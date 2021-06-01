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Наемники РФ обстреляли украинские позиции возле Новгородского и Песков, потерь нет, - пресс-центр ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Наемники РФ обстреляли украинские позиции возле Новгородского и Песков, потерь нет, - пресс-центр ОС

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Недалеко от населенного пункта Новгородское противник дважды обстреливал позиции наших воинов. Во время первого обстрела враг применял минометы 82 калибра. Во время второго - станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

В районе населенного пункта Пески оккупанты вели огонь по позициям украинских защитников из стрелкового оружия.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские воины подавили вражеский БПЛА в районе Санжаровки. За сутки - 8 обстрелов, оккупанты били из 120- и 82-мм минометов и гранатометов, - штаб ОС

Украинская сторона СЦКК, используя координационный механизм, оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+7
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
Наемники РФ обстреляли украинские позиции возле Новгородского и Песков, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 4795

..
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01.06.2021 17:58
+5
Поранених скільки?
За своїм зєлє_угодним "потерь нет" ховають злочини рашистів.
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01.06.2021 17:42
+2
Кількість поранених, про яких пишуть, показують фото з госпіталів волонтери, не співпадає із тим, що повідомляє прес-центр.
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01.06.2021 17:56
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Поранених скільки?
За своїм зєлє_угодним "потерь нет" ховають злочини рашистів.
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01.06.2021 17:42 Ответить
Раненные тоже считаются потерями. Есть санитарные потери и есть безвозвратные потери.
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01.06.2021 17:49 Ответить
Кількість поранених, про яких пишуть, показують фото з госпіталів волонтери, не співпадає із тим, що повідомляє прес-центр.
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01.06.2021 17:56 Ответить
И как Вы сравнивали?
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01.06.2021 18:00 Ответить
Майже кожен день "потерь нет".
Волонтери явно частіше пишуть про нових поранених в госпіталях.
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01.06.2021 18:03 Ответить
Нужны пруфы. Где они?
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01.06.2021 18:07 Ответить
Тут на ЦН, в новинах, були пости волонтера Юсупової про те, що поранених везуть і везуть, а в повідомленнях "потерь нет".
Мені зараз, майже на ходу, шукати проблематично.
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01.06.2021 18:41 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
Наемники РФ обстреляли украинские позиции возле Новгородского и Песков, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 4795

..
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01.06.2021 17:58 Ответить
Це новина за 2015 рік. Це як жирафу - через 6 років дійшло.
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01.06.2021 18:11 Ответить
Хлопці з фронту кажуть, що "кацапи по нам стріляють, люди гинуть, а нам треба чекати розпоряджень зверху, з Києва від офісу Єрмака, захишатися нам та стріляти у відповідь чи не стріляти".
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01.06.2021 18:24 Ответить
 
 