапня им напомнит.
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01.06.2021 19:04 Ответить
Не для того разоружали Украину в 91-ом, что бы сегодня вооружить.
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01.06.2021 19:09 Ответить
пішов нах.
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01.06.2021 19:14 Ответить
Дірявого мішка не наповниш.
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01.06.2021 19:17 Ответить
Как бы президенту Украины в просьбе отказала не Меркель. Отчитал Зеленского как назойливую побирушку какой то сраный Маас. У пианиста есть историческая-настоящая - родина. А Украине он четыреждыуклонист и Украину за деньги с порноактрисой сравнивал. Для шибздика слова Мааса не оскорбление. Маас оскорбил Ивана Петровича Сидорова , историческая родина которого Украина и от ВСУ не уклонявшегося.
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01.06.2021 19:57 Ответить
Это их Сталин научил , он небось конфликт с Гитлером именно политическим путем и урегулировал!
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01.06.2021 21:03 Ответить
немцы как были фашистами, так и остались. Чего удивляться?? поедь с*ка на донбас на передовую, и реши политическим путем, а мы посмотрим!
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01.06.2021 21:45 Ответить
национал социалисты форму на галстуки сменили..ублюдки
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01.06.2021 23:37 Ответить
Короче послали на три буквы...Клоуну не привыкать
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01.06.2021 22:11 Ответить
Как ни странно- всего две страны поставили что-то Украине , США и Израиль
Израиль- стрелковое, в Виннице делают,мед. оборудование, Америка ПТУРы и много чего по мелочам
Ну и турки несколько авиамоделей.
И где же эти европейские "союзники" Украины?
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01.06.2021 23:29 Ответить
Чехи, поляки, литовцы. К стати Чехословакия- единственная кто в 1918-м году помогал оружием армии ЗУНР. В обмен на Стрыйскую нефть. Пока поляки не выдавили украинцев из нефтеносного раена
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02.06.2021 11:03 Ответить
Чехи, поляки, литовцы поставляли снятое с вооружения старое советское оружие и патроны со снарядами с истекшим сроком хранения.

А относительно помощи чехов в 18 году- так то было уже 100 лет назад.
К сожалению, у Украины союзников нет.
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02.06.2021 16:27 Ответить
А были иллюзии относительно иного ответа?? Маас - Зеленському на запит летальної зброї: Жодних змін нашої позиції не буде - поставки зброї не допоможуть - Цензор.НЕТ 5038 Наивные! Украинская власть такая наивная.... Украина сама все может делать, главное финансирование своих оборонных заводов и все будет.

А Германия всегда ложилась под Рашку вместе с французами. Так, что это не новость.
Давно пора понять, что Германия - политически недружественная страна, с их элитами коррумпированными российскими деньгами, прикормленная $$$ .

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02.06.2021 00:18 Ответить
Украина все может, но ничего не делает - за семь лет войны патронный завод не построили.
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02.06.2021 16:15 Ответить
А зачем зеленой обезьяне оружие? У него же в голове мир наступил и не стреляет "та сторона"?
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02.06.2021 01:22 Ответить
Німчура думає, що вони з ху#лом друзяки і він їх не зачепить. Якась дивна безпечність, кацапи ж їм обіцяли пафтаріть.
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02.06.2021 01:30 Ответить
Это не беспечность - это корысть. Там фашистские недобитки в очередь стоят за российскими бабками. Совсем потеряли, сволочи, свою тевтонскую гордость.
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02.06.2021 16:17 Ответить
******* полностью обнулил летальное оружие на следующий финансовый год, который начинается в октябре.
А на этот год, который был принят при Трампе, он поставки ополовинил до 125 млн$
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02.06.2021 01:45 Ответить
зрада. а 2014-19 всё давали и давали и давали.
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02.06.2021 05:19 Ответить
Если страной управляют предатели и кремлевские шпионы то никакие поставки оружия армии не помогут. Проверено французами в 1940-м году.
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02.06.2021 11:01 Ответить
Самой большой ошибкой был отказ от ядерного оружия и пора эту ошибку исправлять. Надо вынести вопрос на референдум и создавать своё ядерное оружие. Иначе всегда появится какая-то Меркель или Макрон и будут манипулировать Украиной.
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02.06.2021 12:06 Ответить
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