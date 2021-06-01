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Новости Происшествия Взрывы на складе в Балаклее
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Экс-майора ВСУ будут судить за халатность, приведшую к взрывам в Балаклее в 2019 году и гибели трех человек, - Офис Генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Экс-майора ВСУ будут судить за халатность, приведшую к взрывам в Балаклее в 2019 году и гибели трех человек, - Офис Генпрокурора

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего майора Вооруженных сил Украины по факту "небрежного отношения к военной службе" в деле о взрывах на территории воинской части в городе Балаклея Харьковской области в 2019 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"Расследованием установлено, что командир отряда, вопреки требованиям уставов и приказов, находился в здании на административной территории военной части, хотя должен был присутствовать на участках подразделений, выполняющих задачи по загрузке взрывоопасных элементов ЗРК ЗМ9 "Куб", и руководить действиями подчиненных. Также он должен был обеспечить личный состав транспортными средствами, оборудованными для перевозки опасных грузов, принять меры к обеспечению защиты военнослужащих и имущества, организовать правильную эксплуатацию, сохранность вооружения и техники. Кроме того, майор должен был довести до сведения подчиненных принципы действия взрывоопасных предметов и правила обращения с ними. Также он должен был проверить знания и навыки личного состава", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что "небрежное отношение командира отряда к службе" привело к гибели трех военнослужащих и получению телесных повреждений различной степени тяжести четырьмя военнослужащими в результате взрывов во время разминирования и загрузки взрывоопасных предметов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разминированием пострадавших от взрывов армейских арсеналов занимается 180 саперов, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Досудебное расследование осуществляло Государственное бюро расследований.

Напомним, 15 ноября 2019 года примерно в 14:30 прогремело более 10 взрывов на 65-м арсенале Вооруженных сил Украины в Балаклее Харьковской области. В результате взрывов двое саперов погибли на месте, еще пятеро получили ранения и ожоги. Впоследствии один из раненых от полученных ранений скончался в больнице.

Отметим, по предварительным данным оперативной группы Генштаба установлено, что "15 ноября на специально оборудованном месте - площадке хранения взрывоопасных предметов №4, - группами разминирования осуществлялись работы по разминированию и уничтожению взрывоопасных предметов. В 14:28, вероятно, в ходе загрузки остатков боеприпасов и их элементов, которые были подготовлены для дальнейшего уничтожения (утилизации), в частности твердотопливного двигателя до ракет 3М9 зенитно-ракетного комплекса "Куб", произошло его возгорание с последующим подрывом накопленных для уничтожения взрывоопасных предметов".

Также читайте: По факту взрывов при разминировании в Балаклее сообщено о подозрении экс-майору ВСУ, - военная прокуратура

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+13
как писали многие зеленые форумчане, и те кто им симпатизируют, они лично видели Порошенко со спичками в Балаклее в 2019 году.. так и писали!
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01.06.2021 19:17
+12
Вони своїх не судять .
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01.06.2021 18:50
+9
То есть петровы и башировы тут точно не при чём?
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01.06.2021 18:43
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Правила форума Совет форумчан
То есть петровы и башировы тут точно не при чём?
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01.06.2021 18:43 Ответить
Вони своїх не судять .
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01.06.2021 18:50 Ответить
"Досудебное расследование осуществляло Государственное бюро расследований, - этим всё сказано, надо полагать. Эфэсбэшный филиал в Киеве отработал отменно.
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01.06.2021 19:27 Ответить
Хорошо, что есть майор, на которого все грехи можно повесить. Не довел до сведения подчиненных принципы действия взрывоопасных предметов и правила обращения с ними - вот и взрывалось все целую неделю
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01.06.2021 19:00 Ответить
находился не в том месте и что? а взорвал кто? майор? чтобы взорвать такой склад просто быть не с том месте не достаточно!!! нужно несколько дней (если не недель) подготовки! опять найден очередной цап видбувайло!
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01.06.2021 19:11 Ответить
версия рашистского теракта в Балаклее, которая от границы с Московской ордой в 80 км. похоже ЗЕленым "кривосудием" вообще не рассматривается??? заглянуть в очко путину для ЗЕкоманды попрежнему важнее всего остального...
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01.06.2021 19:16 Ответить
как писали многие зеленые форумчане, и те кто им симпатизируют, они лично видели Порошенко со спичками в Балаклее в 2019 году.. так и писали!
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01.06.2021 19:17 Ответить
Экс-майора ВСУ будут судить за халатность, приведшую к взрывам в Балаклее в 2019 году и гибели трех человек, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 3304
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01.06.2021 19:43 Ответить
Нашли терпилу - и ладно. Нафиг с серьёзным расследованием заморачиваться?
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01.06.2021 19:24 Ответить
То есть свинособаки в Чехии взрывали,но у нас,по версии зекретинов нет...
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01.06.2021 19:24 Ответить
Мельчают зебилы: до 2019-го склады взрывал Порох, а потом- всего лишь майор. Ексмайора ЗСУ судитимуть за недбалість, що призвела до вибухів у Балаклії в 2019 році і загибелі трьох осіб, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 2501
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01.06.2021 20:10 Ответить
це не склади - це вже так розумію після вибуху підірвались залишки
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01.06.2021 22:25 Ответить
как просто закрить дело....
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01.06.2021 21:05 Ответить
В Чехии и Болгарии тоже Порох спалил что бы его снаряды покупали, а чехи и болгары не согласны а зедебилы согласны
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01.06.2021 21:05 Ответить
Тобто те, що не вибухнуло разом зі всіма підірвали вже пізніше? 0_о
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01.06.2021 22:23 Ответить
 
 