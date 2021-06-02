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Байден (2380) Путин (29860) Россия (91236) санкции (10615) США (23177) Северный поток (1428) Зеркаль (292)

Зеркаль: США не отказались от санкций против "Северного потока-2", а приостановили их

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Зеркаль: США не отказались от санкций против

Решить судьбу "Северного потока-2" могут предстоящие встречи президента США Джо Байдена с президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным.

Такое мнение в интервью "ЕП" высказала экс-замглавы МИД и бывшая советник председателя правления "Нафтогаза" Елена Зеркаль, которая сейчас занимает должность советника министра энергетики, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это все зависит, на мой взгляд, от результатов встречи Путина с Байденом. Как я сегодня услышала, до этого будет встреча Байден-Зеленский... От этих двух встреч, на мой взгляд, очень зависит будущая судьба "Северного потока-2", - сказала Зеркаль.

Читайте: Песков: Россия не собирается отказываться от транзита газа через Украину

Зеркаль считает, что США пока не отказались от санкций против "Северного потока-2", а поставили их "на паузу", и потому санкции могут восстановить. Поэтому, отмечает Зеркаль, встречи Байдена с президентами Украины и России могут иметь решающее значение.

"Я думаю, что они (США. - Ред.) санкции не вычеркнули. Сняли санкции временно как возможность применения к консорциуму и к председателю этого консорциума. Это не значит, что их нельзя восстановить в любой момент", - сказала Зеркаль.

Также читайте: Зеленский: "Северный поток-2", я считаю, ничем не отличается от аннексии Крыма"

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+6
Зеркаль: США не отказались от санкций против "Северного потока-2", а приостановили их - Цензор.НЕТ 539
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02.06.2021 01:28
+5
приостановить чтобы дать достроить -вот и весь бидон
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02.06.2021 01:08
+5
Зачем Зеркаль рассказывает эти сказки? Вроде была серьезным человеком...
Очевидно, что байден задабривает пуйло перд встречей на которую сам же и напросился. Т.е. он будет не давить и требовать - давить нечем, а покупать и продавать. Снятие санкций с РФ говорит о том, чем он будет за свои интересы расплачиваться - интересами и независимостью Украины.
Повторятся полностью сценарий 2009г, когда он наградил кремль перезагрузкой за оккупацию Грузии.
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02.06.2021 01:26
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Так их можно было и не приостанавливать, чтобы потом снова запускать. Логика неубедительная применительно к альцгеймеру Байдену и бесстыжей морде пуйла
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02.06.2021 00:56 Ответить
приостановить чтобы дать достроить -вот и весь бидон
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02.06.2021 01:08 Ответить
Проблема зовсім не в Бідоні - він ніхто, така ж маріонетка, як і ЗЕ
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02.06.2021 01:11 Ответить
Зеркаль: США не отказались от санкций против "Северного потока-2", а приостановили их - Цензор.НЕТ 8203 Зеркаль: США не отказались от санкций против "Северного потока-2", а приостановили их - Цензор.НЕТ 2120
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02.06.2021 00:59 Ответить
вообщем они посоветовались и решили что мудрому дебильному нариту можно впаривать и такую хрень
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02.06.2021 01:00 Ответить
Зачем Зеркаль рассказывает эти сказки? Вроде была серьезным человеком...
Очевидно, что байден задабривает пуйло перд встречей на которую сам же и напросился. Т.е. он будет не давить и требовать - давить нечем, а покупать и продавать. Снятие санкций с РФ говорит о том, чем он будет за свои интересы расплачиваться - интересами и независимостью Украины.
Повторятся полностью сценарий 2009г, когда он наградил кремль перезагрузкой за оккупацию Грузии.
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02.06.2021 01:26 Ответить
Зеркаль: США не отказались от санкций против "Северного потока-2", а приостановили их - Цензор.НЕТ 539
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02.06.2021 01:28 Ответить
кампания нынешнего президента США Джо Байдена была проспонсирована, в частности, лоббистом российского газопровода «Северный поток - 2 сторонником газопровода Ричард Берте. хоп хей лала лей.
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02.06.2021 01:36 Ответить
вовремя предать-это не предать ,это предвидеть
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02.06.2021 02:56 Ответить
Как говорил Марк Твен (впрочем, возможно, он этого не говорил)...
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02.06.2021 03:39 Ответить
Північний потік вже практично добудований.Яке там потім?
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02.06.2021 03:49 Ответить
З приходом демократів до влади в США.В нас також всі подуріли.Навіть активісти розповідають якісь лозунги,за які раніше навіть не згадували.
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02.06.2021 03:50 Ответить
Всё верно.
Для того, чтобы ввести санкции, их сначала нужно вынуть. Зеркаль: США не отказались от санкций против "Северного потока-2", а приостановили их - Цензор.НЕТ 7192
И так ... далее... Зеркаль: США не отказались от санкций против "Северного потока-2", а приостановили их - Цензор.НЕТ 8015
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02.06.2021 06:10 Ответить
ну да, ну да
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02.06.2021 06:19 Ответить
Зеркаль считает, что США пока не отказались от санкций против "Северного потока-2", а поставили их "на паузу", и потому санкции могут восстановить. Поэтому, отмечает Зеркаль, встречи Байдена с президентами Украины и России могут иметь решающее значение.

https://censor.net/ru/news/3266375/otkaz_ot_sanktsiyi_protiv_stroyascheyi_severnyyi_potok_2_kompanii_i_ee_sotrudnikov_otvechaet_natsionalnym

20.05.21 02:00 Отказ от санкций против строящей "Северный поток - 2" компании и ее сотрудников отвечает национальным интересам США, - Блинкен

Соединенные Штаты не будут вводить санкций против компании-оператора "Северного потока - 2" и ее руководителя Маттиаса Варнига, так как это "соответствует национальным интересам" США.
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02.06.2021 06:24 Ответить
Если Байден взял курс на "договорится с Путиным "дружить" против Китая, - глобальная коалиции против Китая, в которой Россия должна играть существенную роль, то Украина, нерасширения НАТО на постсоветское пространство, Северный поток- 2 и прочее могут стать ... разменной монетой?! И тем более Северный поток -2. Хотя бы как уступка Германии и всей западной части ЕС, правительства которых всегда в истории сдавали своих соседей. Подобное разделение уже случалось на конференциях в Ялте и Потсдаме, когда часть Европы отдали Сталину...
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02.06.2021 07:26 Ответить
Хоча логічніше дружить з Китаєм проти москалів... Бо у США купа заводів у Китаї (від Тесли до шмоток всіляких) і з Китаєм легше домовитися - доведено НІксоном.
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02.06.2021 09:34 Ответить
Бідолашна дівчинка. Що з нею?
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02.06.2021 08:08 Ответить
А по факту ,санкции все 😠 . Шо она хочет впарить ?
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02.06.2021 08:22 Ответить
Вот не зря говорили, что Коболев токсичный - даже МИЛФа Зеркаль чего-то канцерогенного насоса..., тьфу ты, насоветовалась - бредит бедняжка. Ну какой навар Украине с разницы между "отказались" и "приостановили", если в результате "Северный Поток-2" будет достроен? Зеркальше надо дать в лоб, а потом по лбу и спросить разницу.
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02.06.2021 08:27 Ответить
"Зеркаль: США не отказались от санкций против "Северного потока-2", а приостановили их"
_К черту! Зеркаль: США не відмовилися від санкцій проти "Північного потоку-2", а призупинили їх - Цензор.НЕТ 4517 Словесная эквилибристика лишь бы только не называть вещи своими именами.
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02.06.2021 08:42 Ответить
Нам замість, щоб сподіватись на санкції проти ПП2, варто будувати бомбосховища та владу нормальну за це літо узгодити. Бо на сьогодні Україна схожа на Крим перед анексією - у владі суцільні єрмаки. Бо будемо у Вересні бігати, як воша на гребенці
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02.06.2021 10:06 Ответить
Я б теж так зробив. Дав добудувати, витратитись по повній, а потім забанив всіх, хто торкнеться тієї труби
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02.06.2021 11:16 Ответить
 
 