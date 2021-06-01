"Я Путину сказал: "Ты подумай, как нам попасть в Крым": Лукашенко поручил проработать вопрос об открытии авиарейсов на оккупированный полуостров

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что поручил проработать вопрос об открытии авиарейсов в оккупированный Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".

"Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. Я Путину сказал: "Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают", - заявил белорусский диктатор.

По словам Лукашенко, Беларусь и Россия проработают вопрос об открытии авиарейсов в оккупированный Крым. Соответствующее поручение уже дано компетентным ведомствам.

"Я думаю, тут не будет проблем. Закрыли небо - ну что ж, есть и более открытые государства, через которые мы всегда можем попасть в Крым", - добавил захвативший власть "президент".

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. В ответ, Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь.

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