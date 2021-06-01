Суд рассмотрит возможность заочного следствия против Януковича по делу о событиях на Майдане, - прокурор Иванов
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Печерский районный суд города Киева продолжит рассмотрение ходатайства о предоставлении разрешения на осуществление заочного следствия по делу относительно организации расстрелов активистов Евромайдана в отношении бывшего президента Виктора Януковича 9 июня.
Об этом в комментарии Укринформу сообщил прокурор Денис Иванов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, судебное заседание по этому ходатайству во вторник сняли с рассмотрения в связи с занятостью судьи в рассмотрении другого дела.
"В целом мы по ходатайству движемся. Я уже объявил содержание ходатайства, мы начали исследовать доказательства. Следующие судебные заседания - 9 и 15 июня", - отметил Иванов.
Напомним, беглый президент Виктор Янукович ранее изъявлял желание персонально участвовать в судебном заседании, где ему будут избирать меру пресечения за события на Майдане.
Пожалуйста, подождите...
Бег по кругу,
По кругу без конца.
Бег по кругу,
И нечем пот стереть с лица.
Бег по кругу
И летом и зимой...
Скажи мне, ради Бога, друг,
Что стало с тобой?
А там, за лесом - луг...
Но нету для меня чудес,
А есть проклятый круг.
И я со зла бегу быстрей,
Бегу, себя кляня,
Бегу, как будто что-то должен тем,
Кто все поставил на меня.
Суд рассмотрит возможность заочного следствия против Януковича
видимость бурной деятельности с нулевым результатом. С такой зарплатой как у этих бездельников можно и Папу Карло начинать судить.