"Адвокат Протасевича Оленская утверждает, что тот сам поставил себе ссадину на лбу: прислонился к стенке"

Ссадина на лбу белорусского оппозиционера Романа Протасевича появилась от того, что он, устав долго стоять, прислонился лбом к стене.

Об этом адвокат Протасевича Инесса Оленская рассказала в интервью российскому изданию "Московский комсомолец", информирует Цензор.НЕТ.

"На лбу есть небольшая ссадина. По словам Романа, он сам себе ее поставил: долго стоял, устал и прислонился лбом к стене. Других повреждений я не заметила", - рассказала адвокат.

Оленская отметила, что Протасевич сам отрицает избиения. И говорит, что в СИЗО всех называют по фамилии, а его - по имени и отчеству.

"Просил передать родителям, что в камере у него подобралась интересная компания. Все общаются между собой, обсуждают многие жизненные вещи", - добавила адвокат.

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Своего подзащитного Оленская охарактеризовала так: "Очень взрослый, сильный, мужественный человек, который принимает ситуацию, какая она есть, и решает проблемы по мере их поступления. Вот так бы я о Романе отозвалась. Он начитанный, умный. Обратила внимание, что у него красивая, правильная, хорошо поставленная речь".

Адвокат подчеркнула, что не испытывает никакого давления со стороны белорусских властей.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.