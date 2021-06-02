РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13471 посетитель онлайн
Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
1 344 5
обстрел (20132) Донбасс (26945) операция Объединенных сил (4182)

Враг за сутки 5 раз нарушил режим "тишины" на Донбассе. Российские оккупанты били из 82-мм минометов, пулеметов и СПГ. Потерь нет, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Враг за сутки 5 раз нарушил режим

За прошедшие сутки, 1 июня, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, вблизи населенного пункта Новгородское оккупанты трижды открывали огонь из минометов 82-мм калибра, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

В районе Катериновки враг использовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Неподалеку от Песков противник в направлении позиций украинских защитников вел огонь из стрелкового оружия.

"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет. На обстрелы противника наши военнослужащие открывали огонь", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские воины подавили вражеский БПЛА в районе Санжаровки. За сутки - 8 обстрелов, оккупанты били из 120- и 82-мм минометов и гранатометов, - штаб ОС

Также сообщается, что украинская сторона СЦКК используя координационный механизм оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.

"По состоянию на 7:00 утра, 2 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки 5 раз нарушил режим тишины на Донбассе. Российские оккупанты били из 82-мм минометов, пулеметов и СПГ. Потерь нет, - штаб ОС 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Приугомонила наша арта гоблинов.
Говорил же, твари понимают слово "перемирие" и то оч условно - его у них просто нет в лексиконе, только после суточного артобстрела.
показать весь комментарий
02.06.2021 10:12 Ответить
+100!!!
показать весь комментарий
02.06.2021 12:46 Ответить
///
Оборона Луганского погранотряда 2 июня 2014 года: опубликовали записи телефонных переговоров пограничников (видео)

https://youtu.be/2JO23f9UrSc

В 4 утра 2 июня 2014 года Луганский пограничный отряд атаковали более 300 боевиков. В осаду попали 170 пограничников. Оборона продолжалась до ночи следующих суток. На тот момент правоохранительные органы и государственные учреждения города уже были под контролем боевиков.
показать весь комментарий
02.06.2021 11:41 Ответить
грустно
показать весь комментарий
02.06.2021 12:45 Ответить
горіть у пеклі москалі! всі!
показать весь комментарий
02.06.2021 12:47 Ответить
 
 