Экс-майора ВСУ будут судить за халатность, приведшую к взрывам в Балаклее в 2019 году и гибели трех человек, - Офис Генпрокурора

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего майора Вооруженных сил Украины по факту "небрежного отношения к военной службе" в деле о взрывах на территории воинской части в городе Балаклея Харьковской области в 2019 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"Расследованием установлено, что командир отряда, вопреки требованиям уставов и приказов, находился в здании на административной территории военной части, хотя должен был присутствовать на участках подразделений, выполняющих задачи по загрузке взрывоопасных элементов ЗРК ЗМ9 "Куб", и руководить действиями подчиненных. Также он должен был обеспечить личный состав транспортными средствами, оборудованными для перевозки опасных грузов, принять меры к обеспечению защиты военнослужащих и имущества, организовать правильную эксплуатацию, сохранность вооружения и техники. Кроме того, майор должен был довести до сведения подчиненных принципы действия взрывоопасных предметов и правила обращения с ними. Также он должен был проверить знания и навыки личного состава", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что "небрежное отношение командира отряда к службе" привело к гибели трех военнослужащих и получению телесных повреждений различной степени тяжести четырьмя военнослужащими в результате взрывов во время разминирования и загрузки взрывоопасных предметов.

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Досудебное расследование осуществляло Государственное бюро расследований.

Напомним, 15 ноября 2019 года примерно в 14:30 прогремело более 10 взрывов на 65-м арсенале Вооруженных сил Украины в Балаклее Харьковской области. В результате взрывов двое саперов погибли на месте, еще пятеро получили ранения и ожоги. Впоследствии один из раненых от полученных ранений скончался в больнице.

Отметим, по предварительным данным оперативной группы Генштаба установлено, что "15 ноября на специально оборудованном месте - площадке хранения взрывоопасных предметов №4, - группами разминирования осуществлялись работы по разминированию и уничтожению взрывоопасных предметов. В 14:28, вероятно, в ходе загрузки остатков боеприпасов и их элементов, которые были подготовлены для дальнейшего уничтожения (утилизации), в частности твердотопливного двигателя до ракет 3М9 зенитно-ракетного комплекса "Куб", произошло его возгорание с последующим подрывом накопленных для уничтожения взрывоопасных предметов".

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