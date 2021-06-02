В Украине за сутки от COVID-19 умерли 158 человек, зафиксированы 2 205 новых случаев заражения, 9 405 человек выздоровели
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В Украине зафиксированы 2 205 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 2 июня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"2 июня 2021 в Украине зафиксированы 2 205 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них - 104 ребенка и 85 медработников.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 1 262 человека;
летальных случаев - 158;
выздоровели - 9 405 человек;
За сутки протестировано:
методом ПЦР - 27 936 человек,
методом ИФА - 11 348 человек,
экспресс-тестами - 25 592 человека.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 206 836 человек;
выздоровели - 2 062 572 человека;
летальных случаев - 50 857;
проведено ПЦР-тестов - 10 235 181.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (473), Киевской (178), Харьковской (139), Запорожской (124) и Донецкой (112) областях", - рассказали в Минздраве.
Пожалуйста, подождите...
Госпіталізація потрібна приблизно ОДНОМУ З ДЕСЯТИ.
Що це означає?
Це означає що при госпіталізації 1262 осіб - НОВИХ ХВОРИХ ЯК МІНІМУМ 12 262 осіб, а ніяк не 2205 як брешуть.
Чому так?
Тому що ні сімейні лікарі, ні дитячі терапевти вже близько двох тижнів взагалі не дають направлення на Ковід тести. Просто якесь ТАБУ на це питання!
Думаю ця цифра більш показова.
Вам яка цифра більше до вподоби? Може не так все страшно?
может до суток длиться при полном сознании...