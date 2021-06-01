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Тупицкий впервые явился в суд, но на заседание не пришли прокуроры, - адвокат Дорошенко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Тупицкий впервые явился в суд, но на заседание не пришли прокуроры, - адвокат Дорошенко

Экс-глава Конституционного Суда Александр Тупицкий пришел на судебное заседание по делу о подкупе свидетеля. Однако меру пресечения ему не выбирали из-за отсутствия прокуроров.

Как рассказал Суспільному адвокат Тупицкого Константин Дорошенко, 1 июня на заседание не явились прокуроры Офиса Генерального прокурора, но они через канцелярию суда передали ходатайство об отзыве ранее поданного ходатайства о применении меры пресечения в отношении его подзащитного, информирует Цензор.НЕТ.

"Такое ходатайство было рассмотрено и удовлетворено судом, поскольку это право прокурора на отзыв своего ходатайства. Поэтому мера пресечения не избиралась, а ходатайство осталось без рассмотрения", - отметил адвокат.

Он также рассказал, что прокуроры не могут подать ходатайство, в частности в Печерский суд, поскольку стадия досудебного расследования закончена.

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"Сегодня дело в Подольском районном суде города Киева. Поэтому любые вопросы, которые могут возникать, как у стороны обвинения, так и у стороны защиты в этом деле должны решаться только Подольским районным судом, в пределах того дела и тех судебных заседаний, которые будут назначаться ", - пояснил он.

По словам Дорошенко, следующее судебное заседание состоится 8 июня.

"Будет подготовительное судебное заседание. Это уже передано дело в суд. Все. Теперь следователь фактически с прокурором не осуществляют ни сбор доказательств, ни обращаются с ходатайствами к следственным судьям, и тому подобное. Все их вопросы, которые возникают у прокурора могут решаться только судьей, который рассматривает дело", - отметил адвокат.

Напомним, 27 марта Зеленский подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

В мае ГБР сообщило, что досудебное расследование в отношении Тупицкого по делу о подкупе завершено. Следствием установлено, что в 2018 году экс-чиновник подкупил свидетеля для предоставления им ложных показаний в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины (Виктора Татькова), который пытался избежать уголовной ответственности по делу, в котором проходил как подозреваемый. Также в течение 2018-2019 годов экс-глава КСУ трижды предоставил заведомо ложные показания следователю в интересах этого же экс-главы ВХСУ.

Подольский районный суд Киева назначил на 28 мая подготовительное заседание по делу по обвинению Тупицкого в подкупе свидетеля, но на него не явилась сторона защиты.

Также читайте: Суд закрыл производство о привлечении Тупицкого к админответственности

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+12
Я так понимаю, они согласовывают очередность неприходов - одна мафиозная шайка-лейка.
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01.06.2021 17:01
+9
Цирк с конями.
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01.06.2021 16:54
+6
Это уже было когда Кернеса "судили". Толпа прокуроров не пришла в суд кажись 15 раз подряд. После чего судья закрыл дело и в принципе действовал логично. Раз у стороны обвинения нет претензий, то подозреваемого нужно отпускать. Все вопросы в данном случае к продажной прокуратуре основной бизнес которой - отпускать преступников за деньги.
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01.06.2021 17:15
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Цирк с конями.
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01.06.2021 16:54 Ответить
Это уже было когда Кернеса "судили". Толпа прокуроров не пришла в суд кажись 15 раз подряд. После чего судья закрыл дело и в принципе действовал логично. Раз у стороны обвинения нет претензий, то подозреваемого нужно отпускать. Все вопросы в данном случае к продажной прокуратуре основной бизнес которой - отпускать преступников за деньги.
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01.06.2021 17:15 Ответить
За що їм гроші платять? Усім можна не працювати чи як?
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01.06.2021 16:57 Ответить
А что, им ещё и платят? Вопрос в другом: Зачем?
Странное у нас государство, взять дэбудадов, за что им платят, да ещё какие то надбавки, премии, а жить всё тяжелее и тяжелее.., так же и министрам и прочим идиотам...
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01.06.2021 20:15 Ответить
Тупицкий впервые явился в суд, но на заседание не пришли прокуроры, - адвокат Дорошенко - Цензор.НЕТ 6666 гном пришел-дома нет, дом пришел-гнома нет.
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01.06.2021 16:58 Ответить
Дом пришел - гнома нет, гном пришел - дома нет. Сказочные долпоепы
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01.06.2021 17:00 Ответить
ситуация с судьями как в поговорке: то майка короткая, то хер по колено.
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01.06.2021 17:00 Ответить
Я так понимаю, они согласовывают очередность неприходов - одна мафиозная шайка-лейка.
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01.06.2021 17:01 Ответить
Почалися договорняки?
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01.06.2021 17:08 Ответить
Весело живем....Над чем будем смеяться дальше ? Надо узнать у сценаристов 95 квартала.
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01.06.2021 17:12 Ответить
Тупицький вперше з'явився до суду, але на засідання не прийшли прокурори, - адвокат Дорошенко - Цензор.НЕТ 3422
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01.06.2021 17:55 Ответить
Там на днях КС должен рассматривать продажу земли. Смахивает на то, что уже договорились, кто не придёт.
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01.06.2021 18:03 Ответить
Вот незадача
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01.06.2021 18:30 Ответить
Тупицкий, прям гепа какой то! Что там няша№2, короновирус помешал??? =)
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01.06.2021 20:06 Ответить
 
 