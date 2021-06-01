Россия продолжает применять пытки и нарушать права жителей оккупированного Крыма, - Мониторинговая миссия ООН
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Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) продолжает получать сообщения о пытках и жестоком обращении сотрудниками правоохранительных органов РФ с содержащимся под стражей в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обзор ММПЧУ.
"10 марта 2021 года Владислав Есипенко, внештатный журналист Радио Свободная Европа/Радио Свобода, был задержан Федеральной службой безопасности (ФСБ) Российской Федерации по подозрению в незаконном хранении взрывчатых веществ. ММПЧУ получила информацию, что сотрудники ФСБ подвергли его пыткам электрическим током, избивали и подвергали сексуальному насилию в качестве метода пыток в подвале неустановленного здания, чтобы принудить признаться в сотрудничестве с украинскими спецслужбами", - говорится в документе.
Сообщается, что для публичной трансляции признания, к которому Есипенко принудили пытками, сотрудники ФСБ пригласили съемочную группу российского государственного телевидения, которая записала признание на камеру.
Кроме того, ФСБ отказывала потерпевшему в доступе к частным адвокатам в течение 28 дней после задержания.
Также в оккупированном Крыму продолжаются преследования Свидетелей Иеговы, ограничения свободу мысли и выражения мнения, нарушения гарантий справедливого судебного разбирательства в резонансных уголовных делах.
Так, 20 апреля 2021 года оккупационный суд оштрафовал главного редактора крымскотатарской газеты "Кирим" и члена Меджлиса Бекира Мамутова из-за публикации в его газете доклада Генерального секретаря ООН 2020 года о Положении в области прав человека в Крыму.
Согласно законодательству РФ, при упоминании "Меджлиса" в материале необходимо примечание, что его деятельность запрещена в Российской Федерации.
"ММПЧУ по-прежнему обеспокоена нарушениями гарантий справедливого судебного разбирательства в резонансных уголовных делах, рассматриваемых судами в Крыму. 15 февраля 2021 года суд г. Севастополя признал бывшего свидетеля по делу "Хизб ут-Тахрир" виновным по обвинениям в отказе от досудебных показаний, которые, по его словам, он дал под давлением. Суд вынес приговор на основании показаний анонимного свидетеля, подтверждающих заявления против обвиняемого", - отмечается в отчете. При этом свидетель не явился в суд и у стороны защиты не было возможности допросить его.
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всі організми , шо там зібрались - лише чекають та бояться !
це Байден животворящий наробив?
Адже далеко не всі кримські татари і украінці покинули Крим , от саме над ними знущається кацапня !
29 марта 2021 года судья Гагаринского районного суда Севастополя Павел Крылло признал Свидетеля Иеговы Виктора Сташевского виновным в организации деятельности экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ) и назначил ему наказание в виде шести с половиной лет колонии общего режима.
Приговор в силу не вступил и может быть обжалован. Подсудимый был взят под стражу в зале суда и отправлен в СИЗО. Он настаивает на своей полной невиновности.
Прокурор просил у суда назначить Виктору Сташевскому наказание в виде 7 лет лишения свободы, не обращая внимание на отсутствие в деле потерпевших. У подсудимого осталась на иждивении престарелая мать.
Обвинения Виктору Сташевскому были выдвинуты только за то, что он как Свидетель Иеговы вместе с единоверцами молился и обсуждал Библию. Никакие иные преступления Виктору не вменяются. У него дома, а также еще по восьми адресам верующих прошли обыски, в ходе которых им угрожали подбросом наркотиков, шантажировали родственников, портили личное имущество.
Обращаясь к суду с последним словом, верующий отметил: «Если я перестану быть Свидетелем Иеговы, ко мне не будет претензий и все обвинения будут сняты. Но… я не намерен отказываться от своей веры в Бога. Я был и остаюсь Свидетелем Иеговы!»
Дело против Виктора Сташевского было возбуждено 31 мая 2019 года. После этого он более полутора лет провел под подпиской о невыезде. Расследованием занималась ФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю. На поиск доказательств вины мирного верующего понадобилось почти два года. В обвинительном заключении он назван «идейным вдохновителем экстремистской организации». Среди материалов дела, как и во многих подобных делах против Свидетелей Иеговы, имеются показания секретного свидетеля.
Дело поступило в Гагаринский районный суд Севастополя 30 марта 2020 года. Спустя восемь месяцев после начала рассмотрения дела по существу из-за отставки назначенного судьи слушания начались заново под председательством Павла Крылло.
Виктор Сташевский стал третьим жителем Крыма, осужденным за веру в Иегову. Ранее по 6 лет лишения свободы получили Сергей Филатов из Джанкоя и Артём Герасимов из Ялты. Таким образом, приговор Сташевскому стал еще и самым жестким для крымских Свидетелей Иеговы.https://jw-russia.org/news/2021/03/20.html