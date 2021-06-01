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НАБУ (4030) Укрзализныця (2637) Энергоатом (377) НКРЭКУ (469)

Компания-фигурант дела о нанесении убытков "Энергоатому" и "Укрзализныце" в 2020 г. заработала 8,3 млрд грн

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Компания-фигурант дела о нанесении убытков

Трейдер "Новая-Энергетическая-Компания" (НЭК), в отношении которой Национальное антикоррупционное бюро проводит расследования по факту нанесение убытков государственным "Энергоатому" и "Укрзализныце", в 2020 году увеличил чистый доход в 10 раз до 8,3 млрд грн.

Об этом свидетельствует финансовая отчетность компании, обнародованная на Opendatabot, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Так, чистая прибыль компании по итогу прошлого года выросла в 5 раз: с 27 млн грн в 2019 году до 131 млн грн в 2020 году.

В 2020 году НАБУ открыло уголовное производство по факту нанесения государственной УЗ 1,9 млрд грн убытка при закупке электроэнергии, а также злоупотреблений при торговле несуществующими объёмами электроэнергии, так называемой схемы "торговли воздухом".

В декабре 2020 года НАБУ в рамках этого дела провело обыск в киевском офисе "Новой-Энергетической-Компании", изъяв документы, подтверждающие перепродажу электроэнергии.

"Новая-Энергетическая-Компания" обрела известность в начале 2020 года, во время разгара схем торговли воздухом. Лишь спустя несколько месяцев НКРЭКУ признала, что "Новая энергетическая компания" оказалась крупнейшим покупателем электроэнергии "Энергоатома" на балансирующем рынке, что приводило к искусственным убыткам госкомпании.

Соответствующий акт проверки был обнародован на сайте комиссии.

Летом 2020 года "Энергоатом" подал в суд на "Новую Энергетическую Компанию" с требованием возместить нанесенные убытки.

В апреле 2021 года суд признал нарушения НЭК и обязал компанию компенсировать государственному "Энергоатому" причиненные убытки.

Основным владельцем "Новой энергетической компании" является Александр Притыка. Ему принадлежит 76% уставного капитала, он же является директором компании. Ранее глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк отрицал связь с владельцем НЭК Александром Притыкой.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+7
На хрена нужны наблюдательные советы с иностранцами и огромными зряплатами при таком воровстве? Ублюдки.
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01.06.2021 17:55
+6
Это потому что ты женечка проголосовал за наркомана!
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01.06.2021 18:18
+3
Фірташів ублюдок.
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01.06.2021 18:06
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На хрена нужны наблюдательные советы с иностранцами и огромными зряплатами при таком воровстве? Ублюдки.
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01.06.2021 17:55 Ответить
Это потому что ты женечка проголосовал за наркомана!
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01.06.2021 18:18 Ответить
Этих наблюдателей внедрил Соевый Мародер.....Твой кумир.
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02.06.2021 08:42 Ответить
Убивают сознательно предприятия Украины для "прихватизации" за копейки....
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01.06.2021 17:56 Ответить
Фірташів ублюдок.
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01.06.2021 18:06 Ответить
та мабуть "коштовні" зв'язки заважають подібним прокладкам знайти місце на смітнику... Корупція вмирає - хай живе корупція...
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01.06.2021 18:07 Ответить
Компания-фигурант дела о нанесении убытков "Энергоатому" и "Укрзализныце" в 2020 г. заработала 8,3 млрд грн - Цензор.НЕТ 3710
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01.06.2021 18:11 Ответить
Звичайна диверсия на энергетику Украины.И откуда ростут рога и копита?Звичайно от Фирташа Компания-фигурант дела о нанесении убытков "Энергоатому" и "Укрзализныце" в 2020 г. заработала 8,3 млрд грн - Цензор.НЕТ 3952
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01.06.2021 18:46 Ответить
Кратко бюджет ВСУ , а потом зебилы спрашивают где деньги Билли ?
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01.06.2021 19:31 Ответить
Чому укрзаліньіця не переведено на вашу мову? Букв дохрена, шолє?
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01.06.2021 21:03 Ответить
о нанесении убытков "Энергоатому"/ Виновата зелёная энергетика.Все знают.
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01.06.2021 22:29 Ответить
 
 