"Я Путину сказал: "Ты подумай, как нам попасть в Крым": Лукашенко поручил проработать вопрос об открытии авиарейсов на оккупированный полуостров
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что поручил проработать вопрос об открытии авиарейсов в оккупированный Крым.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".
"Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. Я Путину сказал: "Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают", - заявил белорусский диктатор.
По словам Лукашенко, Беларусь и Россия проработают вопрос об открытии авиарейсов в оккупированный Крым. Соответствующее поручение уже дано компетентным ведомствам.
"Я думаю, тут не будет проблем. Закрыли небо - ну что ж, есть и более открытые государства, через которые мы всегда можем попасть в Крым", - добавил захвативший власть "президент".
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. В ответ, Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь.
Пожалуйста, подождите...
Через своё воздушное пространство Украина не припустит. А лететь до Мурманска, а затем параллельно рейсу Мурманск - Симферополь с загруженностью 25% - экономически не выгодно. Проще Минск - Мурманск, с последующей пересадкой. И ни каких санкций.
Alex Pavloshchuk@GreyWraith 30 мая
Отже, у когось в тій схемі корупційний інтерес.
Чи він боїться що Лукашенко заборонить робити самі операції?
Ну то нехай спробує - одразу у богатьох відкриються на нього очі (у кого ще досі не відкрились)
Своє Бєлавіа Лука не хоче підставляти під санкції.
хутін хоче заробити на білорусах, нехай сам думає як їх в Крим доправляти.
Хіба ви там дуже проти цього?
А ти про БССР кажеш...
ну, и ответь на мой вопрос
Крымчане усиленно теперь будут жрать драники, а бульбашанцы вовсю жевать самсу.
Теперь понятно как Крыму появятся вода???? Дык ...ее будут таскать туда самолетами. Вот и пестне конец и Лука малядець!!!
Не, ну по любому толково.Вот, что значит...ПАРТНЕРЫ!!!!
Ось саддамцi наступають З сторонни iз Сiрii -
Не з Аравii, Iрану, Чи штату Вiрджiнiя.
То й ми дружно запитаем:«Хто у тiм замiшаний -
Колотити Близький Схiд З еламiт-шемiтами?»
-Той, хто завжди де щось е,Туди суне рило.
Звiдусiль - свиня - iм кажуть,«Лапотное» дiло.
Тобто, з цього витiкае,Що свиню - на мило.
А ось шкуру слiд чинити: Лаптi шити смiло.
Чи ходитимуть в тих лаптях В Iраку та Сiрii?
Там свиня е в заборонi- Ось така iдилiя.
Що до всяких там потокiв -«Южных» чи крiзь Сiрiю,
Iм - далеко до «Набукко»,Як рачки до Киева.
18.06.2014