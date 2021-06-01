Начальник районной налоговой задержан на Сумщине при получении 1 тыс. долл. взятки, - ГБР. ФОТО

Правоохранители задержали начальника одной из налоговых инспекций в Сумской области во время получения взятки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным следствия, налоговик шантажировал врача-стоматолога проверкой его предпринимательской деятельности. Чтобы избежать проверки, глава местной налоговой требовал взятку в размере 1 тыс. долларов. В случае неуплаты он угрожал штрафными санкциями и серьезными проблемами.

ГБР задержало налоговика 31 мая при получении 1 тыс. долл. взятки.

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Решается вопрос сообщение задержанному о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.