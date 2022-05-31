Верховный Суд подтвердил законность ареста недвижимого имущества НГЗ за нанесенный экологии ущерб
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Верховный суд 26 мая 2021 года подтвердил законность ареста недвижимого имущества Николаевского глиноземного завода (НГЗ) на 9,2 млрд гривен, который был вынесен в рамках обеспечения иска ОО "Стоп Шлам".
Об этом общественная организация сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Кроме того, Верховный Суд отклонил доводы представителей НГЗ относительно того, что ОО "Стоп Шлам" якобы не имеет права инициировать иск в защиту пострадавших николаевцев.
"Кассационные жалобы ООО "Николаевский глиноземный завод" оставить без удовлетворения. Определение Заводского районного суда г. Николаева от 23 ноября 2020 года в неотмененном части и постановление Николаевского апелляционного суда от 22 января 2021 года оставить без изменений. Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит", - отмечается в решении Верховного Суда.
ОО "Стоп Шлам" также сообщает, что в ближайшее время будут объявлены дополнительные возможности пострадавшим присоединиться к требованиям возмещения, чтобы отстоять свои права в следующем иске.
Напомним, Заводской районный суд г. Николаева удовлетворил иск ОО "Стоп Шлам" и присудил взыскать с Николаевского глиноземного завода (ООО "НГЗ") свыше 9,2 млрд грн за причиненный вред.
Экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз выявила ряд опасных веществ в отходах красного шлама Николаевского глиноземного завода, которые оказывают негативное влияние на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека.
Исследовательско-испытательным токсикологическим центром научного центра превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л. И. Медведя Минздрава установлено, что в образце красного шлама, предоставленного на исследование было обнаружены: мышьяк, кадмий, ртуть, свинец и тому подобное. Попадание в организм этих тяжелых металлов может привести к нарушениям обмена макро- и микроэлементов.
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Мабуть уся сировина їде у кацапстан.