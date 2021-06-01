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взятка (5956) налоговая (924) Сумская область (1840) ГБР (2546)

Начальник районной налоговой задержан на Сумщине при получении 1 тыс. долл. взятки, - ГБР. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Начальник районной налоговой задержан на Сумщине при получении 1 тыс. долл. взятки, - ГБР. ФОТО

Правоохранители задержали начальника одной из налоговых инспекций в Сумской области во время получения взятки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным следствия, налоговик шантажировал врача-стоматолога проверкой его предпринимательской деятельности. Чтобы избежать проверки, глава местной налоговой требовал взятку в размере 1 тыс. долларов. В случае неуплаты он угрожал штрафными санкциями и серьезными проблемами.

ГБР задержало налоговика 31 мая при получении 1 тыс. долл. взятки.

Начальник районной налоговой задержан на Сумщине при получении 1 тыс. долл. взятки, - ГБР 01

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Решается вопрос сообщение задержанному о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Автор: Володимир Янченко
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Рядом с офисом нотариуса?!
Дошли до ручки, никакого доверия к людям!
Уже и взятки нотариально оформляют...
Начальник районной налоговой задержан на Сумщине при получении 1 тыс. долл. взятки, - ГБР - Цензор.НЕТ 5556
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01.06.2021 22:55 Ответить
Кончайте "мелочевкой" заниматься! ЭЙ "1+1" "ICTV" и пр., ну сделайте ЦИКЛ передач, СЕРИАЛ лучше под названием "Кто-кто в "ТЕРЕМОЧКЕ" живет?" и снимите ДВОРЦЫ в каждом, начиная с районного центра, городе Украины! Блин, на 90% жителей - таможенники, прокуроры, судьи, полицейские и прочие чиновники!!! И у вас не будет вопросов, почему мы до сих пор не в ЕС ! Каждый день благодарю Бога, что мы, при таком раскладе, не в "Рашке", "бездуховные" скрепы наших феодалов в "Рашке" !
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02.06.2021 15:19 Ответить
-- Украли! Держите! Да вот же он стоит!
Все повернули головы. К месту происшествия, задыхаясь от
любопытства, стали пробиваться любители. Остап увидел
ошеломленное лицо Балаганова. Бортмеханик еще и сам не понимал,
что случилось, а его уже держали за руку, в которой крепко была
зажата грошовая дамская сумочка с мелкой бронзовой цепочкой.
-- Бандит! - кричала женщина. - Только отвернулась, а
он...
Обладатель пятидесяти тысяч украл сумочку, в которой были
черепаховая пудреница, профсоюзная книжка и один рубль
семьдесят копеек денег. Вагон остановился. Любители потащили
Балаганова к выходу. Проходя мимо Остапа, Шура горестно шептал:
-- Что ж это такое? Ведь я машинально. (с)
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01.06.2021 23:06 Ответить
Та такої дрібноти в Україні, мають щодня, сотню на нари пакувати !!!))))
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01.06.2021 23:11 Ответить
Посадять точно. Брав би 10 - дали б умовно. Брав би 100 - потримали б і вибачилися. Брав би мільйон - навіть би й не займали. А брав би мільярд - ще б орден дали та премію виписали.
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01.06.2021 23:32 Ответить
Все начальники налоговой, все поголовно берут взятки! И что???
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01.06.2021 23:40 Ответить
повязали нищеброда
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02.06.2021 06:41 Ответить
 
 