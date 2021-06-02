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Новости За рубежом
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киберпреступление (753) мясо (179) Россия (91236) США (23177) хакер (1115)

Кибератака остановила работу одной из крупнейших в мире компаний-поставщиков мясной продукции. Подозревают хакеров из РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Кибератака остановила работу одной из крупнейших в мире компаний-поставщиков мясной продукции. Подозревают хакеров из РФ

Один из крупнейших мировых поставщиков мясной продукции, американская компания JBS SA, остановила производство по всему миру из-за кибератаки, которую связывают с российскими хакерами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает Bloomberg.

"Кибератака на поставщика мяса JBS SA вызвала закрытие мясокомбинатов по всему миру и свела на нет пятую часть всего производства говядины в США", - отмечается в сообщении.

В Белом доме подтвердили кибернападение на компанию JBS и заявили, что предложили помощь для решения проблемы.

"JBS проинформировала администрацию, что требование о выкупе исходило от преступной организации, которая, скорее всего, базируется в России", - сказала журналистам заместитель спикера администрации президента США Карин Жан-Пьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Microsoft обвинила российских хакеров в массированной кибератаке на 150 организаций в 24 странах мира

По ее словам, Вашингтон "контактирует непосредственно с российским правительством по этому вопросу с месседжем, что ответственные государства не скрывают преступников, требующих выкуп".

Как сообщалось, в последнее время масштабным кибератакам с территории России подверглись трубопровод Colonial Pipeline, который обеспечивает горючим Восточное побережье США, а также федеральное агентства USAID.
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Топ комментарии
+13
Ждем оправданий Байдена не все так однозначно нужно разобраться,чтоб не огорчать ботоксного педофила
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02.06.2021 08:52
+12
Засрашка- страна террорист
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02.06.2021 08:49
+12
Бо більше нікому це не потрібне.
Решта працює на створення чогось. І лише бридкі кацапи мріють, щоб світ жив як вони.
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02.06.2021 08:58
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Засрашка- страна террорист
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02.06.2021 08:49 Ответить
Не видать теперь голодающей русне ножек Буша. Разве что из жалости конские сальюпы будут поставлять.
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02.06.2021 08:51 Ответить
кацапы,жрите ягель-это ваш национальный продукт...
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02.06.2021 09:00 Ответить
Ждем оправданий Байдена не все так однозначно нужно разобраться,чтоб не огорчать ботоксного педофила
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02.06.2021 08:52 Ответить
Судя по новостям, российские хакеры - самые лучшие хакеры.
Где бы что не случилось, везде они.
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02.06.2021 08:55 Ответить
Бо більше нікому це не потрібне.
Решта працює на створення чогось. І лише бридкі кацапи мріють, щоб світ жив як вони.
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02.06.2021 08:58 Ответить
Любая система должна иметь защиту.
Если систему взламывают, значит система плохая.
Если система хорошая, а её всё равно взламывают, значит хакеры что?
Не нужно идеализировать мир. Преступники будут всегда и нужно уметь себя защищать.
А кому-то всегда чего-то надо.
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02.06.2021 09:13 Ответить
Америка не може нічим відповісти, бо кацапи і так в лайні живуть ...
Нема вже куди підкидати Кибератака остановила работу одной из крупнейших в мире компаний-поставщиков мясной продукции. Подозревают хакеров из РФ - Цензор.НЕТ 8646
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02.06.2021 08:57 Ответить
Відключити засРаху від інтернету, і нехай хакають дупи один одному.
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02.06.2021 09:01 Ответить
Хватит уже писать ерунду.
Такими методами противника не победить.
Ты мне напоминаешь создателей советских пропагандистских фильмов, изображавших немецкую армию сборищем идиотов и психопатов.
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02.06.2021 09:17 Ответить
Это любители, никак не связанные с ФСБ.
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02.06.2021 09:00 Ответить
Возможно это хакеры "Мироторга". Русня хочет занять место американцев на рынке говядины.
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02.06.2021 09:07 Ответить
Отключить страну помойку от интернета.
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02.06.2021 09:07 Ответить
лапти вытирают ноги о США такими атаками, а Байден едет к хутину посмотреть ему в глаза, начать "диалог"...когда же придет в Америке кто то с яйцами?? Как не хватает Джона МакКейна...
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02.06.2021 09:09 Ответить
Побудуйте їм ще один газопровід в Німеччину, бо їм десь потрібно брати кошти на хакерів і китайські комр'ютери.
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02.06.2021 09:13 Ответить
Биткоины нужно запрещать - это афигительная отмывка самых грязных денег. Плюс мыльная бульбашка, которая сжирает немеряно энергии ничего не производя. Денежная единица в виде литра питьевой воды и то более материальная.
Мир сходит с ума!
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02.06.2021 09:16 Ответить
якісь ви надто "уязвімі" стали ...- а вуйку сЄмє...- чогоб це ....кацапія розуміе тільки язик сили - так вїбіть адекватно , і ще на упередження...., гопник іншого не розуміе...
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02.06.2021 09:22 Ответить
ВЕГЕТАРИАНСТВО ПОЛЕЗНЕЙ !)
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02.06.2021 11:16 Ответить
 
 