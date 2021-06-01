Адвокат Протасевича Оленская утверждает, что тот сам поставил себе ссадину на лбу: прислонился к стенке
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Ссадина на лбу белорусского оппозиционера Романа Протасевича появилась от того, что он, устав долго стоять, прислонился лбом к стене.
Об этом адвокат Протасевича Инесса Оленская рассказала в интервью российскому изданию "Московский комсомолец", информирует Цензор.НЕТ.
"На лбу есть небольшая ссадина. По словам Романа, он сам себе ее поставил: долго стоял, устал и прислонился лбом к стене. Других повреждений я не заметила", - рассказала адвокат.
Оленская отметила, что Протасевич сам отрицает избиения. И говорит, что в СИЗО всех называют по фамилии, а его - по имени и отчеству.
"Просил передать родителям, что в камере у него подобралась интересная компания. Все общаются между собой, обсуждают многие жизненные вещи", - добавила адвокат.
Своего подзащитного Оленская охарактеризовала так: "Очень взрослый, сильный, мужественный человек, который принимает ситуацию, какая она есть, и решает проблемы по мере их поступления. Вот так бы я о Романе отозвалась. Он начитанный, умный. Обратила внимание, что у него красивая, правильная, хорошо поставленная речь".
Адвокат подчеркнула, что не испытывает никакого давления со стороны белорусских властей.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.
Пожалуйста, подождите...
_Ну и тварь эта "адвокат". Верная шестерёнка людоедского режима.
До речі, у нас теж більшість осіб із адвокатськими посвідченнями також не обтяжені моральністю.
А если серьезно, то не много найдется людей с такой же черной душой, как у этой шлюхи-адвоката.
ну если уже САМ ОТРИЦАЕТ то на нём уже нет живого места от мучительного электричества и зверских инъекций...
Источник: https://censor.net/ru/n3268885
- б...дъ..4 утра, чего тебе?
- У соседей обыск Иван, у Гудковых! а вдруг и к нам?
- Вдруг только пук, дурья твоя башка, ложись.
- Наверняка по доносу
- Ну, во-первых, не по доносу, а по рапорту, а во-вторых, меня с детства учили: если обыски и аресты неизбежны, пиши первым...
А если будет вызывать полицию и судиться, надеюсь следователь и адвокат ей попадуться с таким же мировоззрением как и у нее!
Десь юристи приймали закони, наживаючись на цьому, інші юристи наживалися, обходячи їх. Потім прийшли умовні "хлопчики Пол Пота" і забили всіх юристів мотигами на рисових полях.
Мораль:
Юристи майте совість!
как Троцкий прислонился к ледорубу !!!
https://oleg-leusenko.livejournal.com/10835409.html
спасают коты и репреSSии
У нас судді і прокурвори уже тепер такі, більшість адвокатів стануть такими ж, щойно встановиться тоталітарна влада.