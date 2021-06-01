Человек считается полностью иммунизированным от COVID-19 через 2 недели после получения второй дозы вакцины, - Минздрав
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Человек считается полностью иммунизированных от COVID-19, когда прошло 2 недели после получения второй дозы вакцины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Минздрава в Facebook.
"Если вы вакцинировались только одной дозой или с момента второй прививки еще не прошло 2 недели - вы не считаетесь полностью иммунизированным и еще нет эффективной защиты от болезни", - говорится в сообщении.
Отмечается, что если вакцинированный человек принимает лекарства, подавляющие иммунитет, он может быть не полностью защищен от коронавируса.
"Даже после вакцинации вам нужно придерживаться противоэпидемических требований", - напомнили в Минздраве.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
И защита эта работает строго до того дня, когда в страну припрут следующую партию вакцины. Тогда сразу требуется обязательный update.