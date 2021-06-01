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Новости Экономика
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металлургия (443) Южный (82)

Порт "Южный" заключил новый контракт на перевалку руды: ГОКи заплатят на треть больше

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Порт

Государственное предприятие "Морской торговый порт" Южный "и компания "Метинвест" подписали новый контракт.

 В рамках нового договора горно-металлургическая компания обязуется ежемесячно переваливать через порт как минимум 1,2 млн тонн грузов в месяц. Также компании достигли согласия относительно ценовой политики. Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры, опубликованном на официальной странице в Фейсбук.
"В рамках контракта зафиксирован беспрецедентный рост ставки перевалки на 33% - с 4 до 5,3 доллара за тонну", - говорится в сообщении.

Как заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков, крупные контракты с крупнейшими украинскими и международными компаниями - то, что позволяет государственным портам стремительно развиваться.

"Мы ожидаем, что подобных соглашений будет становиться больше, ведь для государства - это увеличение поступлений в бюджет, а для частных компаний - рост качества сервиса", - резюмировал Кубраков.

Как известно, на днях министр освободил прежнего и.о. председателя порта Сергея Ковшара. Это произошло после громкого скандала вокруг монопольного сговора двух портов - МТП "Южный" и "ТИС" против отечественных ГОКов и "Укрзализныци", из-за чего в Украине в мае фактически остановилась перевалка руды на экспорт. Ковшар требовал от ГОК распределить объем перевалки поровну между обоими портами, то есть фактически дарил частному порту своих клиентов - несмотря на то, что "Южный" порт в состоянии самостоятельно осуществить такие объемы перевалки, а его убытки в 21 году уже составляют более 50 миллионов гривен.

В свою очередь промышленники обратились к министру с просьбой разобраться в ситуации, где явно имеет место монопольный сговор. Кубраков отреагировал мгновенно: освободил Ковшара и анонсировал антикоррупционную чистку в подотчетных отраслях.
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кто-то посчитал, что с Украины выводится в год 37 млрд. баксов,а турки получили инвестициями от европейцев на курорты от 80 до 120 млрд, вешать надо казнокрадов, деньги сразу выводят в оффшоры и обескровливают экономику.
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01.06.2021 17:41 Ответить
А у бывшего директора все-же рыльце в пушку оказалось и не просто так его скинули и от кормушки отлучили? А вони было сколько, мол не хотят платить? На самом деле был ультиматум и отказ в отгрузке?
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01.06.2021 19:32 Ответить
За що тоді звільнили Ковшара, який вимагав того ж самого підвищення ставки, на перевалку, від Ахмєтінвєста???
Ця зелена ботва, при владі, то песець...
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01.06.2021 19:52 Ответить
Теперь вся перевалка будет идти чезез порт Южный, а ТИС, который хотел поднять на 60% и должен был забрать половину груза, останется без груза. По крайней мере это официальная отмазка зелени. Хотя, думаю, им просто надо было убрать предыдущего, для этого они всех управляющих и назначают с приставкой и.о. Очень удобно совершать кругооборот управляющих госпортов и новых назначать за хорошенькое подношение.
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01.06.2021 20:12 Ответить
Не смішить мої тапки...
ТІС, скоріш за все, домігся того, що хотів. Може скинув і отримав не 60, а 55 відсотків. Може довелось занести вже новому міністру. Без вантажів він точно не залишився.
А порт, боюся, всеодно доведуть до банкрутства - в цьому мета зеленої шобли. Для того й застосовується ця чехарда, з директорами.
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01.06.2021 22:41 Ответить
интересно, это же наверное, спровоцирует сокращение экспорта, выручка валютная сократится, последствия этого будут хреновые, а отвечать кто будет? хотя, у нас крайних никогда не находят, скажут, коронавирус или звезды не сошлись...
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01.06.2021 20:53 Ответить
Не "йужньій", а Південний, навіть по-вашому.(((
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01.06.2021 21:00 Ответить
При Олейнике порт Южный ставил рекорды по выгрузке и по выплатам в госбюджет тоже, работники хорошо зарабатывали, регулярно платили премии. Когда Олейника уволили порт сразу же оказался в убытках, премии перестали платить, урезали зарплаты, а в руководство пришли личности из прошлого начальства за каждым из которых тянулся шлейф уголовных дел. Правильно что Олейника вернули на место. Возможно именно из за этого Криклий и потерял свой портфель.
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01.06.2021 23:07 Ответить
 
 