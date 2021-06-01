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Новости За рубежом
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Лавров об ожиданиях РФ от саммита Байдена-Путина: Не строим иллюзий, что будут прорывы, исторические судьбоносные решения

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лавров об ожиданиях РФ от саммита Байдена-Путина: Не строим иллюзий, что будут прорывы, исторические судьбоносные решения

Россия не строит иллюзий относительно возможных прорывов на предстоящей встрече президентов Владимира Путина и Джо Байдена, не ждет исторических решений по ее итогам.

Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс". 

"Мы не строим иллюзий, и мы не пытаемся создавать впечатление, что будут какие-то прорывы, какие-то исторические судьбоносные решения. Но сам факт разговора двух ведущих ядерных держав на уровне первых лиц, конечно же, это важно, это нужно всячески поддерживать", - сказал он. 

Президенты России и США в ходе встречи в Женеве должны обменяться мнениями об угрозах, которые они видят, заявил глава МИД РФ.

"Они должны обменяться мнениями о том, какие угрозы каждая из сторон видит в окружении своих стран и в целом, на глобальной арене", - сказал Лавров.

По словам министра, "военные учения, которые резко возросли по количеству, по качеству, по насыщенности тяжелой техникой, по количеству стран, которые в них участвуют, и, самое главное, по приближению вплотную к нашим границам, отнюдь не способствуют нормальным разговорам и согласованию усилий по решению общих для всех, реальных, а не выдуманных проблем".

Читайте также: РФ усиливает напряжение в отношениях с США перед саммитом Байдена и Путина, - The Washington Post

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+8
двух ведущих ядерных держав Это кто ведущая ядерная страна? засрашка? Лавров об ожиданиях РФ от саммита Байдена-Путина: Не строим иллюзий, что будут прорывы, исторические судьбоносные решения - Цензор.НЕТ 4732
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01.06.2021 17:07
+6
Хочет наверняка опоздать на встречу на часик, чтобы Байден понял, за кого его держат.
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01.06.2021 17:26
+5
Лавров об ожиданиях РФ от саммита Байдена-Путина: Не строим иллюзий, что будут прорывы, исторические судьбоносные решения - Цензор.НЕТ 6279

...
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01.06.2021 18:25
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двух ведущих ядерных держав Это кто ведущая ядерная страна? засрашка? Лавров об ожиданиях РФ от саммита Байдена-Путина: Не строим иллюзий, что будут прорывы, исторические судьбоносные решения - Цензор.НЕТ 4732
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01.06.2021 17:07 Ответить
россия не строит иллюзий относительно возможных прорывов на предстоящей встрече президентов

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то якого хера )(уйло преться на зустріч?
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01.06.2021 17:09 Ответить
Хочет наверняка опоздать на встречу на часик, чтобы Байден понял, за кого его держат.
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01.06.2021 17:26 Ответить
Как зачем. Опять всех победить. Рашоорки такое любят. Еще не понятно как на срасее еще не трубят о трусливой попытке Байдена поговорить с властелином мира.
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01.06.2021 17:36 Ответить
скорее порывы тухесов будут Лавров об ожиданиях РФ от саммита Байдена-Путина: Не строим иллюзий, что будут прорывы, исторические судьбоносные решения - Цензор.НЕТ 9460.так шо заготавливайте подорожник
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01.06.2021 17:09 Ответить
Проривний пендель під зад буде від Джо плешивому Вові.
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01.06.2021 17:16 Ответить
Историческое решение принято Китаем . И зовется оно - three-child policy.
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01.06.2021 17:19 Ответить
з Обамою тодішня зустріч з ..йлом відпрацювала 100%, Обамі другий термін русня підмогла, а він с*ка закрив очі на окупацію кремлем ,українських земель !!! Подивимося шо ОБайден заторгує ,Пороха на них нема !
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01.06.2021 17:20 Ответить
«Татары мы от головы до пяток. Если мы не получаем приказания какого-нибудь, от кого-нибудь, об чем-нибудь, мы несчастны, не знаем, что делать со своими руками и ногами и начинаем приказывать сами себе, стараясь выразиться как можно погрубее, подиче.» М. Погодин © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
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01.06.2021 17:30 Ответить
"факт разговора двух ведущих ядерных держав" Источник: https://censor.net/ru/n3268829

Слово "провідних" у відношенні до московії зайве. Хоча, якщо розглядати такі сфери, як брехня, фейки, політичні вбивства, вялікоруській шовінізм і скрєпи, то таки "провідні"
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01.06.2021 18:14 Ответить
Лавров об ожиданиях РФ от саммита Байдена-Путина: Не строим иллюзий, что будут прорывы, исторические судьбоносные решения - Цензор.НЕТ 6279

...
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01.06.2021 18:25 Ответить
Лошади на кремлёвской конюшне начинают прозревать.
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01.06.2021 21:56 Ответить
Прорывов на предстоящей встрече президентов Владимира Путина и Джо Байдена не будет, будут новые санкции, которые похоронят РФ
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02.06.2021 09:19 Ответить
 
 