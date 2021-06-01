Маас - Зеленскому по запросу летального оружия: Никаких изменений нашей позиции не будет - поставки оружия не помогут
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом Война в Украине
Германия ответила на призыв президента Украины Владимира Зеленского относительно поставок оружия. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас убежден, что ситуацию на Донбассе необходимо решать политическим путем.
Зеленский запросил у Берлина штурмовые винтовки, радиооборудование и бронетехнику, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Я убежден, что конфликт (на востоке Украины. - Ред.) может быть разрешен только политическими средствами", - заявил Маас перед видеоконференцией со своими коллегами из НАТО.
"Это останется ориентиром нашего взаимодействия с Украиной, и никаких изменений не будет: поставки оружия не помогут", - добавил он.
Напомним, ранее Зеленский раскритиковал Германию за то, что она с 2014 года отказывается предоставлять военную помощь Украине.
Пожалуйста, подождите...
жаль что нарид этого не понял
Израиль- стрелковое, в Виннице делают,мед. оборудование, Америка ПТУРы и много чего по мелочам
Ну и турки несколько авиамоделей.
И где же эти европейские "союзники" Украины?
А относительно помощи чехов в 18 году- так то было уже 100 лет назад.
К сожалению, у Украины союзников нет.
А Германия всегда ложилась под Рашку вместе с французами. Так, что это не новость.
Давно пора понять, что Германия - политически недружественная страна, с их элитами коррумпированными российскими деньгами, прикормленная $$$ .
А на этот год, который был принят при Трампе, он поставки ополовинил до 125 млн$