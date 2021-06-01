Тупицкий впервые явился в суд, но на заседание не пришли прокуроры, - адвокат Дорошенко
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Экс-глава Конституционного Суда Александр Тупицкий пришел на судебное заседание по делу о подкупе свидетеля. Однако меру пресечения ему не выбирали из-за отсутствия прокуроров.
Как рассказал Суспільному адвокат Тупицкого Константин Дорошенко, 1 июня на заседание не явились прокуроры Офиса Генерального прокурора, но они через канцелярию суда передали ходатайство об отзыве ранее поданного ходатайства о применении меры пресечения в отношении его подзащитного, информирует Цензор.НЕТ.
"Такое ходатайство было рассмотрено и удовлетворено судом, поскольку это право прокурора на отзыв своего ходатайства. Поэтому мера пресечения не избиралась, а ходатайство осталось без рассмотрения", - отметил адвокат.
Он также рассказал, что прокуроры не могут подать ходатайство, в частности в Печерский суд, поскольку стадия досудебного расследования закончена.
"Сегодня дело в Подольском районном суде города Киева. Поэтому любые вопросы, которые могут возникать, как у стороны обвинения, так и у стороны защиты в этом деле должны решаться только Подольским районным судом, в пределах того дела и тех судебных заседаний, которые будут назначаться ", - пояснил он.
По словам Дорошенко, следующее судебное заседание состоится 8 июня.
"Будет подготовительное судебное заседание. Это уже передано дело в суд. Все. Теперь следователь фактически с прокурором не осуществляют ни сбор доказательств, ни обращаются с ходатайствами к следственным судьям, и тому подобное. Все их вопросы, которые возникают у прокурора могут решаться только судьей, который рассматривает дело", - отметил адвокат.
Напомним, 27 марта Зеленский подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.
В мае ГБР сообщило, что досудебное расследование в отношении Тупицкого по делу о подкупе завершено. Следствием установлено, что в 2018 году экс-чиновник подкупил свидетеля для предоставления им ложных показаний в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины (Виктора Татькова), который пытался избежать уголовной ответственности по делу, в котором проходил как подозреваемый. Также в течение 2018-2019 годов экс-глава КСУ трижды предоставил заведомо ложные показания следователю в интересах этого же экс-главы ВХСУ.
Подольский районный суд Киева назначил на 28 мая подготовительное заседание по делу по обвинению Тупицкого в подкупе свидетеля, но на него не явилась сторона защиты.
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Странное у нас государство, взять дэбудадов, за что им платят, да ещё какие то надбавки, премии, а жить всё тяжелее и тяжелее.., так же и министрам и прочим идиотам...