Схема получения взяток при растаможке автомобилей выявлена на Днепровской таможне, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины поймала одного из руководителей таможенного поста Днепровской таможни на получении взяток во время растаможивания автомобилей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным оценкам, должностные лица ежемесячно незаконно оформляли около 30 автомобилей. Стоимость нелегальных услуг составляла около $500 за автомобиль, что позволяло получать за них до $15 тыс. в месяц.

По оперативной информации спецслужбы, чиновник наладил схему систематического получения взяток от владельцев автомобилей с иностранной регистрацией, которые ввозили их на территорию Украины. За деньги он гарантировал не создавать искусственные препятствия при таможенном оформлении автомобилей и минимизировать платежи в государственный бюджет. Для функционирования коррупционной схемы злоумышленник привлек местного брокера, предоставлявшего услуги по растаможке.

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По имеющейся информации, противоправно схема действовала примерно полгода. Правоохранители задокументировали передачу взятки заместителю начальника таможенного поста на рабочем месте.

Должностному лицу таможни и сотруднику брокерской фирмы сообщено о подозрении по ч.3 ст.368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.