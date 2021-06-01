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ВОЗ одобрила экстренное использование китайской вакцины СoronaVac, которой прививают в Украине

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

ВОЗ одобрила экстренное использование китайской вакцины СoronaVac, которой прививают в Украине

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала вакцину СoronaVac китайского производителя Sinovac Biotech для экстренного использования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу организации.

Также информацию озвучил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге.

"Рад сообщить, что вакцина Sinovac-CoronaVac внесена в перечень ВОЗ для экстренного использования после того, как она была признана безопасной, эффективной и с гарантированным качеством после двух доз инактивированной вакцины", - заявил он.

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Напомним, Украина законтрактовала 1,9 млн доз вакцины Sinovac и ожидала получить первые 700 тысяч доз в течение месяца со дня регистрации вакцины в Китае (это произошло 6 февраля). Поставщиком стала компания "Лекхим".

6 марта заместитель министра Игорь Иващенко заявил, что Минздрав оштрафует поставщика китайской вакцины Sinovac, компанию "Лекхим", за несвоевременную доставку препарата в Украине.

Украина уже получила 1,7 млн доз китайской вакцины. В частности, 26 мая поставлена четвертая партия в 500 тысяч доз. Сейчас ей делают прививки в центрах массовой вакцинации в Киеве, Львове, Одессе и Тернополе.

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Автор: Анна Судак
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"Экстренное", - это когда или "отэтаот", или ничего...
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01.06.2021 19:43 Ответить
А Европа почему-то ширяется файзером и модерной Даже астра зенека отстой
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01.06.2021 19:43 Ответить
Все остальное китайское для стран третьего мира.
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01.06.2021 20:03 Ответить
Укол я сделаю бесплатно - сказал детишкам Бармалей. А вот не сделаю за тыщу, у.е..(с) ВОЗ одобрила экстренное использование китайской вакцины СoronaVac, которой прививают в Украине - Цензор.НЕТ 8905
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01.06.2021 20:18 Ответить
Цiкаво, що за хабар дали китайцi цьому ВОЗу
Схоже що величезнi грошi там крутяться
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01.06.2021 23:11 Ответить
 
 