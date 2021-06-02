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Новости Политика Украины
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Испания (783) Иванов Сергей (журн.) (43) Шарий Анатолий (220)

Деньги на счет Шария вносили наличкой, он купил на них виллу в Испании, - журналист Иванов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Деньги на счет Шария вносили наличкой, он купил на них виллу в Испании, - журналист Иванов

Частные лица внесли на счет пропагандиста в российском банке 670 тыс. евро наличными.

Об этом пишет в Facebook журналист и блоггер Сергей Иванов, информирует Цензор.НЕТ. Таким образом он дополнил информацию, обнародованную накануне главным редактором Цензор.НЕТ Юрием Бутусовым.

"Во-первых, деньги на счет Шария поступали не с другого счета, а были внесены НАЛИЧНЫМИ лицами, имена которых я назову чуть позже. Во-вторых, этими деньгами с московского счета Шарий заплатил за свою испанскую виллу по адресу: Calle Pescadors №7, Bloque A, №1, 43883 Roda de Bera, Tarragona, добавив необходимую сумму со своего счета в Испании. Прямо сейчас этим счетом занимаются испанские правоохранители", - написал Иванов.

Читайте: Счет, с которого Шарий оплачивает покупку недвижимости в Испании, пополняется из Москвы, - Бутусов

По его данным, вилла - не единственная недвижимость Шария в Испании. Также у пропагандиста есть апартаменты в городе Таррагона в автономной Каталонской области.

"Что-то мне подсказывает, что завтра Анатолия ждет яркий день, полный незабываемых впечатлений и нового опыта", - добавил Иванов.

Также читайте: Литва объявила пропагандиста Шария персоной нон грата и аннулировала все его документы, - источник

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+33
Чому не під Тамбовом?
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01.06.2021 18:52
+32
Там насрано...
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01.06.2021 19:07
+30
вся пророссийская пропагандонская крысота живет и хранит свое бабло не в Московской Орде, а почему-то по Европам да по Америкам, что петуШарий, что Соловьев, что прочая антиукраинская мерзота....
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01.06.2021 19:02
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Готов поверить, но откуда инфа?
Ее может получить только сотрулник органов по решению суда.
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01.06.2021 18:49 Ответить
Ніт. Всі операції по нерухомості при наймі в Америці на 100% публічні. У нас є програма Acris -сто відсотково публічний доступ.
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01.06.2021 19:46 Ответить
Ты знаешь где Испания?
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01.06.2021 20:02 Ответить
Про міжнародні домовленості не чули?!
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01.06.2021 20:07 Ответить
За одно, посмотри откуда у Зеленского деньги на виллу в Италии, при том, что в Украине он получал жилищную субсидию
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01.06.2021 20:05 Ответить
А где можно почитать про жилищную субсидию Зеленского?
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02.06.2021 05:31 Ответить
В методичках местых ботов.
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02.06.2021 10:48 Ответить
миллионер получил субсидию, а пенсионерка Марь Ванна боится взять субсидию, чтобы ей штраф потом не впаяли Гроші на рахунок Шарія вносили готівкою, він купив на них віллу в Іспанії, - журналіст Іванов - Цензор.НЕТ 2221
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02.06.2021 06:34 Ответить
«Готов поверить, но откуда инфа?»
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02.06.2021 10:28 Ответить
Дядя Сем все видит! Только наивные дурачки, вроде Шарика и Зебобика, думают что они умнее выпускников Лиги Плюща=)
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01.06.2021 20:17 Ответить
Чому не під Тамбовом?
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01.06.2021 18:52 Ответить
Там насрано...
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01.06.2021 19:07 Ответить
Не,Таррагона,Тамбов далеко,а Таганрог близко к Ростову,ибо тот уже забронировал все места...
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01.06.2021 19:10 Ответить
Зрадник гроші за зраду ********, яка гидота
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01.06.2021 18:55 Ответить
Врать нынче очень выгодно .
Времена такие , бесовские ...
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01.06.2021 18:57 Ответить
Деньги на счет Шария вносили наличкой, он купил на них виллу в Испании, - журналист Иванов - Цензор.НЕТ 2201
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01.06.2021 18:57 Ответить
Когда появилась первая информация о вилле Шарикова,он вообще говорил что это не правда. Сейчас говорит что есть но насмактав назаработал. .
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01.06.2021 19:00 Ответить
Вкаталонії тих кацапів, як собак. Чого ж там не буде сепаратизму?
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01.06.2021 19:01 Ответить
За большие деньги внешнего врага Украины, убивающего почти ежедневно украинцев, Шарий обливал свою Родину грязью и брехней. Такие они все: если не заплатят, то и пальцем не пошевелят, а если несут бред, не стесняясь про свою Родину, значит платят и хорошо. Закрывать надо всю эту воняющую сволочь и надолго.
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01.06.2021 19:01 Ответить
наследники Кортеса свое дело знают четко

и лоху Шарию очень повезет, если оставят одни трусы
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01.06.2021 19:01 Ответить
Давіть кацапню по всьому світу.
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01.06.2021 19:01 Ответить
Без тебе?
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01.06.2021 19:10 Ответить
вся пророссийская пропагандонская крысота живет и хранит свое бабло не в Московской Орде, а почему-то по Европам да по Америкам, что петуШарий, что Соловьев, что прочая антиукраинская мерзота....
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01.06.2021 19:02 Ответить
Це правда. І гроші тримають по офшорам і вілли купують в Іспанії і діти їхні вчаться по Англіям.
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01.06.2021 19:20 Ответить
Во всём этом деле радует то, что власти Испании всё-таки интересууются откуда деньги. В коруптированной Украине это власти не интересует, как и не будет интерессовать, кто и за какие деньги будет покупать наш чернозём.
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01.06.2021 19:03 Ответить
В том-то и дело, что они этим не интересуются. Испания в этом плане очень либеральная страна. Шарий законов Испании не нарушает, налогов платит как 50 заробитчан (легальных), им это главное. А то, что он купил виллу на деньги украденные из бюджета какой-то там Украины, им вообще ****** положить.
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01.06.2021 20:07 Ответить
В нього був доступ до українського бюджету?
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01.06.2021 20:40 Ответить
"правдоруб" нынче не дешев...😀
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01.06.2021 19:04 Ответить
Шарик,к тебе подкрался писец.
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01.06.2021 19:06 Ответить
не пойму нахера размещать здесь ухмыляющуюся рожу этой гниды,
будто мы её не знаем или не видели?
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01.06.2021 19:09 Ответить
Его надо показывать так как Стерненко его показывает в своих видео
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01.06.2021 20:00 Ответить
Типок скользкий. На крайний случай наверняка «запасной аэродром» в рашке себе уже заготовил. Вряд ли получитсякак-то его выковырять в Украину. Хотя бы говно-канал его америкосы прихлопнули. Он без него в принципе ноль без палочки.
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01.06.2021 19:09 Ответить
Надеюсь,это грязный ублюдок будет страдать
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01.06.2021 19:21 Ответить
Пора принимать закон о наказании выгодополучателей из российского направления,большинство из них явные преступники,хватит крышевать потроха и его российские бизнессвязи.
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01.06.2021 19:34 Ответить
на одного ублюдка - пропогандона каци витрачають такі шалені гроші...скільки ж витрачає Україна на контрпропаганду?
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01.06.2021 19:34 Ответить
Кто сообщил, Иванов? ))) Вы в это верите?
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01.06.2021 19:50 Ответить
В Германії операції по нерухомості засекречені чи ти просто на німецьку проксі насмоктав?
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01.06.2021 19:58 Ответить
В Європі операції по нерухомості засекречені чи в вільному доступі?)
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01.06.2021 20:01 Ответить
Не в курсе про недвижимость, но какой прокси со мной, когда я любого своим немецким удавлю
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01.06.2021 20:06 Ответить
пх-пх-пх))) голитьба кацапська)))
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01.06.2021 20:07 Ответить
Хмм, если кто думал что он решил мой немецкий под вопрос подставить...
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01.06.2021 20:10 Ответить
ШАРИЕФИЛЫ ОТСОСАЛИ? КОМУ ВИЛЛА, А КОМУ ЛАПША НА УШИ)))))
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01.06.2021 19:57 Ответить
Видимо судишь по себе.
А не думаешь, что Шарию ох как не легко придется, он наверное улицами ходит перебежками.
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01.06.2021 20:26 Ответить
Быль колаборантом, предателем своей страны это не то самое что ты написал выше.
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01.06.2021 20:59 Ответить
100% кто не-будь закидает виллу тухлыми яйцами или ещё какой не-будь вонючкой.
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01.06.2021 20:22 Ответить
ПетуШарий он такой !
Без нала - ни гугу...
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01.06.2021 20:28 Ответить
Ну если есть купленая легально недвижимость тогда испанцы его ковырять не станут им пох
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01.06.2021 20:36 Ответить
Журналист Иванов врет, уже давно все прогрессивные украинские газеты правдиво написали, что вилла стоит 5 млн.
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01.06.2021 20:41 Ответить
Гроші вносили в євро чи в рублях по курсу? При купівлі розраховувався теж готівкою?
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01.06.2021 20:47 Ответить
Пля, вы бы это морду ретушировали как это делает Стерненко. Реально рвотный рефлекс срабатывает....
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01.06.2021 21:10 Ответить
Не любишь Стерненко?
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01.06.2021 21:20 Ответить
Что за тупой вопрос?
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01.06.2021 21:33 Ответить
Бульбометов ,я думал у тебя рвота на бульбофюрера своего.Тебе для чего .стеренко в бульбашии?
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02.06.2021 10:04 Ответить
Шо невже конфіскують маєток?
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01.06.2021 21:33 Ответить
Від ВО «Свобода» вимагають виключити з партії Ігоря Мірошниченка, який пов'язаний з ОПЗЖ та прокремлівськими силами в Україні.
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01.06.2021 23:00 Ответить
а в Украине на этого мудилу дело заведено?! если да - то требовать депортации в Украину.
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01.06.2021 23:02 Ответить
а форумные петушарии вещали что все брехня
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01.06.2021 23:04 Ответить
А налоги шарик заплатил с доходов?
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02.06.2021 01:16 Ответить
Посыпалась карьера.
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02.06.2021 07:28 Ответить
петушарий на задании по разорению ресурсной федерашки и кидалову ватных лохов Гроші на рахунок Шарія вносили готівкою, він купив на них віллу в Іспанії, - журналіст Іванов - Цензор.НЕТ 678
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02.06.2021 08:45 Ответить
Зателефонувать і посадить літак в Борисполі з ... Шарієм. Слабо?
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02.06.2021 09:03 Ответить
Собака гавкает
===
Самокритичен, однако.
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02.06.2021 10:35 Ответить
Шарій - помийка і педофіл! Шарік гавкає, а караван іде...
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02.06.2021 11:55 Ответить
Петушарию скоро придется в козлостан переезжать.Литовцы аннулировали карту беженца,так что петушарий возвращается к петухам.
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02.06.2021 10:01 Ответить
А это не тот же блогер Иванов, на которого так же ссылался цензор.нет, когда тот публиковал вброс об акции бабушек с партии Шария?
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02.06.2021 10:20 Ответить
Новина яка ні яким чином не торкається українців. Це проблема кацапсько совкодрочних лохів,які дарують вселякім шнирям свої гроши.
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02.06.2021 12:14 Ответить
Гроші на рахунок Шарія вносили готівкою, він купив на них віллу в Іспанії, - журналіст Іванов - Цензор.НЕТ 3772
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02.06.2021 12:49 Ответить
 
 