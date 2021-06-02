"Налог на Google" принесет бюджету 3 млрд грн в год, - Ткаченко. ИНФОГРАФИКА

Министерство культуры и информационной политики поддерживает закон о налообложении иностранных компаний, предоставляющих электронные услуги в интернете.

Об этом пишет в Telegram министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Министерство культуры и информационно политики поддерживает положительное рассмотрение, ведь нововведение принесет в госбюджет Украины около 3 миллиардов гривен в год. Обычного пользователя социальных сетей или поисковых сервисов закон не коснется никоим образом", - утверждает Ткаченко.

Он напомнил, что рассмотреть законопроект № 4184, который еще называют "налогом на Google", Верховная Рада планирует на этой неделе.

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