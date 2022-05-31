Верховный Суд подтвердил законность ареста недвижимого имущества НГЗ за нанесенный экологии ущерб

Верховный суд 26 мая 2021 года подтвердил законность ареста недвижимого имущества Николаевского глиноземного завода (НГЗ) на 9,2 млрд гривен, который был вынесен в рамках обеспечения иска ОО "Стоп Шлам".

Об этом общественная организация сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Кроме того, Верховный Суд отклонил доводы представителей НГЗ относительно того, что ОО "Стоп Шлам" якобы не имеет права инициировать иск в защиту пострадавших николаевцев.

"Кассационные жалобы ООО "Николаевский глиноземный завод" оставить без удовлетворения. Определение Заводского районного суда г. Николаева от 23 ноября 2020 года в неотмененном части и постановление Николаевского апелляционного суда от 22 января 2021 года оставить без изменений. Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит", - отмечается в решении Верховного Суда.

ОО "Стоп Шлам" также сообщает, что в ближайшее время будут объявлены дополнительные возможности пострадавшим присоединиться к требованиям возмещения, чтобы отстоять свои права в следующем иске.

Напомним, Заводской районный суд г. Николаева удовлетворил иск ОО "Стоп Шлам" и присудил взыскать с Николаевского глиноземного завода (ООО "НГЗ") свыше 9,2 млрд грн за причиненный вред.

Экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз выявила ряд опасных веществ в отходах красного шлама Николаевского глиноземного завода, которые оказывают негативное влияние на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека.

Исследовательско-испытательным токсикологическим центром научного центра превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л. И. Медведя Минздрава установлено, что в образце красного шлама, предоставленного на исследование было обнаружены: мышьяк, кадмий, ртуть, свинец и тому подобное. Попадание в организм этих тяжелых металлов может привести к нарушениям обмена макро- и микроэлементов.