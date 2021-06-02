РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12017 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЗдоровье Коронавирус и карантин
3 588 9
карантин (16730) статистика (2307) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 158 человек, зафиксированы 2 205 новых случаев заражения, 9 405 человек выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 158 человек, зафиксированы 2 205 новых случаев заражения, 9 405 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 2 205 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 2 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"2 июня 2021 в Украине зафиксированы 2 205 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них - 104 ребенка и 85 медработников.

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 158 человек, зафиксированы 2 205 новых случаев заражения, 9 405 человек выздоровели 02 госпитализированы - 1 262 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 158 человек, зафиксированы 2 205 новых случаев заражения, 9 405 человек выздоровели 02 летальных случаев - 158;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 158 человек, зафиксированы 2 205 новых случаев заражения, 9 405 человек выздоровели 02 выздоровели - 9 405 человек;

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мир не сможет полностью восстановиться без равноправного распределения вакцин от COVID-19, - ВОЗ

За сутки протестировано:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 158 человек, зафиксированы 2 205 новых случаев заражения, 9 405 человек выздоровели 05 методом ПЦР - 27 936 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 158 человек, зафиксированы 2 205 новых случаев заражения, 9 405 человек выздоровели 05 методом ИФА - 11 348 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 158 человек, зафиксированы 2 205 новых случаев заражения, 9 405 человек выздоровели 05 экспресс-тестами - 25 592 человека.

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 158 человек, зафиксированы 2 205 новых случаев заражения, 9 405 человек выздоровели 08 заболели - 2 206 836 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 158 человек, зафиксированы 2 205 новых случаев заражения, 9 405 человек выздоровели 08 выздоровели - 2 062 572 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 158 человек, зафиксированы 2 205 новых случаев заражения, 9 405 человек выздоровели 08 летальных случаев - 50 857;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 158 человек, зафиксированы 2 205 новых случаев заражения, 9 405 человек выздоровели 08 проведено ПЦР-тестов - 10 235 181.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (473), Киевской (178), Харьковской (139), Запорожской (124) и Донецкой (112) областях", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 158 человек, зафиксированы 2 205 новых случаев заражения, 9 405 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 158 человек, зафиксированы 2 205 новых случаев заражения, 9 405 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 158 человек, зафиксированы 2 205 новых случаев заражения, 9 405 человек выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 158 человек, зафиксированы 2 205 новых случаев заражения, 9 405 человек выздоровели 14
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Привіт із Буковеля, чувакі й чувіхі!
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 158 человек, зафиксированы 2 205 новых случаев заражения, 9 405 человек выздоровели - Цензор.НЕТ 7021
показать весь комментарий
02.06.2021 08:24 Ответить
Ці рагулі настільки цинічно брешуть що вже давно відірвались від реальності.
Госпіталізація потрібна приблизно ОДНОМУ З ДЕСЯТИ.
Що це означає?
Це означає що при госпіталізації 1262 осіб - НОВИХ ХВОРИХ ЯК МІНІМУМ 12 262 осіб, а ніяк не 2205 як брешуть.
Чому так?
Тому що ні сімейні лікарі, ні дитячі терапевти вже близько двох тижнів взагалі не дають направлення на Ковід тести. Просто якесь ТАБУ на це питання!
показать весь комментарий
02.06.2021 08:43 Ответить
це так...
показать весь комментарий
02.06.2021 11:25 Ответить
Тому, що статисика захворюванності в ЕС іде на зниження і за вакцинування РНК вакцинами, а нам завозять вакцини не вищого сорту, люди побоюються їх вживати , тому реальне захворювання і смертність високі, а щоб це не показувати і не дають направлення на ПЦР і гроші не витрачати на людей бо на коррупційних схемах модно вкрасти. Даєш вилике крадівництво замість життя.
показать весь комментарий
02.06.2021 14:18 Ответить
Давай літо, турецькі і домініканські штами!
показать весь комментарий
02.06.2021 10:51 Ответить
Смертність складає більше 7% до виявлених за сутки. Ні в одній країні світі такого великого % не має. Суточний середній % смертності до виявлених в світі складає в межах 2%.
показать весь комментарий
02.06.2021 11:01 Ответить
А до хворих (з 93407 на сьогодні) 0,169%.
Думаю ця цифра більш показова.
Вам яка цифра більше до вподоби? Може не так все страшно?
показать весь комментарий
02.06.2021 11:28 Ответить
а смерть от удушья длительная.
может до суток длиться при полном сознании...
показать весь комментарий
02.06.2021 11:29 Ответить
Кількість виявлених хворих впала порівняно з максимумом в 9 разів, а кількість померлих лише в 3 рази. Це вже якась інша хвороба чи нам показують ліві цифри?
показать весь комментарий
02.06.2021 18:48 Ответить
 
 