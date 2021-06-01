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Человек считается полностью иммунизированным от COVID-19 через 2 недели после получения второй дозы вакцины, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Человек считается полностью иммунизированным от COVID-19 через 2 недели после получения второй дозы вакцины, - Минздрав

Человек считается полностью иммунизированных от COVID-19, когда прошло 2 недели после получения второй дозы вакцины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Минздрава в Facebook.

"Если вы вакцинировались только одной дозой или с момента второй прививки еще не прошло 2 недели - вы не считаетесь полностью иммунизированным и еще нет эффективной защиты от болезни", - говорится в сообщении.

Отмечается, что если вакцинированный человек принимает лекарства, подавляющие иммунитет, он может быть не полностью защищен от коронавируса.

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"Даже после вакцинации вам нужно придерживаться противоэпидемических требований", - напомнили в Минздраве.

Автор: Володимир Янченко
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Человек считается полностью иммунизированных от COVID-19, когда прошло 2 недели после получения второй дозы вакцины.

Человек считается полностью иммунизированным от COVID-19 через 2 недели после получения второй дозы вакцины, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6131 И защита эта работает строго до того дня, когда в страну припрут следующую партию вакцины. Тогда сразу требуется обязательный update.
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01.06.2021 23:21 Ответить
Уже второй перл от министерства за сегодня. Минздрав не знает что эффективность вакцин не 100%.
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01.06.2021 23:29 Ответить
хм.. а если чел переболел, то считается что он не вакцинирован и нужно подставлять руку под вакцину!? Человек считается полностью иммунизированным от COVID-19 через 2 недели после получения второй дозы вакцины, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4777
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01.06.2021 23:40 Ответить
Развод
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01.06.2021 23:41 Ответить
16 областей уже поучили разнарядку на 2021 год о сокращении инфекционных отделений в государственных медицинских учреждениях. Борьба с эпидемией в самом разгаре ! (с)
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01.06.2021 23:47 Ответить
Человек считается полностью иммунизированным от COVID-19 через 2 недели после получения второй дозы вакцины. Все остальные - нелюди.
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02.06.2021 01:52 Ответить
 
 