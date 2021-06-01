Суд рассмотрит возможность заочного следствия против Януковича по делу о событиях на Майдане, - прокурор Иванов

Печерский районный суд города Киева продолжит рассмотрение ходатайства о предоставлении разрешения на осуществление заочного следствия по делу относительно организации расстрелов активистов Евромайдана в отношении бывшего президента Виктора Януковича 9 июня.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил прокурор Денис Иванов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, судебное заседание по этому ходатайству во вторник сняли с рассмотрения в связи с занятостью судьи в рассмотрении другого дела.

"В целом мы по ходатайству движемся. Я уже объявил содержание ходатайства, мы начали исследовать доказательства. Следующие судебные заседания - 9 и 15 июня", - отметил Иванов.

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Напомним, беглый президент Виктор Янукович ранее изъявлял желание персонально участвовать в судебном заседании, где ему будут избирать меру пресечения за события на Майдане.