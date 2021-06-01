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Новости Политика Украины Задержание Протасевича
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Захват самолета Ryanair в Беларуси имеет все признаки операции российских спецслужб, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Захват самолета Ryanair в Беларуси имеет все признаки операции российских спецслужб, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что российские спецслужбы причастны к принудительной посадке самолета Ryanair в Беларуси с оппозиционным журналистом Протасевичем.

Об этом он заявил во время визита в Литву, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО..

"События в Беларуси стали вызовом не только для Европы, но и для всего мира", - сказал секретарь СНБО Украины, добавив, что захват самолета Ryanair в Беларуси "имеет все признаки операции российских спецслужб"

"Они осуществляют постоянные провокации, и если этого не замечать, они будут двигаться дальше", - сказал Данилов, добавив, что Украина и ее балтийские партнеры должны "помочь становлению демократического Беларуси".

Также читайте: В Беларуси знали, что никакой бомбы на борту самолета Ryanair не было, - Данилов

"Мы - это форпост и защита всей Европы", - сказал он, отметив важность единства партнеров в сопротивлении гибридной агрессии со стороны России.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+7
В Беларуси на всех руководящих должностях силовых структуру и служб безопасности СИДЯТ ФСБЭШНИКИ,
Это обычный стиль работы кацапов в бывших республиках совка. Украинцы хорошо помнят ещё фсбэшников в СБУ И ВСУ.
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02.06.2021 00:51
+4
На то он Иванов, чтобы так "культурно" и агрессивного обзывать украинского государственного деятеля... Диагноз очевиден: москва головного мозга.
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02.06.2021 07:17
+2
роSSія це ДІАГНОЗ!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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02.06.2021 08:21
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События наводят на размышления - если бы такую операцию провернула Украина , то не поднялся бы такой же шум ?
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02.06.2021 00:01 Ответить
Данилов имеет все признаки хронического алкоголика и дебила!
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02.06.2021 01:11 Ответить
На то он Иванов, чтобы так "культурно" и агрессивного обзывать украинского государственного деятеля... Диагноз очевиден: москва головного мозга.
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02.06.2021 07:17 Ответить
вОнятко,кацапсина юрик,пшло вон,убогое.
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02.06.2021 12:11 Ответить
А зачем Украине проворачивать ТАКУЮ ЖЕ операцию и захватывать ЖУРНАЛИСТА?
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02.06.2021 05:17 Ответить
Совершенно незачем . Тем более при помощи истребителя . Но ведь суть планируемой операции с вагнеровцами ,если она была конечно , такая-же - посадить международный транзитный рейс на своей территории под выдуманным предлогом .
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02.06.2021 10:59 Ответить
Бедный коленька! После того как папу и дядю вову полечат черенком от лопаты - будет разрываться между могилками - кому из них первому положить две гвоздички.....
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02.06.2021 00:02 Ответить
А разве папа и дядя Вова это не один и тот же человкк?
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02.06.2021 00:05 Ответить
ботоксной бабушке путятишне нужны мальчики помоложе... так шта,коленька может не беспокоиться за свой сладчайший зад.))).
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02.06.2021 12:14 Ответить
Колєнька склеє ласти одночасно зі своїм папіком. Така вже особливість цього жанру..
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02.06.2021 00:09 Ответить
Та вы уже лет двадцать вангуете, но здается мне что они еще пирожков на ваших поминках поедят. А то что операцию не просрали по причине предательства, говорит лишь о том что ее проводила не Украина
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02.06.2021 00:15 Ответить
А Аваков до сих пор передает привет Сашку Билому и ничего себе выглядит...
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02.06.2021 00:35 Ответить
Значить скоро доєднається до кодла Януковощєй..
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02.06.2021 00:39 Ответить
С большой буквы, значит уважаешь
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02.06.2021 00:43 Ответить
Про покійників або добре, або нічого..
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02.06.2021 00:45 Ответить
Передай свої побажання Чаушеску з Каддафі та Януковощу з сімейством, проріцатєль ......
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02.06.2021 00:49 Ответить
В Беларуси на всех руководящих должностях силовых структуру и служб безопасности СИДЯТ ФСБЭШНИКИ,
Это обычный стиль работы кацапов в бывших республиках совка. Украинцы хорошо помнят ещё фсбэшников в СБУ И ВСУ.
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02.06.2021 00:51 Ответить
Вот, кто вытащил, выманил Протасевичв из Вильнюса.
Эта Тихановская давно замечена в работе на Москву
Захоплення літака Ryanair у Білорусі має всі ознаки операції російських спецслужб, - Данілов - Цензор.НЕТ 1764
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02.06.2021 01:34 Ответить
роSSія це ДІАГНОЗ!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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02.06.2021 08:21 Ответить
азіопська паРаша це ранкова пухлина на тілі Землі в одну дев'яту земної суші, до того ж пухлина, що пустила метастази у вигляді дЫнЫрЫ, лЫнЫрЫ, пмр та іншого лайна.
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02.06.2021 12:19 Ответить
Теперь все будут обсуждать, как Вова потроллил Клоуна за Вагнера
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04.06.2021 10:36 Ответить
 
 