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Новости За рубежом
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Крым (26016) Лукашенко (3501) Путин (29851) Россия (91213) авиасообщение (785)

"Я Путину сказал: "Ты подумай, как нам попасть в Крым": Лукашенко поручил проработать вопрос об открытии авиарейсов на оккупированный полуостров

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что поручил проработать вопрос об открытии авиарейсов в оккупированный Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".

"Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. Я Путину сказал: "Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают", - заявил белорусский диктатор.

По словам Лукашенко, Беларусь и Россия проработают вопрос об открытии авиарейсов в оккупированный Крым. Соответствующее поручение уже дано компетентным ведомствам.

"Я думаю, тут не будет проблем. Закрыли небо - ну что ж, есть и более открытые государства, через которые мы всегда можем попасть в Крым", - добавил захвативший власть "президент".

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. В ответ, Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь.

Также читайте: РФ поставит в Беларусь современное вооружение. В случае военного конфликта российские подразделения и войска будут переброшены за сутки, - Лукашенко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+27
Два поца, только один из них - *****
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01.06.2021 16:28
+14
Бацька раздухарился. Путе поручения даёт. "Я Путину сказал: "Ты подумай, как нам попасть в Крым": Лукашенко поручил проработать вопрос об открытии авиарейсов на оккупированный полуостров - Цензор.НЕТ 1548
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01.06.2021 16:29
+13
Белорусь в ООН всегда против Украины голосовала за 7 лет пока идёт война, и с наших руководителей ни кто этого не замечал, все дружили и обнимались с этой усатой картошкой.
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01.06.2021 16:43
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Два поца, только один из них - *****
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01.06.2021 16:28 Ответить
Через Мурманск можете летать
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01.06.2021 16:42 Ответить
Демагогия.
Через своё воздушное пространство Украина не припустит. А лететь до Мурманска, а затем параллельно рейсу Мурманск - Симферополь с загруженностью 25% - экономически не выгодно. Проще Минск - Мурманск, с последующей пересадкой. И ни каких санкций.
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01.06.2021 17:44 Ответить
кому, мурманскім авіалініям? бульбашам літати навколо України в Крим і дорого і проблема, бо всі літаки і белавіа попадуть під інші санкції. ну то таке, бульбофюрер хотів залякати, що він своїх ворогів скрізь дістане, ну дістав одного і всрався.
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01.06.2021 18:43 Ответить
Бацька раздухарился. Путе поручения даёт. "Я Путину сказал: "Ты подумай, как нам попасть в Крым": Лукашенко поручил проработать вопрос об открытии авиарейсов на оккупированный полуостров - Цензор.НЕТ 1548
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01.06.2021 16:29 Ответить
Так глядишь Бацка еще и анексию признает "Я Путину сказал: "Ты подумай, как нам попасть в Крым": Лукашенко поручил проработать вопрос об открытии авиарейсов на оккупированный полуостров - Цензор.НЕТ 371
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01.06.2021 16:29 Ответить
ДЫк, если такое морозит, уже признал.
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01.06.2021 19:54 Ответить
от клятая лука, це ж прям коварный удар бульбой в спину украины
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01.06.2021 16:30 Ответить
Скорее подзатыльник вашему *****
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01.06.2021 16:33 Ответить
сразу видно, шо робишь, засучив носки -волшебный пендель от витали тебе будет обеспечен
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01.06.2021 16:34 Ответить
хтото в МОЗє нєплохо подогрєт



Alex Pavloshchuk@GreyWraith 30 мая

Отже, у когось в тій схемі корупційний інтерес.

"Я Путину сказал: "Ты подумай, как нам попасть в Крым": Лукашенко поручил проработать вопрос об открытии авиарейсов на оккупированный полуостров - Цензор.НЕТ 7334
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01.06.2021 16:30 Ответить
тобто автобусом чи потягом чи швидкою довезти до БССР неможливо, а ось літаком з додатковими медичними ускладненнями - то аж бігом?
Чи він боїться що Лукашенко заборонить робити самі операції?
Ну то нехай спробує - одразу у богатьох відкриються на нього очі (у кого ще досі не відкрились)
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02.06.2021 10:06 Ответить
Новые санкции и ограничения обязательно тебя догонят.
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01.06.2021 16:31 Ответить
Надеюсь россияне прекрасно понимают, что за все вытрэбэнькы которые творит Картофельный Лось они заплатят со своего кармана?.. "Я Путину сказал: "Ты подумай, как нам попасть в Крым": Лукашенко поручил проработать вопрос об открытии авиарейсов на оккупированный полуостров - Цензор.НЕТ 9892
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01.06.2021 16:31 Ответить
Вот так прямо и сказал? "Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают". Ничего себе хозяин бункерфюрера...
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01.06.2021 16:32 Ответить
хочет не оставлять своего возлюбленного пуйла даже не гаагской скамье подсудимых, лезет в подельники)
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01.06.2021 16:36 Ответить
И кто говорил, что лука лоялен к Украине?
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01.06.2021 16:36 Ответить
Тураки это бормотали.
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01.06.2021 19:03 Ответить
Ню-ню. Так Белавіа зможе літати над ЄС і Україною коли Тарган видасть Протосевича і пообіцяє більше літаки не захоплювати. А після Криму - ніколи.
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01.06.2021 16:38 Ответить
Хитрий таракан.
Своє Бєлавіа Лука не хоче підставляти під санкції.

хутін хоче заробити на білорусах, нехай сам думає як їх в Крим доправляти.
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01.06.2021 16:38 Ответить
Таракан не понимает, что не даром ху.ло закрыл полеты в Турцию и почти в два раза увеличил количество рейсов в Крым, Сочи и Геленджик. Откройте Fligtradar24 и увидите, что больше половины российских авиакомпаний сейчас летают исключительно на юг. Нахрена бледной моли бедный родственник? Бульбофюрер, заглатывай глубже, скоро будет подсечка.
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01.06.2021 16:40 Ответить
А что, картофельфюррер не прав ?
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01.06.2021 16:40 Ответить
как и раньше
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01.06.2021 17:02 Ответить
Белорусь в ООН всегда против Украины голосовала за 7 лет пока идёт война, и с наших руководителей ни кто этого не замечал, все дружили и обнимались с этой усатой картошкой.
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01.06.2021 16:43 Ответить
При этом Лука в пику ***** толкал топливо для ВСУ и делал заявления от которых горела вата везде!
"Я Путіну сказав: "Ти подумай, як нам потрапити в Крим": Лукашенко доручив опрацювати питання про відкриття авіарейсів на окупований півострів - Цензор.НЕТ 6194
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01.06.2021 17:18 Ответить
Луке, если будет выгодно, то и в храме воздух испортит. Беспринципный хитрозачес.
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01.06.2021 17:29 Ответить
Главное, что он отстаивал свои интересы, а теперь только *****.
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01.06.2021 17:40 Ответить
Окно возможностей сужалось-сужалось... и наконец пропало вовсе... Это было предсказуемо.
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01.06.2021 17:50 Ответить
Предсказуемо было, что оно сузится резко после жестких подавлений массовых протестов по сценарию *****. И то, очень не для многих предсказуемо.
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01.06.2021 21:02 Ответить
Бугага, а чем отличается топливо для населения от армейского? Луйло толкал просто топливо, ибо торговля топливом это наполнение бюджета Беларуси валютой. И неважно какие заявления он делал, важно как он голосовал за важные для Украины вопросы, вот тут Луйло был на стороне *****.
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01.06.2021 18:01 Ответить
Крым при этом не признавал кацапким. Теперь это не надолго.
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01.06.2021 21:05 Ответить
Ну буде для БССР більше санкцій менше товарообіг з нами (а можливо і з ЄС) + більша ступінь поглинання РФ.
Хіба ви там дуже проти цього?
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02.06.2021 10:09 Ответить
Я проти. За більшість не впевнен але це нікого не хвилюватиме...
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02.06.2021 12:11 Ответить
Я тобі більше скажу навіть наша власна делегація в ПАСЕ виступає проти нас же!
А ти про БССР кажеш...
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02.06.2021 10:08 Ответить
А зачем белорусам, Турция, крысм и другие курорты? У них же есть свое море где они креветку добывают "Я Путину сказал: "Ты подумай, как нам попасть в Крым": Лукашенко поручил проработать вопрос об открытии авиарейсов на оккупированный полуостров - Цензор.НЕТ 8490
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01.06.2021 16:46 Ответить
Да не вопрос полететь в Крым. Только потом для Белавиа будут закрыты аэропорты всего мира НАВЕЧНО. Ну кроме рашки конечно.
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01.06.2021 16:53 Ответить
рашка в и крым летает и не только туда
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01.06.2021 17:04 Ответить
Какая именно рашкованская авиакомпания летает туда? Неужели аэрофлот?
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01.06.2021 17:28 Ответить
неужели не туда летает только аэрофлот?
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01.06.2021 18:13 Ответить
Вынужден повторить свой вопрос. Когда вы на него ответите ( хотя бы для себя самого) , то все станет предельно ясно.
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01.06.2021 18:38 Ответить
не испытывай нужду, посмотри на расписание по а/п симферополь...
ну, и ответь на мой вопрос
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01.06.2021 19:46 Ответить
В Крим літає навіть Аерофлот та S7 які також літають за кордон
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02.06.2021 10:12 Ответить
да, и аэрофлот тоже, прежде чем писать, посмотри
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02.06.2021 00:11 Ответить
Посмотрел. Таки да. Раньше не летал.
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02.06.2021 06:42 Ответить
ну то було за Порошенко, а при клоуні скоро і в Київ прилетять
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02.06.2021 10:13 Ответить
шо этот червяк бульбашный раздухарился там - как перед погостом..!!!????- некому приткнуть кал-хозника...???? чмо недоучено-недоделанное))))
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01.06.2021 16:56 Ответить
Для этого, эта вся оппозиция и накручивалась ****** в таких масштабах.
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01.06.2021 17:04 Ответить
Хих...так понимаю, намечается хрено карусель.
Крымчане усиленно теперь будут жрать драники, а бульбашанцы вовсю жевать самсу.
Теперь понятно как Крыму появятся вода???? Дык ...ее будут таскать туда самолетами. Вот и пестне конец и Лука малядець!!!
Не, ну по любому толково.Вот, что значит...ПАРТНЕРЫ!!!!
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01.06.2021 17:39 Ответить
можно через Северный и Южный полюс, подлетая снизу к Крыму
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01.06.2021 17:47 Ответить
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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01.06.2021 17:48 Ответить
а набiльша метастаза це лукашенкiська Бiлорусь...

"Я Путіну сказав: "Ти подумай, як нам потрапити в Крим": Лукашенко доручив опрацювати питання про відкриття авіарейсів на окупований півострів - Цензор.НЕТ 8787
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01.06.2021 19:54 Ответить
Просматривается тенденция, муйлуша боится южныхт путей транспортировки углеводородов с Каспия и Катара, как и Саудии в Европу сквозь Ближний Восток. Как и с новых израильско-турецко-средиземноморских залежей. Крым -опорная точка с которой можно не напрягаясь достать Босфор-Дарданеллы, Сирию и Персидский залив. ЛуганДонецк - отвлекалово, чтобы не дергались возвращать опорник Крым.
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01.06.2021 20:04 Ответить
КРИМ-СIРIЯ-IРАК-IРАН.
Ось саддамцi наступають З сторонни iз Сiрii -
Не з Аравii, Iрану, Чи штату Вiрджiнiя.
То й ми дружно запитаем:«Хто у тiм замiшаний -
Колотити Близький Схiд З еламiт-шемiтами?»
-Той, хто завжди де щось е,Туди суне рило.
Звiдусiль - свиня - iм кажуть,«Лапотное» дiло.
Тобто, з цього витiкае,Що свиню - на мило.
А ось шкуру слiд чинити: Лаптi шити смiло.
Чи ходитимуть в тих лаптях В Iраку та Сiрii?
Там свиня е в заборонi- Ось така iдилiя.
Що до всяких там потокiв -«Южных» чи крiзь Сiрiю,
Iм - далеко до «Набукко»,Як рачки до Киева.
18.06.2014
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01.06.2021 20:15 Ответить
Карабах вже видалили здається чи ще ні?
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02.06.2021 10:14 Ответить
Не зовсім, ще ні.
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02.06.2021 12:08 Ответить
Бацька не догоняет какое западло он пытается подсунуть драныкоедам. Ведь для беларусов - не проблема закрытие украинского воздушного пространства. Проблема появится у беларусов , как только они несанкционировано пересекут границу Крыма - станут невъездными.
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01.06.2021 20:30 Ответить
Насолодаааа....
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01.06.2021 21:05 Ответить
Цей дебіл навіть не знає що його бєлавіа в Крим з 2014 не зробила жодного рейсу!!!
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01.06.2021 22:38 Ответить
Ты подумай? Ты че, шакал, великому сцарю XXI века императору ***** тыкаешь? Совсем берега минского моря попутал?
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03.07.2021 12:40 Ответить
 
 