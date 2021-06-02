Деньги на счет Шария вносили наличкой, он купил на них виллу в Испании, - журналист Иванов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Частные лица внесли на счет пропагандиста в российском банке 670 тыс. евро наличными.
Об этом пишет в Facebook журналист и блоггер Сергей Иванов, информирует Цензор.НЕТ. Таким образом он дополнил информацию, обнародованную накануне главным редактором Цензор.НЕТ Юрием Бутусовым.
"Во-первых, деньги на счет Шария поступали не с другого счета, а были внесены НАЛИЧНЫМИ лицами, имена которых я назову чуть позже. Во-вторых, этими деньгами с московского счета Шарий заплатил за свою испанскую виллу по адресу: Calle Pescadors №7, Bloque A, №1, 43883 Roda de Bera, Tarragona, добавив необходимую сумму со своего счета в Испании. Прямо сейчас этим счетом занимаются испанские правоохранители", - написал Иванов.
По его данным, вилла - не единственная недвижимость Шария в Испании. Также у пропагандиста есть апартаменты в городе Таррагона в автономной Каталонской области.
"Что-то мне подсказывает, что завтра Анатолия ждет яркий день, полный незабываемых впечатлений и нового опыта", - добавил Иванов.
Пожалуйста, подождите...
Ее может получить только сотрулник органов по решению суда.
Времена такие , бесовские ...
и лоху Шарию очень повезет, если оставят одни трусы
будто мы её не знаем или не видели?
А не думаешь, что Шарию ох как не легко придется, он наверное улицами ходит перебежками.
Без нала - ни гугу...
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Самокритичен, однако.