Иранская делегация прибыла в Киев для переговоров по крушению самолета МАУ, - посол Моради

Иранская делегация во главе с заместителем главы МИД Мохсеном Бахарвандром прибыла в Киев для проведения третьего раунда переговоров, касающихся сбитого возле Тегерана в 2020 году самолета МАУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Делегация Исламской республики Иран во главе с заместителем министра иностранных дел Мохсеном Бахарвандом прибыла сегодня в Украину для проведения третьего раунда переговоров между двумя странами по техническим и правовым аспектам трагической катастрофы украинского PS752", - написал в Twitter посол Ирана в Украине Манучехр Моради.

Издание напоминает, что второй раунд переговоров проходил в октябре 2020 года в Тегеране.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

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В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.

21 мая стало известно, что Высший суд Онтарио пришел к выводу, что два ракетных удара по украинскому самолету вскоре после взлета из аэропорта столицы Ирана Тегерана 8 января года 2020 "были умышленными".