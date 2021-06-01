РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5407 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныОбщество
692 13
насилие (364) реестр (246) Лазебная Марина (141)

В создаваемом едином глобальном социальном реестре будут фиксировать случаи домашнего насилия, - Лазебная

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

В создаваемом едином глобальном социальном реестре будут фиксировать случаи домашнего насилия, - Лазебная

Единый государственный реестр случаев домашнего насилия по признаку пола будет "встроен" в единый глобальный социальный реестр, который сейчас разрабатывается в рамках претворения в жизнь стратегии цифровизации соцсферы.

Об этом министр социальной политики Марина Лазебная сказала во время совместного совещания с руководителями правоохранительных органов по противодействию детской преступности и защите прав детей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы работаем над этим вопросом, но мы на него смотрим системно. Правительством принята стратегия цифровизации социальной сферы и уже в июне мы будем тестировать единый социальный реестр, который будет большим глобальным реестром по всем категориям, по всем статусам социальным, которые есть в стране. И, соответственно, там, безусловно, будут такие разделы и реестры, которые необходимы для выработки определенных отдельных политик. Поэтому мы надеемся, что уже встраивая в этот социальный реестр, мы сделаем соответствующий контент и будем иметь такой реестр случаев домашнего насилия", - сказала Лазебная.

Генпрокурор Ирина Венедиктова посоветовала министру привлекать ювенальных прокуроров к разработке этого реестра, поскольку, по ее словам, Министерство соцполитики смотрит на его формирование с точки зрения социальной политики, а прокуратура - с точки зрения быстрого реагирования и уголовных производств. "Разный пласт, поэтому надо привлечь и прокурорское сообщество", - убеждена Венедиктова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2020 году в результате домашнего насилия в Украине совершено 70 умышленных убийств, - Венедиктова

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
А коли країну насилиує владаа?
показать весь комментарий
01.06.2021 20:50
+2
вот это быдло привело к власти быдло "мудрый нарид"
показать весь комментарий
01.06.2021 20:59
+2
А как исключить наговор и вранье. Вспомнилось дело о наговоре на актера Джони Деппа. Там на деньги его раскручивают.
показать весь комментарий
01.06.2021 23:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А коли країну насилиує владаа?
показать весь комментарий
01.06.2021 20:50 Ответить
Це - бескоштовно, на відміну від чергового "глобального крадівництва".
показать весь комментарий
01.06.2021 21:02 Ответить
Смешной анекдот ... В создаваемом едином глобальном социальном реестре будут указываться случаи домашнего насилия, - Лазебная - Цензор.НЕТ 6952
показать весь комментарий
01.06.2021 20:58 Ответить
вот это быдло привело к власти быдло "мудрый нарид"
показать весь комментарий
01.06.2021 20:59 Ответить
"Мы работаем над этим вопросом, но мы на него смотрим системно. Правительством принята стратегия цифровизации социальной сферы и уже в июне мы будем тестировать единый социальный реестр, который будет большим глобальным реестром по всем категориям, по всем статусам социальным, которые есть в стране. И, соответственно, там, безусловно, будут такие разделы и реестры, которые необходимы для выработки определенных отдельных политик. Поэтому мы надеемся, что уже встраивая в этот социальный реестр, мы сделаем соответствующий контент и будем иметь такой реестр случаев домашнего насилия", - сказала Лазебная.Источник: https://censor.net/ru/n3268882

Кто-то что-то понял из этой белиберды? Лабезная выдала бессмысленный набор звуков и отчиталась за свою месячную зарплату. Провалив социальную политику, эта мамзель тоже запела о цифровизации. У меня простой вопрос, ребята, вы полные идиоты?
показать весь комментарий
01.06.2021 21:07 Ответить
Глобальний соціальний реєстр , це що?
Реєстр бидла, яке таврували?
показать весь комментарий
01.06.2021 21:07 Ответить
глобальний соціяльний реєстр? пахнуло не слабенько так електронною диктатурою а-ля КНР...
показать весь комментарий
01.06.2021 21:10 Ответить
А как исключить наговор и вранье. Вспомнилось дело о наговоре на актера Джони Деппа. Там на деньги его раскручивают.
показать весь комментарий
01.06.2021 23:10 Ответить
У нас такого "домашнього насилля" - більшість випадків.
Для того, власне, уся ця нормативна база бабським кодлом і приймалася.
показать весь комментарий
02.06.2021 10:19 Ответить
А гвалтування роялю буде рахуватися?
показать весь комментарий
01.06.2021 21:13 Ответить
Заведомо несправедливая ! Так как очень много баб стерв, которые жили тянут !
показать весь комментарий
01.06.2021 21:15 Ответить
Домашнє насилля - це коли лєнка- сєпарша одзвіздіт свого лоха криворогатого В создаваемом едином глобальном социальном реестре будут фиксировать случаи домашнего насилия, - Лазебная - Цензор.НЕТ 1755. Но ето нє точно... Бо за таке краще вбивати В создаваемом едином глобальном социальном реестре будут фиксировать случаи домашнего насилия, - Лазебная - Цензор.НЕТ 803
показать весь комментарий
01.06.2021 21:16 Ответить
а че, перепись населения уже произошла?
я как-то пропустил
показать весь комментарий
01.06.2021 22:15 Ответить
 
 