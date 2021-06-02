"Зеркаль: США не отказались от санкций против "Северного потока-2", а приостановили их"

Решить судьбу "Северного потока-2" могут предстоящие встречи президента США Джо Байдена с президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным.

Такое мнение в интервью "ЕП" высказала экс-замглавы МИД и бывшая советник председателя правления "Нафтогаза" Елена Зеркаль, которая сейчас занимает должность советника министра энергетики, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это все зависит, на мой взгляд, от результатов встречи Путина с Байденом. Как я сегодня услышала, до этого будет встреча Байден-Зеленский... От этих двух встреч, на мой взгляд, очень зависит будущая судьба "Северного потока-2", - сказала Зеркаль.

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Зеркаль считает, что США пока не отказались от санкций против "Северного потока-2", а поставили их "на паузу", и потому санкции могут восстановить. Поэтому, отмечает Зеркаль, встречи Байдена с президентами Украины и России могут иметь решающее значение.

"Я думаю, что они (США. - Ред.) санкции не вычеркнули. Сняли санкции временно как возможность применения к консорциуму и к председателю этого консорциума. Это не значит, что их нельзя восстановить в любой момент", - сказала Зеркаль.

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