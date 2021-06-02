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Настойчивость Украины в получении ПДЧ вполне обоснованная. Удивляет, почему до 2019 года не говорили об этом, - вице-премьер Стефанишина
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Нынешняя настойчивость Украины в вопросе получения ПДЧ по членству в НАТО была вполне обоснованной. Вопрос нужно было поднять раньше.
Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Она считает, что реакция НАТО могла бы быть другой, если бы Украина запросила ПДЧ раньше.
"Меня больше удивляет, почему Украина до 2019 года не говорила о ПДЧ. Возможно, если бы не было такого "долгого молчания", этой скромной нерешительности, то сегодня реакция отдельных стран-членов Альянса была бы другой", - сказала она.
Топ комментарии
+52 Ksenia VB
показать весь комментарий02.06.2021 08:59
+39 Враг рода человеческого 666
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+33 Ksenia VB
показать весь комментарий02.06.2021 09:03
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Пожалуйста, подождите...
Просто Стефанишина проспала ті часи, переглядаючи квартал..
і взагалі, здається що до презЕ і цого шобли... і життя на землі не було ))) бо чого не трокнуться своїм писком- виявляється що до них (по їхнім словам) цим ніхто до них не займався )))))
Зебіли все одно нічого не пам'ятають...
17 год ·
«Європейська Солідарність» разом з колегами зірвала спроби слуг відтермінувати дубляж фільмів українською . Ця норма закону про мову вступає в силу з 1 липня, але авторам « Сватів» , Голобородьок, і кварталу нейметься- ну дуже хочеться продавати своє російськомовне телемило в Москву. Тому планували відтермінувати дубляж на невизначений термін, до закінчення карантину під егідою ковіду. Ми не дали цього зробити.
Це не перший наступ на українську за два роки президенства Зеленського. Найемоційніші моменти дня.
С марта по декабрь 2017 года работала директором Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета министров. В декабре 2017 года была назначена на должность генерального директора Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета министров.
Вот и расскажи, почему ты не делала свою работу...
Как менялась армия Украины 2014-2019гч.1
в 2014-м западные партнёры видели только отряды самообороны в кроссовках и с автоматами с кривыми стволами.
Вы никому ничего не должны и не делаете, зато предъявы бросаете всем налево-направо.
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Потому что до 2019 года по каналам, которые ты смотрела говорили:
Термос, Актриса фильма для взрослых, русские передвигают границы...
те, що зеленське отримало військовий конфлікт низької інтенсивності є його величезною вдачею й великим щастям для України, бо якби це самовдоволене було на чолі держави під час активних бойових дій було б нам непереливки.
Без Украины, но с Грузией: почему Киев решил игнорировать встречу лидеров НАТО
ЧЕТВЕРГ, 28 НОЯБРЯ 2019