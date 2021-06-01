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Схема получения взяток при растаможке автомобилей выявлена на Днепровской таможне, - СБУ. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Схема получения взяток при растаможке автомобилей выявлена на Днепровской таможне, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины поймала одного из руководителей таможенного поста Днепровской таможни на получении взяток во время растаможивания автомобилей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным оценкам, должностные лица ежемесячно незаконно оформляли около 30 автомобилей. Стоимость нелегальных услуг составляла около $500 за автомобиль, что позволяло получать за них до $15 тыс. в месяц.

По оперативной информации спецслужбы, чиновник наладил схему систематического получения взяток от владельцев автомобилей с иностранной регистрацией, которые ввозили их на территорию Украины. За деньги он гарантировал не создавать искусственные препятствия при таможенном оформлении автомобилей и минимизировать платежи в государственный бюджет. Для функционирования коррупционной схемы злоумышленник привлек местного брокера, предоставлявшего услуги по растаможке.

Схема получения взяток при растаможке автомобилей выявлена на Днепровской таможне, - СБУ 01

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По имеющейся информации, противоправно схема действовала примерно полгода. Правоохранители задокументировали передачу взятки заместителю начальника таможенного поста на рабочем месте.

Должностному лицу таможни и сотруднику брокерской фирмы сообщено о подозрении по ч.3 ст.368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.

Автор: Володимир Янченко
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01.06.2021 16:34 Ответить
растаможить рояль по такой схеме будет довольно проблематично
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01.06.2021 16:35 Ответить
Вот это видно, что идёт "борьба с коррупцией", а то никаких сдвигов не было, "браво" зеленскому.
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01.06.2021 18:27 Ответить
Главное что в других областях таможенники честные ,только в одной непооядок.
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01.06.2021 19:03 Ответить
 
 