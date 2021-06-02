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"Налог на Google" принесет бюджету 3 млрд грн в год, - Ткаченко. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министерство культуры и информационной политики поддерживает закон о налообложении иностранных компаний, предоставляющих электронные услуги в интернете.
Об этом пишет в Telegram министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Министерство культуры и информационно политики поддерживает положительное рассмотрение, ведь нововведение принесет в госбюджет Украины около 3 миллиардов гривен в год. Обычного пользователя социальных сетей или поисковых сервисов закон не коснется никоим образом", - утверждает Ткаченко.
Он напомнил, что рассмотреть законопроект № 4184, который еще называют "налогом на Google", Верховная Рада планирует на этой неделе.
Топ комментарии
+30 vadym sestritsyn
показать весь комментарий02.06.2021 01:14
+20 Ося Задунайский
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+20 Иванов Юрий 9255343a
показать весь комментарий02.06.2021 01:25
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Пожалуйста, подождите...
(бо йому щось останнім часом усі "должны" - і США, і Німеччина, і НАТО)
многие компании, просто полностью перешли в облако, что бы всякие маски шоу не приходили и не изымали сервера!
а если все так примут такое решение, то очень много компаний просто уйдут с рынка цифровых технологий и Украина потеряе более 1 миллиарда долларов!!!
т.е. бизнес по украински... ЗАРАБОТАЕМ 3 миллиада гривен!!! а потеряем все навсего более 28 миллиардов долларов!!! это победа господа!!!!! Ткаченко нужно памятник поставить! с надписью "этот человек не видел дальше своих пальцев когда поддержал этот законопроект" как правильно сказал Саакашвили: Законопроект о "налоге на Google" - вредительство в чистом виде Источник: https://censor.net/ru/n3268910
Мультик прямо как с этих идиотов рисовали (справа Ермак)
Чиполлино. Налог на всё
Считается, что они - "деловые люди", а по факту - дешёвый гоп-стоп.
- построить президентский университет
- построить себе новый нефтеперерабатывающий завод за бюджетные деньги ( потом тихо приватизировать за копейки)
- и т д
К чему привёл фсбэшный проект с ЦИФРОВЫМ ТВ ? Украинский зритель остался без украинских программ. И все смотрят российские , бо они бесплатные . А каково лицимерие Мертветчука, который якобы из-за любви к зрителю не хотел переводить свои тв каналы в цифру и делать платными ?
Короче лишили украинцев украинского телевидения
Теперь ограничат интернет . Потом введут налог на созерцание герба Украины
Чого и добивается кацапня - уничтожить свободомыслие украинцев
ФАКТ НАЛИЦО - украинцы в сёлах смотрят бесплатное кацапское та , а на цифровое не тратятся.
ЭТО ИМЕННО ТО, ЧЕГО ДОБИВАЛАСЬ РАША - чтобы промывать мозги украинцам
От де ми озолотимся!
і тут же читаю:
електронні послуги надаються виключно фізичним особам.
То з кого візьметься плата для нашого клоунбюджету? Чи не з отримувачів - фізичних осіб?
Или они просто решили обобрать самого богатенького?
Тогда гугл должен закрыть все бесплатные сервисы в Украине, а их немало предоставляется для простых пользователей и учебных заведений.
Я еще не встречал ни одного налога, который бы не коснулся обычного пользователя или потребителя
Пусть даже с небольшой абонплатой, 50-100$ в месяц.
Бо я не повірю, що людей це не торкнеться..
кидаєш комусь на карту налічняк бац 5% в казну
Сижу я владелец облачного сервиса, и вдруг думаю, а не скинуться ли мне на куртку украинскому министру, иду на сайт, заполняю кучу бланков и начинаю платить свои деньги причем после налогообложения в стране пребывания?
в кацапии тоже пытаются налогами обложить и заставить филиалы в стране открывать.
бараны зеркальные