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Отношения с ближайшими соседями, республиками бывшего СССР - приоритет внешней политики РФ, - Путин

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Отношения с ближайшими соседями, республиками бывшего СССР - приоритет внешней политики РФ, - Путин

Отношения с бывшими республиками Советского Союза — приоритет России во внешних делах.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с постоянными членами Совета безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой ТАСС.

"Одним из важнейших приоритетов во внешних делах для России являются отношения с нашими ближайшими соседями, с республиками бывшего Советского Союза", — сказал политик .

Он также призвал участников мероприятия заняться работой в этой сфере.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У российских спецслужб есть сценарии, как "зацементировать" Лукашенко "в объятиях" РФ: Путин просчитал его реакцию, - "слуга народа" Вениславский

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+27
птн пнх!
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01.06.2021 16:30
+23
Отношения с ближайшими соседями, республиками бывшего СССР - приоритет внешней политики РФ, - Путин - Цензор.НЕТ 2405
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01.06.2021 16:42
+22
Отношения с ближайшими соседями, республиками бывшего СССР - приоритет внешней политики РФ, - Путин - Цензор.НЕТ 8022
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01.06.2021 16:32
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птн пнх!
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01.06.2021 16:30 Ответить
Отношения с ближайшими соседями, республиками бывшего СССР - приоритет внешней политики РФ, - Путин - Цензор.НЕТ 8022
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01.06.2021 16:32 Ответить
Отношения с ближайшими соседями, республиками бывшего СССР - приоритет внешней политики РФ, - Путин - Цензор.НЕТ 3647
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01.06.2021 16:57 Ответить
Крим 2014 року.
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01.06.2021 16:57 Ответить
Отношения с ближайшими соседями, республиками бывшего СССР - приоритет внешней политики РФ, - Путин - Цензор.НЕТ 5809 ... "Русафобия"!!!
"Дания отказались пускать болельщиков сборной России по футболу на матчи чемпионата Европы в Копенгагене. Основная причина - преступное поведение россиян в Европе. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев отправил официальное письмо гендиректору Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мартину Каллену, в котором выразил обеспокоенность данным решением.".
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01.06.2021 16:39 Ответить
Обеспокоенные перетопчутся и пойдут смотреть мордовия-ахмат...
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01.06.2021 16:50 Ответить
Наросія обклалася недонародними недореспубліками - все до чого торкається перетворює на розруху. Росія - країна-паразит на тілі планети.
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01.06.2021 16:31 Ответить
ничо, вот скоро зеля совсем заматереет, и путен совсем оглохнет от волшебной музыки рояля
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01.06.2021 16:33 Ответить
Пересрались и успели повоевать практически со всеми соседями. "Хороший" приоритет!
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01.06.2021 16:36 Ответить
БССР - Бывшая Савецкая Сациалистическая Республика.
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01.06.2021 16:36 Ответить
Вот же падло. Не отстанет,пока не сдохнет.
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01.06.2021 16:38 Ответить
Приоритет Украины -ПТН ПНХ.
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01.06.2021 16:40 Ответить
Військові госпіталі кацапи будують повним ходом, тому не важко буде зрозуміти якими будуть ці відносини.
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01.06.2021 16:41 Ответить
Отношения с ближайшими соседями, республиками бывшего СССР - приоритет внешней политики РФ, - Путин - Цензор.НЕТ 2405
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01.06.2021 16:42 Ответить
Беларусь - еще одна крупная метастаза русского мира
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01.06.2021 16:46 Ответить
Метастази русскава русскава міра там - де гаварят па русскі.
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01.06.2021 17:42 Ответить
А я верю ! Великий вождь( всех якобы республик) искренне хочет , чтобы все опять гуртом поперли против мировой буржуазии ,отобрали у них заводы и фабрики ,транспорт и угодья а на развалинах парижей посадили гречку! А какое здание советов можно отгрохать на месте собора христа спасителя !??
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01.06.2021 16:43 Ответить
У ху...ла, экономическая агрессия и физическая война против соседних государств называется: "отношениями с ближайшими соседями, республиками бывшего СССР"
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01.06.2021 16:44 Ответить
Отношения с ближайшими соседями, республиками бывшего СССР - приоритет внешней политики РФ, - Путин - Цензор.НЕТ 9000
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01.06.2021 16:46 Ответить
Отношения с ближайшими соседями, республиками бывшего СССР - приоритет внешней политики РФ, - Путин - Цензор.НЕТ 49
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01.06.2021 16:53 Ответить
Путін намагається вимовити слово нісенітниця.
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01.06.2021 16:55 Ответить
Мордор отье..сь от нас ,наконец или будешь удушен а-ля ссссссср
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01.06.2021 16:54 Ответить
Отношения с ближайшими соседями, республиками бывшего СССР - приоритет внешней политики РФ, - Путин - Цензор.НЕТ 612
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01.06.2021 16:55 Ответить
любоф по принуждению.
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01.06.2021 16:55 Ответить
ничего кроме ненависти
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01.06.2021 16:57 Ответить
Отношения с ближайшими соседями, республиками бывшего СССР - приоритет внешней политики РФ, - Путин - Цензор.НЕТ 8431
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01.06.2021 16:56 Ответить
о чешет гузно....- чисто совковым макаром...
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01.06.2021 16:58 Ответить
Мелкогопническая тварь,оно блеет о каком-то приоритете. Наш приоритет-осиновый кол на твоей вонючей могиле,имеем на это неоспоримое право!
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01.06.2021 17:15 Ответить
роSSія це ДІАГНОЗ!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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01.06.2021 17:45 Ответить
Ну да... Литва, Латвия и Эстония сломя голову убежала под зонтик НАТО. ( счастливцы) Молдова, Украина и Грузия тоже захотели убежать от " старшего брата" маньяка убийцы, но не тут то было. Он отжал у них Приднестровье, Абхазию, Юж. Осетию, Крым, Севастополь, ОРДЛО. Начал войны против Грузии и Украины идущие до сих пор. Держит на коротком поводке Азербайджан и Армению карабахским конфликтом, подпитывая обе стороны, а сейчас еще и оккупировал Карабах под личиной "миротворцев" ( как прежде сделали с грузинскими и молдавскими землями) Остались республики Средней Азии с их местными баями и авторитарным правлением, которые еще и грызутся между собой, но все чаще оглядывающиеся на Китай.
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01.06.2021 17:53 Ответить
Китай воодушевлён.
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01.06.2021 19:15 Ответить
"Он также призвал участников мероприятия заняться работой в этой сфереИсточник: https://censor.net/ru/n3268816"
Звучит как угроза.
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01.06.2021 19:47 Ответить
Он также призвал участников мероприятия заняться работой в этой сфере.- рашистские оккупанты занимаются этой работой постоянно с тех пор как подох совок
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01.06.2021 20:34 Ответить
А и не сомневался,у насильника всегда в приоритете "отношения"!
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01.06.2021 21:01 Ответить
Відносини з найближчими сусідами, республіками колишнього СРСР - пріоритет зовнішньої політики РФ, - Путін - Цензор.НЕТ 3797
И потом....Отношения с ближайшими соседями, государств (СЭВ)- приоритет внешней политики РФ, - Путин ну и т.д.
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01.06.2021 21:44 Ответить
Сибирь - часть Китайской Империи - об этом муйло думало, когда лезло в Крым ?
Иран получил право продавать нефть и газ - это к Европе и ближе, и дешевле.
Да ещё эти проклятые электромобили всё лезут и лезут со всех сторон ...
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02.06.2021 01:45 Ответить
 
 