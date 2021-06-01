Ко Дню Независимости завершат ремонт дороги, ведущей к КПП "Устилуг-Зосин" на украинско-польской границе, - "Укравтодор"
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В Волынской области ко Дню Независимости Украины будет завершен ремонт 13-километрового участка дороги Н-22 Устилуг - Луцк - Ривне, которая ведет к международному КПП "Устилуг - Зосин".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в "Укравтодоре".
Отмечается, что ремонт приграничного участка Устилуг - Владимир-Волынский проводится в рамках реализации Договора между правительствами Украины и Польши о предоставлении кредита на условиях связанной помощи.
Работы на данном участке стартовали еще в прошлом году. в рамках президентской программы "Большая стройка". На сегодняшний день на всей протяженности отрезка устроен выравнивающий слой дорожного покрытия, проложены тротуары в пределах Устилуга, установлен бордюрный камень вдоль проезжей части во Владимире-Волынском, обустроены заездные карманы на остановках общественного транспорта.
Ранее началась укладка финишного слоя асфальтобетона на 4-километровом отрезке Устилуг – Пятидни, ведущем к КПП Устилуг.
В то же время, проходит обустройство наружного освещения и подготовка к установке новых автопавильонов.
В ходе капитального ремонта дороги будут также восстановлены два искусственных сооружения – 58-метровый мост через реку Луга в селе Пятидни и 6-метровый мостовой переход возле Владимира-Волынского.
Независимый технический надзор за ходом работ осуществляют компании СП B-Act Sp. Z o.o. и PROCOM Construction Sp. Z o.o.
Напомним, как ранее сообщал заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, в 2021 году в Украине будет построено и отремонтировано 6500 км дорог и 150 мостов.
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Як гарно сказано. Побудовано 100 км та відремонтовано (по ціні побудовано) 6400 км?