Кибератака остановила работу одной из крупнейших в мире компаний-поставщиков мясной продукции. Подозревают хакеров из РФ

Один из крупнейших мировых поставщиков мясной продукции, американская компания JBS SA, остановила производство по всему миру из-за кибератаки, которую связывают с российскими хакерами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает Bloomberg.

"Кибератака на поставщика мяса JBS SA вызвала закрытие мясокомбинатов по всему миру и свела на нет пятую часть всего производства говядины в США", - отмечается в сообщении.

В Белом доме подтвердили кибернападение на компанию JBS и заявили, что предложили помощь для решения проблемы.

"JBS проинформировала администрацию, что требование о выкупе исходило от преступной организации, которая, скорее всего, базируется в России", - сказала журналистам заместитель спикера администрации президента США Карин Жан-Пьер.

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По ее словам, Вашингтон "контактирует непосредственно с российским правительством по этому вопросу с месседжем, что ответственные государства не скрывают преступников, требующих выкуп".

Как сообщалось, в последнее время масштабным кибератакам с территории России подверглись трубопровод Colonial Pipeline, который обеспечивает горючим Восточное побережье США, а также федеральное агентства USAID.