Начальник районной налоговой задержан на Сумщине при получении 1 тыс. долл. взятки, - ГБР. ФОТО
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Правоохранители задержали начальника одной из налоговых инспекций в Сумской области во время получения взятки.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По данным следствия, налоговик шантажировал врача-стоматолога проверкой его предпринимательской деятельности. Чтобы избежать проверки, глава местной налоговой требовал взятку в размере 1 тыс. долларов. В случае неуплаты он угрожал штрафными санкциями и серьезными проблемами.
ГБР задержало налоговика 31 мая при получении 1 тыс. долл. взятки.
Решается вопрос сообщение задержанному о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Дошли до ручки, никакого доверия к людям!
Уже и взятки нотариально оформляют...
Все повернули головы. К месту происшествия, задыхаясь от
любопытства, стали пробиваться любители. Остап увидел
ошеломленное лицо Балаганова. Бортмеханик еще и сам не понимал,
что случилось, а его уже держали за руку, в которой крепко была
зажата грошовая дамская сумочка с мелкой бронзовой цепочкой.
-- Бандит! - кричала женщина. - Только отвернулась, а
он...
Обладатель пятидесяти тысяч украл сумочку, в которой были
черепаховая пудреница, профсоюзная книжка и один рубль
семьдесят копеек денег. Вагон остановился. Любители потащили
Балаганова к выходу. Проходя мимо Остапа, Шура горестно шептал:
-- Что ж это такое? Ведь я машинально. (с)