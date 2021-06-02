Враг за сутки 5 раз нарушил режим "тишины" на Донбассе. Российские оккупанты били из 82-мм минометов, пулеметов и СПГ. Потерь нет, - штаб ОС
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За прошедшие сутки, 1 июня, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, вблизи населенного пункта Новгородское оккупанты трижды открывали огонь из минометов 82-мм калибра, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.
В районе Катериновки враг использовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Неподалеку от Песков противник в направлении позиций украинских защитников вел огонь из стрелкового оружия.
"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет. На обстрелы противника наши военнослужащие открывали огонь", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что украинская сторона СЦКК используя координационный механизм оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.
"По состоянию на 7:00 утра, 2 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в пресс-центре ОС.
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Говорил же, твари понимают слово "перемирие" и то оч условно - его у них просто нет в лексиконе, только после суточного артобстрела.
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