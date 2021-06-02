Зеркаль: США не отказались от санкций против "Северного потока-2", а приостановили их
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Решить судьбу "Северного потока-2" могут предстоящие встречи президента США Джо Байдена с президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным.
Такое мнение в интервью "ЕП" высказала экс-замглавы МИД и бывшая советник председателя правления "Нафтогаза" Елена Зеркаль, которая сейчас занимает должность советника министра энергетики, сообщает Цензор.НЕТ.
"Это все зависит, на мой взгляд, от результатов встречи Путина с Байденом. Как я сегодня услышала, до этого будет встреча Байден-Зеленский... От этих двух встреч, на мой взгляд, очень зависит будущая судьба "Северного потока-2", - сказала Зеркаль.
Зеркаль считает, что США пока не отказались от санкций против "Северного потока-2", а поставили их "на паузу", и потому санкции могут восстановить. Поэтому, отмечает Зеркаль, встречи Байдена с президентами Украины и России могут иметь решающее значение.
"Я думаю, что они (США. - Ред.) санкции не вычеркнули. Сняли санкции временно как возможность применения к консорциуму и к председателю этого консорциума. Это не значит, что их нельзя восстановить в любой момент", - сказала Зеркаль.
Пожалуйста, подождите...
Очевидно, что байден задабривает пуйло перд встречей на которую сам же и напросился. Т.е. он будет не давить и требовать - давить нечем, а покупать и продавать. Снятие санкций с РФ говорит о том, чем он будет за свои интересы расплачиваться - интересами и независимостью Украины.
Повторятся полностью сценарий 2009г, когда он наградил кремль перезагрузкой за оккупацию Грузии.
Для того, чтобы ввести санкции, их сначала нужно вынуть.
И так ... далее...
https://censor.net/ru/news/3266375/otkaz_ot_sanktsiyi_protiv_stroyascheyi_severnyyi_potok_2_kompanii_i_ee_sotrudnikov_otvechaet_natsionalnym
20.05.21 02:00 Отказ от санкций против строящей "Северный поток - 2" компании и ее сотрудников отвечает национальным интересам США, - Блинкен
Соединенные Штаты не будут вводить санкций против компании-оператора "Северного потока - 2" и ее руководителя Маттиаса Варнига, так как это "соответствует национальным интересам" США.
_К черту! Словесная эквилибристика лишь бы только не называть вещи своими именами.