Появилась ориентировка на пропавшего начальника штаба отряда морской охраны Госпогранслужбы Черткова. ДОКУМЕНТ
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Полиция разыскивает начальника штаба отряда морской охраны Госпогранслужбы Алексея Черткова.
Ориентировка есть в распоряжении Цензор.НЕТ.
В ней указано, что Чертков не явился сегодня на службу. Он был одет в темную куртку и темно-синие джинсы, при себе имел тактический рюкзак.
Также из ориентировки известно, что у Черткова есть татуировка.
Составивший ориентировку полковник полиции Вячеслав Барба просит разместить информацию о пропавшем начштаба на вокзалах, рынках, в магазинах, торговых центрах и маршрутках.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, капитан первого ранга в 6:30 вышел из своего дома на улице Грушевского, но в расположение отряда не прибыл. К его поискам привлечены все компетентные органы, включая военную контрразведку СБУ.
Пожалуйста, подождите...
Вышел из дома человек: на многих подъездах есть камера
Шел к остановке: мимо магазина/ломбарда/кофейни проходил: и там могут быть камеры
Так можно много чего увидеть и без ордера: оказывается, если просто попросить, а не быковать сходу, то люди могут предоставить запись с камеры.
Детективы...
... з двох сторін щоб швидко, щоб безхребетні з ЄС не встигли глубоко при глубоко "схвилюватися" й "озаботитись".
До пошуків залучено всі компетентні органи, включно з військовою контррозвідкою СБУ. Але на першому місці набагато більш пріоритетне розслідування дуже тяжкого злочину. Розслідування терористичного акта подряпаних дверей на лігві українофоба капітулянта ОП.