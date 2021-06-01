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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Беларусь (7523) Протасевич Роман (309)

Адвокат Протасевича Оленская утверждает, что тот сам поставил себе ссадину на лбу: прислонился к стенке

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Адвокат Протасевича Оленская утверждает, что тот сам поставил себе ссадину на лбу: прислонился к стенке

Ссадина на лбу белорусского оппозиционера Романа Протасевича появилась от того, что он, устав долго стоять, прислонился лбом к стене.

Об этом адвокат Протасевича Инесса Оленская рассказала в интервью российскому изданию "Московский комсомолец", информирует Цензор.НЕТ.

"На лбу есть небольшая ссадина. По словам Романа, он сам себе ее поставил: долго стоял, устал и прислонился лбом к стене. Других повреждений я не заметила", - рассказала адвокат.

Оленская отметила, что Протасевич сам отрицает избиения. И говорит, что в СИЗО всех называют по фамилии, а его - по имени и отчеству.

"Просил передать родителям, что в камере у него подобралась интересная компания. Все общаются между собой, обсуждают многие жизненные вещи", - добавила адвокат.

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Своего подзащитного Оленская охарактеризовала так: "Очень взрослый, сильный, мужественный человек, который принимает ситуацию, какая она есть, и решает проблемы по мере их поступления. Вот так бы я о Романе отозвалась. Он начитанный, умный. Обратила внимание, что у него красивая, правильная, хорошо поставленная речь".

Адвокат подчеркнула, что не испытывает никакого давления со стороны белорусских властей.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+69
Точно Оленская? Не Медведчук? Адвокат Протасевича Оленская утверждает, что тот сам поставил себе ссадину на лбу: прислонился к стенке - Цензор.НЕТ 9631
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01.06.2021 21:33
+50
Врагу такого адвоката не пожелаешь...
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01.06.2021 21:35
+33
"Адвокат Протасевича Оленская утверждает, что тот сам поставил себе ссадину на лбу: прислонился к стенке"
_Ну и тварь эта "адвокат". Верная шестерёнка людоедского режима.
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01.06.2021 21:35
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Точно Оленская? Не Медведчук? Адвокат Протасевича Оленская утверждает, что тот сам поставил себе ссадину на лбу: прислонился к стенке - Цензор.НЕТ 9631
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01.06.2021 21:33 Ответить
клон медведчука от властей бульбофюрера.
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01.06.2021 21:39 Ответить
В десятку. точнее и не скажешь.
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01.06.2021 22:03 Ответить
Не не медведева не медвечук а просто медвечукча (девственная), троюродная сестра этих свинособак...
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01.06.2021 22:41 Ответить
Ну если запросит больше, чем прокурор, то Медведчук Адвокат Протасевича Оленська стверджує, що той сам поставив собі садно на лобі: притулився до стіни - Цензор.НЕТ 2052
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02.06.2021 02:31 Ответить
Врагу такого адвоката не пожелаешь...
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01.06.2021 21:35 Ответить
Одна школа с Мертветчуком. "Чего изволите-с?"
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01.06.2021 21:48 Ответить
"Адвокат Протасевича Оленская утверждает, что тот сам поставил себе ссадину на лбу: прислонился к стенке"
_Ну и тварь эта "адвокат". Верная шестерёнка людоедского режима.
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01.06.2021 21:35 Ответить
Адвокат Протасевича Оленская утверждает, что тот сам поставил себе ссадину на лбу: прислонился к стенке - Цензор.НЕТ 2580
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01.06.2021 21:48 Ответить
Абсолютно антисмешно. Людоедство - не смешно.
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01.06.2021 21:52 Ответить
В тоталітарних країнах інших адвокатів не буває.
До речі, у нас теж більшість осіб із адвокатськими посвідченнями також не обтяжені моральністю.
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02.06.2021 10:04 Ответить
Судя по фото, он любитель прислоняться к стенке и ставить себе ссадины.
А если серьезно, то не много найдется людей с такой же черной душой, как у этой шлюхи-адвоката.
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01.06.2021 21:37 Ответить
Адвокат Протасевича Оленская утверждает, что тот сам поставил себе ссадину на лбу: прислонился к стенке - Цензор.НЕТ 9099
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01.06.2021 21:42 Ответить
какой он не ловкий ,так и рёбра поломать раз плюнуть..... Адвокат Протасевича Оленская утверждает, что тот сам поставил себе ссадину на лбу: прислонился к стенке - Цензор.НЕТ 6643
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01.06.2021 21:37 Ответить
Хотел лбом стену пробить и уйти?
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01.06.2021 21:37 Ответить
внукам колымских вертухаев опыта в делах пыток заключенных не занимать, он у них в крови
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01.06.2021 21:38 Ответить
Оленская отметила, что Протасевич сам отрицает избиения. И говорит, что в СИЗО всех называют по фамилии, а его - по имени и отчеству.
ну если уже САМ ОТРИЦАЕТ то на нём уже нет живого места от мучительного электричества и зверских инъекций...

Источник: https://censor.net/ru/n3268885
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01.06.2021 21:40 Ответить
Це вам приснилося, або прочитали в пресі про харківське сізо.
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02.06.2021 15:48 Ответить
Адвокат Протасевича Оленская утверждает, что тот сам поставил себе ссадину на лбу: прислонился к стенке - Цензор.НЕТ 5391 Правильно. А если пальцы поломает - значит в носу ковырялся.
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01.06.2021 21:40 Ответить
Адвокат в сговоре с системой ?
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01.06.2021 21:41 Ответить
інших не випускають
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01.06.2021 21:45 Ответить
Нет. Он и есть система. Ее часть. Все как в совке.
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02.06.2021 09:09 Ответить
- Ваня!
- б...дъ..4 утра, чего тебе?
- У соседей обыск Иван, у Гудковых! а вдруг и к нам?
- Вдруг только пук, дурья твоя башка, ложись.
- Наверняка по доносу
- Ну, во-первых, не по доносу, а по рапорту, а во-вторых, меня с детства учили: если обыски и аресты неизбежны, пиши первым...
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01.06.2021 21:42 Ответить
Мабудь навчалась адвокатурі кгб радянських часів, по такому принципу медведчук Стуса захищав, тепер їй залишилось просити суд ростріляти підлеглого , щоб більше не притулявся до стелі...
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01.06.2021 21:43 Ответить
І на носі теж стіна відмітилась, а якщо серйозно - то не адвокат, а якась прислуга, а Протасевич не в СІЗО, а десь на курорті з компанією відпочиває і вирішує питання насущні, ну просто жесть в країні під назвою Білорусь, куди там Україні...
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01.06.2021 21:44 Ответить
Учитывая тот факт, что у нас то тут, то там восстанавливается на службе беркутня, то не станут открытием сообщения, что у нас "добывают" признания таким же способом. Просто мы об этом пока не знаем.
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02.06.2021 07:00 Ответить
Дали адвоката , - Как Медведчука , Стусу .И будит рассказывать , как хорошо , лучше даже чем на воле и компания с ФСБистами.
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01.06.2021 21:44 Ответить
Хочется ей и ее детям пожелать такого же отношения со стороны ее мужа и их отца.
А если будет вызывать полицию и судиться, надеюсь следователь и адвокат ей попадуться с таким же мировоззрением как и у нее!
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01.06.2021 21:46 Ответить
Притча:
Десь юристи приймали закони, наживаючись на цьому, інші юристи наживалися, обходячи їх. Потім прийшли умовні "хлопчики Пол Пота" і забили всіх юристів мотигами на рисових полях.
Мораль:
Юристи майте совість!
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01.06.2021 21:50 Ответить
канешна,кто бы сомневался, это же очевидно !!!
как Троцкий прислонился к ледорубу !!!

Адвокат Протасевича Оленская утверждает, что тот сам поставил себе ссадину на лбу: прислонился к стенке - Цензор.НЕТ 9733
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01.06.2021 21:50 Ответить
Витьку овоща намедни судили дистанционно, **** ни одного пятнышка.
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01.06.2021 21:52 Ответить
З таким адвокатом і прокурор не порібен.
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01.06.2021 21:53 Ответить
Та там вже і прокурор без потреби... бо місце на цвинтарі з №... вже заготовлене.
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01.06.2021 22:03 Ответить
скажіть щось на народній мові бамбасу...
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01.06.2021 22:01 Ответить
шо, навіть діалекту немає?
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01.06.2021 22:04 Ответить
ну є ще жива народна мова...наприклад австрійській діалект німецької дуже відрізняється від німецьких говірок.
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01.06.2021 22:09 Ответить
та ти шо...сказав би прямо - ми кацапи і особливо багато нас сюди завезли у вагонах для скота коли вашого брата голодом переморили у 32-33...так чесніше буде.
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01.06.2021 22:17 Ответить
ну почитай ще хвантазій...
https://oleg-leusenko.livejournal.com/10835409.html
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01.06.2021 22:22 Ответить
балуваний ти Тарасику...
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01.06.2021 22:26 Ответить
і шо? карту українських етнічних територій в інеті сам можеш знайти...а московія тих фортець по усій Євразії будувала і це не значить, що там усе ісконна гусская зємля.
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01.06.2021 22:29 Ответить
важко з вашим братом...а де ж ваші етнічні території? народні пісні? назви місяців року? назви сузірь?
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01.06.2021 22:32 Ответить
Udobrenije ruskoje , ti smatri , golos podal .....zakapajem vsjoravno !
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01.06.2021 22:03 Ответить
ще одна гнида рашинська землі захотіла а може і в...
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01.06.2021 22:16 Ответить
Представляю, что этот "адвокат" скажет на суде. Потребует срок больше, чем прокурор?
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01.06.2021 21:57 Ответить
Помре вiд нежитi.
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01.06.2021 21:58 Ответить
"Правильный адвокат", мразь бульбофюрера.
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01.06.2021 21:58 Ответить
"Рубаха порвалася, лице розбилося".
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01.06.2021 22:06 Ответить
Та,шо там ссадина?!Он сам самолёт посадил и сдался с повинной.Работай адвокат.Тебе есть к чему стремиться.Контур я тебе обозначилАдвокат Протасевича Оленская утверждает, что тот сам поставил себе ссадину на лбу: прислонился к стенке - Цензор.НЕТ 7543
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01.06.2021 22:14 Ответить
оленская случайно на топор села поэтому у нее образовались первичные половые признаки бабушки
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01.06.2021 22:19 Ответить
З таким адвокатом і прокурор не потрібен
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01.06.2021 22:20 Ответить
Ну адвоката теперь не посадят.
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01.06.2021 22:21 Ответить
потомков сралина от дипрессии снова
спасают коты и репреSSии
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01.06.2021 22:24 Ответить
"Отправили дембеля домой с пришитой головой. Написали -- погиб, мол, за родину, с дерева упал на топор" (из ДМБ).
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01.06.2021 22:28 Ответить
пАдсУдЫмЫй,Аткуда у Махарашвили ножевые ранения? ответ- Я шОл по улица,чистил апельсин,Махарашвили споткнулся и упал на нож Но у него 8 ножевых! И так пАвтаралАс 8 раз!
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01.06.2021 22:29 Ответить
Нет слов...выродками своими ответите за всех-Бог по другому не берет
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01.06.2021 22:40 Ответить
Бог в эти дела не вмешивается. Такое только люди решают. Или не решают.
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02.06.2021 00:14 Ответить
Не перевелись еще мертветчуки.
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01.06.2021 22:54 Ответить
Представляю себе метверчука, небось читает и плачит от умиления, родная кровинушка...
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01.06.2021 23:00 Ответить
Предлагаю эту "адвакачиху", предоставить мертвечуку!
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01.06.2021 23:03 Ответить
Пускай проведут слественныйэксперимент. Эта дура адвокат под камеру прислоняется к стене лбом так, чтобы появилась такая же ссадина. А мы посмотрим.
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01.06.2021 23:22 Ответить
И так 28 раз!
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02.06.2021 09:11 Ответить
І так декілька разів?
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02.06.2021 00:54 Ответить
Співчуваю хлопцю, з таким адвокатом він взагалі без шансів.
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02.06.2021 00:59 Ответить
шалава адвокатская, мразь
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02.06.2021 01:17 Ответить
А 17 ножевых ран на теле от того что он случайно упал на нож! И так 17 раз!
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02.06.2021 01:29 Ответить
эта адвокатесса - медведчук в юбке
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02.06.2021 06:25 Ответить
А із-за чого, власне, срач?
У нас судді і прокурвори уже тепер такі, більшість адвокатів стануть такими ж, щойно встановиться тоталітарна влада.
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02.06.2021 10:10 Ответить
А нос у Романа искривился от того, что он долго выковыривал козявок? Хороший адвокат попался Протасевичу! Ему можно только позавидовать!
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02.06.2021 11:03 Ответить
 
 