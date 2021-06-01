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Кабмин выделил из Госбюджета еще 1,4 млрд грн на выплаты "карантинных" 8 тыс. грн

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Кабмин выделил из Госбюджета еще 1,4 млрд грн на выплаты

Кабмин выделил еще 1,4 млрд грн на единовременные выплаты по 8 тыс. грн ФОПам и наемным работникам, пострадавшим от усиления карантина.

Об этом говорится в постановлении правительства №543 от 31 мая, передает Цензор.НЕТ.

Кабинет Министров внес изменения в бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021 год, направив 1,4 млрд грн на единовременные выплаты по 8 тыс. грн.

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Минсоцполитики совместно с Пенсионным фондом должны обеспечить согласование передачи бюджетных средств, предусмотренных постановлением, с Комитетом ВР по вопросам бюджета. После согласования Минфин должен обеспечить внесение изменений в Государственный бюджет.
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За январь-май 2021 государственный бюджет выполнен с дефицитом в размере 32,5 млрд гривен, в том числе общий фонд - с дефицитом в сумме 31,3 млрд гривен, при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 86,5 млрд гривен.
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01.06.2021 17:55 Ответить
А скажыте мне, люди добрые: как Пенсионный фонд будет выплачивать "ФОПам и наемным работникам, пострадавшим от усиления карантина" ???
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01.06.2021 18:52 Ответить
 
 