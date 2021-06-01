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Госпогранслужба (5399) Одесса (7378) пропавший без вести (103)

Появилась ориентировка на пропавшего начальника штаба отряда морской охраны Госпогранслужбы Черткова. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Появилась ориентировка на пропавшего начальника штаба отряда морской охраны Госпогранслужбы Черткова. ДОКУМЕНТ

Полиция разыскивает начальника штаба отряда морской охраны Госпогранслужбы Алексея Черткова.

Ориентировка есть в распоряжении Цензор.НЕТ.

В ней указано, что Чертков не явился сегодня на службу. Он был одет в темную куртку и темно-синие джинсы, при себе имел тактический рюкзак.

Также из ориентировки известно, что у Черткова есть татуировка.

Читайте: Начальник штаба отряда морской охраны Госпогранслужбы пропал в Одессе. ФОТО

Составивший ориентировку полковник полиции Вячеслав Барба просит разместить информацию о пропавшем начштаба на вокзалах, рынках, в магазинах, торговых центрах и маршрутках.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, капитан первого ранга в 6:30 вышел из своего дома на улице Грушевского, но в расположение отряда не прибыл. К его поискам привлечены все компетентные органы, включая военную контрразведку СБУ.

Появилась ориентировка на пропавшего начальника штаба отряда морской охраны Госпогранслужбы Черткова 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+7
Наша поліція на відміну від тебе не шукає легких шляхів...)))
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02.06.2021 00:04
+4
А камеры наружные, по маршруту его обычной поездки на работу нет желания проверить?
Вышел из дома человек: на многих подъездах есть камера
Шел к остановке: мимо магазина/ломбарда/кофейни проходил: и там могут быть камеры
Так можно много чего увидеть и без ордера: оказывается, если просто попросить, а не быковать сходу, то люди могут предоставить запись с камеры.
Детективы...
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01.06.2021 23:50
+3
Им сейчас раз плюнуть у них теперь благодаря зеленому пре-ту своя агентура и на границе и в сбу.
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01.06.2021 23:55
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Правила форума Совет форумчан
Викрали ФСБшники рф !
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01.06.2021 23:43 Ответить
Им сейчас раз плюнуть у них теперь благодаря зеленому пре-ту своя агентура и на границе и в сбу.
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01.06.2021 23:55 Ответить
Или сам к ним ушел... З'явилося орієнтування на зниклого начальника штабу загону морської охорони Держприкордонслужби Черткова - Цензор.НЕТ 567
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02.06.2021 00:09 Ответить
Кто уже писал, что его в Ростове ФСБ задержала.
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02.06.2021 00:14 Ответить
Ну да, из Одессы в ростов за сутки сам незаметно пешком дошел. Походу топографический кретинизм в той самой лишней хромосоме закодирован.
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02.06.2021 00:22 Ответить
Amber може бути, а може з іноземцями зачепився й вбили а тіло сховали.
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02.06.2021 00:32 Ответить
В Одесі і проросійських СБУшніків хватає які проводять антиукраїнську діяльність і якщо цей чел є укрпатріотом то могли грохнути
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02.06.2021 08:30 Ответить
А камеры наружные, по маршруту его обычной поездки на работу нет желания проверить?
Вышел из дома человек: на многих подъездах есть камера
Шел к остановке: мимо магазина/ломбарда/кофейни проходил: и там могут быть камеры
Так можно много чего увидеть и без ордера: оказывается, если просто попросить, а не быковать сходу, то люди могут предоставить запись с камеры.
Детективы...
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01.06.2021 23:50 Ответить
Наша поліція на відміну від тебе не шукає легких шляхів...)))
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02.06.2021 00:04 Ответить
Таки будуть рашиссти пробивати коридор до Криму й воду
... з двох сторін щоб швидко, щоб безхребетні з ЄС не встигли глубоко при глубоко "схвилюватися" й "озаботитись".
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02.06.2021 00:31 Ответить
Втiк
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02.06.2021 00:31 Ответить

До пошуків залучено всі компетентні органи, включно з військовою контррозвідкою СБУ. Але на першому місці набагато більш пріоритетне розслідування дуже тяжкого злочину. Розслідування терористичного акта подряпаних дверей на лігві українофоба капітулянта ОП.
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02.06.2021 03:55 Ответить
Похищение инопланетянами, как Чауса, не рассматривается? З'явилося орієнтування на зниклого начальника штабу загону морської охорони Держприкордонслужби Черткова - Цензор.НЕТ 3162
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02.06.2021 06:20 Ответить
Вже знайшовся. Розбираються з ним: СБУ, ДБР, військова контррозвідка, поліція, жінка і теща.
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02.06.2021 09:46 Ответить
Нету этого человека среди живых. Он мёртв.
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07.06.2021 22:49 Ответить
Он на соединении воды и земли. Камыши. Мелководье.
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07.06.2021 22:51 Ответить
Нет там ни воды,ни камышей.Он себя слышит и ощущает,его не слышат.Он без сознания.В коме.
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07.08.2021 19:29 Ответить
 
 