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Новости Политика Украины
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Google (125) Министерство культуры и информационной политики (711) налоги (3182) Ткаченко Александр (429)

"Налог на Google" принесет бюджету 3 млрд грн в год, - Ткаченко. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Министерство культуры и информационной политики поддерживает закон о налообложении иностранных компаний, предоставляющих электронные услуги в интернете.

Об этом пишет в Telegram министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Министерство культуры и информационно политики поддерживает положительное рассмотрение, ведь нововведение принесет в госбюджет Украины около 3 миллиардов гривен в год. Обычного пользователя социальных сетей или поисковых сервисов закон не коснется никоим образом", - утверждает Ткаченко.

Он напомнил, что рассмотреть законопроект № 4184, который еще называют "налогом на Google", Верховная Рада планирует на этой неделе. 

Также читайте: Саакашвили: Законопроект о "налоге на Google" - вредительство в чистом виде

Налог на Google принесет бюджету 3 млрд грн в год, - Ткаченко 01
Налог на Google принесет бюджету 3 млрд грн в год, - Ткаченко 02
Налог на Google принесет бюджету 3 млрд грн в год, - Ткаченко 03
Налог на Google принесет бюджету 3 млрд грн в год, - Ткаченко 04
Налог на Google принесет бюджету 3 млрд грн в год, - Ткаченко 05
Налог на Google принесет бюджету 3 млрд грн в год, - Ткаченко 06
Налог на Google принесет бюджету 3 млрд грн в год, - Ткаченко 07
Налог на Google принесет бюджету 3 млрд грн в год, - Ткаченко 08Налог на Google принесет бюджету 3 млрд грн в год, - Ткаченко 09
Налог на Google принесет бюджету 3 млрд грн в год, - Ткаченко 10

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+30
Так налог этот не Гугл заплатит а из нашего кармана выметут. Красавцец!!
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02.06.2021 01:14
+20
А на воздух дощ сонце ваще немерено.
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02.06.2021 01:14
+20
бедный Илон Маск комос своими спутниками нафаршировал....и тут к нему налоговая из Украины нагрянет!
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02.06.2021 01:25
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Правила форума Совет форумчан
Так налог этот не Гугл заплатит а из нашего кармана выметут. Красавцец!!
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02.06.2021 01:14 Ответить
бедный Илон Маск комос своими спутниками нафаршировал....и тут к нему налоговая из Украины нагрянет!
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02.06.2021 01:25 Ответить
Він скаже - "Илон Маск должен мне как земля колхозу"
(бо йому щось останнім часом усі "должны" - і США, і Німеччина, і НАТО)
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02.06.2021 02:54 Ответить
Податок на "Г+Г" і "Квартал 95" теж дасть прибуток.
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02.06.2021 05:43 Ответить
А самое главное что хотят обложить налогом облачные решения!!!
многие компании, просто полностью перешли в облако, что бы всякие маски шоу не приходили и не изымали сервера!
а если все так примут такое решение, то очень много компаний просто уйдут с рынка цифровых технологий и Украина потеряе более 1 миллиарда долларов!!!
т.е. бизнес по украински... ЗАРАБОТАЕМ 3 миллиада гривен!!! а потеряем все навсего более 28 миллиардов долларов!!! это победа господа!!!!! Ткаченко нужно памятник поставить! с надписью "этот человек не видел дальше своих пальцев когда поддержал этот законопроект" как правильно сказал Саакашвили: Законопроект о "налоге на Google" - вредительство в чистом виде Источник: https://censor.net/ru/n3268910
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02.06.2021 10:26 Ответить
А на воздух дощ сонце ваще немерено.
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02.06.2021 01:14 Ответить
Так Зе-придурки известные любители совка и его мультиков. Вот насмотрелись "Чиполино" и давай законопроекты штамповать
Мультик прямо как с этих идиотов рисовали (справа Ермак)
"Податок на Google" принесе бюджету 3 млрд грн на рік, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 616
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02.06.2021 10:03 Ответить
В дурдом уже кого-то забрали?
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02.06.2021 01:16 Ответить
С чего бы это?! Их только выпустили, а вы уже забирать!
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02.06.2021 10:04 Ответить



Чиполлино. Налог на всё
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02.06.2021 01:17 Ответить
Джидаи окку ели: им абы шмонать и шмонать, причём всех, кроме своих.
Считается, что они - "деловые люди", а по факту - дешёвый гоп-стоп.
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02.06.2021 01:33 Ответить
"ок, гугло, дай-но мені лярда за травень!") - "добре, кажи свій блокчейн гаманець"
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02.06.2021 01:43 Ответить
Огласите весь список "госбюджета Украины", пожалуйста.
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02.06.2021 02:02 Ответить
Гроши им нужны
- построить президентский университет
- построить себе новый нефтеперерабатывающий завод за бюджетные деньги ( потом тихо приватизировать за копейки)
- и т д
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02.06.2021 02:05 Ответить
Про сговор медиамагнатов Украины бени, Пинчука, Фирташа, Ахметова
К чему привёл фсбэшный проект с ЦИФРОВЫМ ТВ ? Украинский зритель остался без украинских программ. И все смотрят российские , бо они бесплатные . А каково лицимерие Мертветчука, который якобы из-за любви к зрителю не хотел переводить свои тв каналы в цифру и делать платными ?
Короче лишили украинцев украинского телевидения
Теперь ограничат интернет . Потом введут налог на созерцание герба Украины "Налог на Google" принесет бюджету 3 млрд грн в год, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 9467
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02.06.2021 02:02 Ответить
Если курицу ободрать , она перестанет нести яйца 😀😀😀
Чого и добивается кацапня - уничтожить свободомыслие украинцев
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02.06.2021 02:07 Ответить
Пинчук, Фирташ и Ахметов - вообще-то не кацапня, если разобраться.
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02.06.2021 02:10 Ответить
Но они пошли на цифровой проект от фсб , который закрыл для украинцев бесплатное телевиденье
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02.06.2021 02:13 Ответить
Кто чего закрыл? Чего ты несешь? Тебе напомнить, кто инициировал выключение аналогового вещания?
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02.06.2021 07:52 Ответить
Давайте без вашего кацапского хамства !!

ФАКТ НАЛИЦО - украинцы в сёлах смотрят бесплатное кацапское та , а на цифровое не тратятся.
ЭТО ИМЕННО ТО, ЧЕГО ДОБИВАЛАСЬ РАША - чтобы промывать мозги украинцам
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02.06.2021 09:41 Ответить
Що за бред ты несешь, тупая курица?
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02.06.2021 05:38 Ответить
а гугл не хай зробить взамін -все,що стосується слуг народу платне. Хоче ткаченко з єрмаком показатись в Інтернеті платіть. Хочете то і сьо - платіть грошики наперед. рейх щойно прийняв такий же закон, повинні реєструватись в рейху і платити податки, а вони зразу ж пришлють "доктора" будеш показувати те,що ми забажаем,іншими словами.авторське право в цій позиції належить рейху. А косоворотчики працюють чітко по його методичкам, дякуемо ермаку.
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02.06.2021 02:53 Ответить
ідея-бомба. Треба дійсно запропонувати
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02.06.2021 07:18 Ответить
гугл совсем прихуел, теперь реклама будет во всех роликах, а владельцу ролика шиш под маслом, плюс налог на блогеров которые не живут в штатах, запретить его нахер надо и свою площадку создать с нормальными правилами, а не когда одна только компания гребет бабло лопатой
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02.06.2021 02:58 Ответить
От Ткаченко з іншими клоунами вам її і створить - діставайте попкорн і дивіться "Налог на Google" принесет бюджету 3 млрд грн в год, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 1325
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02.06.2021 07:17 Ответить
Красиво на бумаге, но забыли про овраги! Гугл тоже увеличит количество платных услуг, в конечном счёте платить будут украинские потребители! Сами придумать и создать ничего не могут, мозгов не хватает, а от зависти урвать всегда у других, только на это мозгов и хватает!
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02.06.2021 06:05 Ответить
на да зачем свое придумывать и поздно и не кому... если так можно бабло косить.. уроды.. это как заказать мебель и заставить мастера еще за нее и заплатить... ладно если бы защищали своих производителей услуг облаживая налогами остальных так таковых нет.. хотят из воздуха деньги косить.. таких слуг народа надо брать за ноги и бить головой о стену... звук будет как набат от пустой башки
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02.06.2021 06:23 Ответить
Видать с наполнением бюджета совсем туго в "епоху благополуччя". На подходе как обычно бухло и сигареты.
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02.06.2021 06:36 Ответить
Все в кацапів копіюють.
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02.06.2021 07:06 Ответить
А вот вам болт! Там уе всё давным-давно схвачено и зарегулировано, попробуйте что-нибудь купмть нa Amazon или e-Bay, я буду долго с вас смеяться.
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02.06.2021 07:06 Ответить
Коли вже буде податок на мордвинських клоунів та на шпіонську агентуру?
От де ми озолотимся!
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02.06.2021 07:15 Ответить
Обычного пользователя социальных сетей или поисковых сервисов закон не коснется никоим образом", - утверждает Ткаченко.

і тут же читаю:
електронні послуги надаються виключно фізичним особам.

То з кого візьметься плата для нашого клоунбюджету? Чи не з отримувачів - фізичних осіб?
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02.06.2021 07:28 Ответить
Повышают плату на электроэнергию бизнесу - бизнес просто поднимает цены на товары для людей, поднимают налоги - это опять же с нашего кармана. Что там за "чудо экономист" сидит?! Чем больше налогов, тем больше все в тень идут, взятки платят, бизнесу проще к примеру 3 грн. дать взятку чиновнику, чем 10 государству. Придумайте еще налог на налог, у нас и так двойное налогообложение. К примеру я работаю и получаю официальную ЗП, с меня уже удержат налог в пенсионный фонд, когда я покупаю машину и ее оформляю, или же на растаможке опять плачу в пенсионный фонд, т.е. два раза с меня один и тот же побор с тех же денег. "Налог на Google" принесет бюджету 3 млрд грн в год, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 3417
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02.06.2021 07:40 Ответить
а как же там всякие шифрования, фишинговые сайты, прокси и т.д и т.п, чисто с техническоц точки зрения? конечно, очень жаль что министры у нас почти все Кивы, без научной степени. зато бабло уже подсчитали и попилили.
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02.06.2021 07:41 Ответить
Шукаєте сенс у вьісерах ткаченка?)))
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02.06.2021 07:43 Ответить
Тогда по логике нужно брать налог с фейсбука, твиттера, вайбера и т.д и тп.
Или они просто решили обобрать самого богатенького?
Тогда гугл должен закрыть все бесплатные сервисы в Украине, а их немало предоставляется для простых пользователей и учебных заведений.
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02.06.2021 08:01 Ответить
Обычного пользователя социальных сетей или поисковых сервисов закон не коснется никоим образом", - утверждает Ткаченко.

Я еще не встречал ни одного налога, который бы не коснулся обычного пользователя или потребителя
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02.06.2021 08:15 Ответить
GPay пока...а...а...а...а...а...а...а.......
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02.06.2021 08:23 Ответить
Пора делать доступ к Гуглу - платным для украинцев? "Податок на Google" принесе бюджету 3 млрд грн на рік, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 6709
Пусть даже с небольшой абонплатой, 50-100$ в месяц.
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02.06.2021 08:25 Ответить
Гугл платить податки в США.
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02.06.2021 08:26 Ответить
Цікаво. А подумали, що буде, якщо Ґуґл зникне на території України? Не буде плей-маркета і фейсбука? Мільйони смартфонів стануть шматками пластику? Це багато мільярдів принесе до бюджету?
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02.06.2021 08:28 Ответить
Ось тут то держава в смартфоні і закінчиться.
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02.06.2021 09:50 Ответить
Добре. А як це все позначиться на кінцевому споживачі ?
Бо я не повірю, що людей це не торкнеться..
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02.06.2021 08:38 Ответить
зеленым вже замало грабувати Україну, виходять на міжнародний уровень, будуть доїть гугл, фейсбук, теслу та інші
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02.06.2021 08:47 Ответить
ну что зебилы, клоун не смешной оказался?
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02.06.2021 08:58 Ответить
коли наїдяться-мабуть ніколи.
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02.06.2021 09:01 Ответить
Налог за пользование офшорами тоже даст прибуток.
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02.06.2021 09:17 Ответить
Бред идиота.
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02.06.2021 09:29 Ответить
Чушь и ахинея!
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02.06.2021 09:40 Ответить
Гугл, - включи ответку этим долбо...ам!
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02.06.2021 09:47 Ответить
що за полуміри, а давайте посилки обкладемо податками, пішов на НП і тут бац +100 грн за будь який платіж налічкою.....
кидаєш комусь на карту налічняк бац 5% в казну
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02.06.2021 09:52 Ответить
угадайте кто конечный плательщик этих денег? правильно, потребитель, именно на него взвалят все издержки.
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02.06.2021 09:55 Ответить
Как вы себе это вообще представляете?
Сижу я владелец облачного сервиса, и вдруг думаю, а не скинуться ли мне на куртку украинскому министру, иду на сайт, заполняю кучу бланков и начинаю платить свои деньги причем после налогообложения в стране пребывания?
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02.06.2021 10:35 Ответить
идиоты зеленые
в кацапии тоже пытаются налогами обложить и заставить филиалы в стране открывать.
бараны зеркальные
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02.06.2021 11:28 Ответить
Ткаченко ты идиот?Вместо благодарности океану к которому Украина имеет доступ,ты хочешь обложить океан и дары его налогом?Ты не Ткаченко,ты Шариков ошибка эксперимента.Шариков тоже не понимал,что нельзя кусать руку дающего "Податок на Google" принесе бюджету 3 млрд грн на рік, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 3729
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02.06.2021 12:39 Ответить
Это удар по всем украинцам со стороны "Слуг Уродов" и Зеленского лично!
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02.06.2021 15:01 Ответить
Инвестиции идут в страну где налоги меньше или их нет. Любой прыжок любых азиатских тигров так строился. Я думаю, Гугл пожалуется инвестиционным няням и вопрос разрешится благополучно.
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08.06.2021 19:04 Ответить
 
 