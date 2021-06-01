ВОЗ одобрила экстренное использование китайской вакцины СoronaVac, которой прививают в Украине
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала вакцину СoronaVac китайского производителя Sinovac Biotech для экстренного использования.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу организации.
Также информацию озвучил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге.
"Рад сообщить, что вакцина Sinovac-CoronaVac внесена в перечень ВОЗ для экстренного использования после того, как она была признана безопасной, эффективной и с гарантированным качеством после двух доз инактивированной вакцины", - заявил он.
Напомним, Украина законтрактовала 1,9 млн доз вакцины Sinovac и ожидала получить первые 700 тысяч доз в течение месяца со дня регистрации вакцины в Китае (это произошло 6 февраля). Поставщиком стала компания "Лекхим".
6 марта заместитель министра Игорь Иващенко заявил, что Минздрав оштрафует поставщика китайской вакцины Sinovac, компанию "Лекхим", за несвоевременную доставку препарата в Украине.
Украина уже получила 1,7 млн доз китайской вакцины. В частности, 26 мая поставлена четвертая партия в 500 тысяч доз. Сейчас ей делают прививки в центрах массовой вакцинации в Киеве, Львове, Одессе и Тернополе.
Пожалуйста, подождите...
Схоже що величезнi грошi там крутяться