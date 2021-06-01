РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5407 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныКиевские новости Расследование преступлений на Майдане
495 7
Киев (24531) Янукович (30770) прокурор (1088) преступления против Майдана (269)

Суд рассмотрит возможность заочного следствия против Януковича по делу о событиях на Майдане, - прокурор Иванов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Киевские новости

Суд рассмотрит возможность заочного следствия против Януковича по делу о событиях на Майдане, - прокурор Иванов

Печерский районный суд города Киева продолжит рассмотрение ходатайства о предоставлении разрешения на осуществление заочного следствия по делу относительно организации расстрелов активистов Евромайдана в отношении бывшего президента Виктора Януковича 9 июня.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил прокурор Денис Иванов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, судебное заседание по этому ходатайству во вторник сняли с рассмотрения в связи с занятостью судьи в рассмотрении другого дела.

"В целом мы по ходатайству движемся. Я уже объявил содержание ходатайства, мы начали исследовать доказательства. Следующие судебные заседания - 9 и 15 июня", - отметил Иванов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Янукович не имеет права присутствовать на суде по избранию ему меры пресечения за события на Майдане, это просто пиар, - прокурор Донской

Напомним, беглый президент Виктор Янукович ранее изъявлял желание персонально участвовать в судебном заседании, где ему будут избирать меру пресечения за события на Майдане.

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якого майдану - апельсинового чи євромайдану?
показать весь комментарий
01.06.2021 21:14 Ответить
Вы ещё сто лет будете носиться с судами и куча судей, адвокатов, прокуроров и проч., будут получать зарплату, премии, надбавки, выслугу. Так пройдёт жизнь не одного поколения...
показать весь комментарий
01.06.2021 21:21 Ответить
куда спешить ? обидится Витёк , вот сдохнет тогда можно и посмотреть Суд рассмотрит возможность заочного следствия против Януковича по делу о событиях на Майдане, - прокурор Иванов - Цензор.НЕТ 7397
показать весь комментарий
01.06.2021 21:32 Ответить
А.Макеревич "Машина часу"...
Бег по кругу,
По кругу без конца.
Бег по кругу,
И нечем пот стереть с лица.
Бег по кругу
И летом и зимой...
Скажи мне, ради Бога, друг,
Что стало с тобой?
показать весь комментарий
01.06.2021 21:45 Ответить
Я вижу слева дивный лес,
А там, за лесом - луг...
Но нету для меня чудес,
А есть проклятый круг.
И я со зла бегу быстрей,
Бегу, себя кляня,
Бегу, как будто что-то должен тем,
Кто все поставил на меня.
показать весь комментарий
01.06.2021 21:48 Ответить
Суд рассмотрит возможность заочного следствия против Януковича
видимость бурной деятельности с нулевым результатом. С такой зарплатой как у этих бездельников можно и Папу Карло начинать судить.
показать весь комментарий
01.06.2021 22:46 Ответить
Віктар Хвьодоровіч махає вам рукою з Ростовської Рубльовки! Суд рассмотрит возможность заочного следствия против Януковича по делу о событиях на Майдане, - прокурор Иванов - Цензор.НЕТ 4007
показать весь комментарий
02.06.2021 08:27 Ответить
 
 