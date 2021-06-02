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Новости Политика Украины
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Настойчивость Украины в получении ПДЧ вполне обоснованная. Удивляет, почему до 2019 года не говорили об этом, - вице-премьер Стефанишина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Настойчивость Украины в получении ПДЧ вполне обоснованная. Удивляет, почему до 2019 года не говорили об этом, - вице-премьер Стефанишина

Нынешняя настойчивость Украины в вопросе получения ПДЧ по членству в НАТО была вполне обоснованной. Вопрос нужно было поднять раньше.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Она считает, что реакция НАТО могла бы быть другой, если бы Украина запросила ПДЧ раньше.

"Меня больше удивляет, почему Украина до 2019 года не говорила о ПДЧ. Возможно, если бы не было такого "долгого молчания", этой скромной нерешительности, то сегодня реакция отдельных стран-членов Альянса была бы другой", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина должна как можно быстрее получить План действий по членству в НАТО, - Порошенко

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+52
Як це Україна не говорила ?
Просто Стефанишина проспала ті часи, переглядаючи квартал..
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02.06.2021 08:59
+39
Просто до 2019 делали. А сейчас говорят. Но," а какая разница"
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02.06.2021 09:00
+33
Iryna Gerashchenko

17 год ·

«Європейська Солідарність» разом з колегами зірвала спроби слуг відтермінувати дубляж фільмів українською . Ця норма закону про мову вступає в силу з 1 липня, але авторам « Сватів» , Голобородьок, і кварталу нейметься- ну дуже хочеться продавати своє російськомовне телемило в Москву. Тому планували відтермінувати дубляж на невизначений термін, до закінчення карантину під егідою ковіду. Ми не дали цього зробити.

Це не перший наступ на українську за два роки президенства Зеленського. Найемоційніші моменти дня.
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02.06.2021 09:03
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Як це Україна не говорила ?
Просто Стефанишина проспала ті часи, переглядаючи квартал..
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02.06.2021 08:59 Ответить
ну якщо стефанишина цього не чула, це зовсім не означає що не говорили )))
і взагалі, здається що до презЕ і цого шобли... і життя на землі не було ))) бо чого не трокнуться своїм писком- виявляється що до них (по їхнім словам) цим ніхто до них не займався )))))
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02.06.2021 09:04 Ответить
Та вони взялись тупо про все брехати...
Зебіли все одно нічого не пам'ятають...
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02.06.2021 09:05 Ответить
Может она вообще не из нашей страны? Судя по ее заявлением так и есть.
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02.06.2021 09:24 Ответить
Пліснява стільки "зробила", що починаючи з 2014 року нас вперше НЕ запросили на саміт НАТО.
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02.06.2021 10:15 Ответить
лол , тактика путина, всегда говори одно, а делай другое, говори на черное это белое
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02.06.2021 09:00 Ответить
Просто до 2019 делали. А сейчас говорят. Но," а какая разница"
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02.06.2021 09:00 Ответить
Емм, про це ще Ющенко говорив і найреальніший шанс отримати ПДЧ був навесні 2008... Але Юлька зустрілася з Меркель і прямо їй сказала, що ПДЧ - не на часі! Може якби тоді дали ПДЧ нам (і Грузії), то не було б воєн ні в 2008, ні в 2014!
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02.06.2021 09:03 Ответить
У ті роки Стефанишина ще в школу ходила.))
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02.06.2021 09:09 Ответить
Поза школу точніше
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02.06.2021 15:06 Ответить
Iryna Gerashchenko

17 год ·

«Європейська Солідарність» разом з колегами зірвала спроби слуг відтермінувати дубляж фільмів українською . Ця норма закону про мову вступає в силу з 1 липня, але авторам « Сватів» , Голобородьок, і кварталу нейметься- ну дуже хочеться продавати своє російськомовне телемило в Москву. Тому планували відтермінувати дубляж на невизначений термін, до закінчення карантину під егідою ковіду. Ми не дали цього зробити.

Це не перший наступ на українську за два роки президенства Зеленського. Найемоційніші моменти дня.
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02.06.2021 09:03 Ответить
Стефанишина, Ольга Витальевна.
С марта по декабрь 2017 года работала директором Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета министров. В декабре 2017 года была назначена на должность генерального директора Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета министров.

Вот и расскажи, почему ты не делала свою работу... Настойчивость Украины в получении ПДЧ вполне обоснованная. Удивляет, почему до 2019 года не говорили об этом, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 2675
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02.06.2021 09:04 Ответить
У Стефанишиной память как у аквариумной рыбки
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02.06.2021 09:04 Ответить
Зеленая типа, не в курсе, что именно с приходом клоуна в 2019 прекратились все реформы к стандартам НАТО, отозван и не назначен постоянный представитель от Украины в НАТО, потерпевший старательно пытался заглянуть в глаза пуйлу. И лишь пару месяцев назад, когда россия стянула войска к границам Украины, клоун с компашкой вдруг вспомнили о НАТО и резко захотели туда вступить, не забыв при этом кинуть предъявы Порошенко, Байдену, да еще теперь и немцам, что не дали оружия. Большего позора на международном уровне, как теперь, Украина еще не имела..
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02.06.2021 09:06 Ответить
ЩО ВОНА СКАЗАЛА , ВСЕ НАВПАКИ - з 19 по 21 не говорили , бо блазень повзав на колінах та заглядав путлеру в очі
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02.06.2021 11:10 Ответить
І то були не очі
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02.06.2021 12:01 Ответить
Ну что ты будешь делать? Опять клятые барыги поднасрали. Имели наглость не говорить о ПДЧ по членству в НАТО. Негодяи. Зато сейчас членство на рояле.
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02.06.2021 09:08 Ответить
От дурепа! Треба не качати права, як звикли зелені гопники, а проводити реальні реформи в армії. Тоді й шанси на ПДЧ будуть реальні.
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02.06.2021 09:09 Ответить
Ви коли брешите, хоч червонієте?
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02.06.2021 10:20 Ответить
Я представляю как она удивится, когда ей дадут почитать Конституцию)))
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02.06.2021 09:09 Ответить
Еще бы она читать умела... Настойчивость Украины в получении ПДЧ вполне обоснованная. Удивляет, почему до 2019 года не говорили об этом, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 1983
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02.06.2021 09:10 Ответить
Выпускница трускавецкой академии. Там это не обязательно.
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02.06.2021 09:45 Ответить
А чё там было говорить до 2019-го? Там мы просто шли куда надо, а не орали в тиливизир "пачиму Украина да сих пор ни в НАТА?!"
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02.06.2021 09:10 Ответить
Плісняві "бикування" називають "наполегливістю".
Наполегливість України в отриманні ПДЧ цілком обґрунтована. Дивує, чому до 2019 року не говорили про це, - віцепрем'єрка Стефанішина - Цензор.НЕТ 8785
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02.06.2021 10:26 Ответить
вот же коза драная. а ничё, шо для получения ПДЧ, армию нужно было хотя бы одеть и обуть?
Как менялась армия Украины 2014-2019гч.1
в 2014-м западные партнёры видели только отряды самообороны в кроссовках и с автоматами с кривыми стволами.
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02.06.2021 09:12 Ответить
Стефанишина , - уже два года получаешь деньги налогоплательщиков , - Где результат ???, пролетят и еще два года , вспомни еще про попередников попередников .Человек судит о То , - что и за что он заплатит и что в его остается. Зароботная плата , инфляция , свет , вода , газ .Для большей части населения , а не для особенных . И наконец забудьте положение , - Средняя зароботная плата. Когда богатого , делят на бедного и оба оказывается , очень счасливы.
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02.06.2021 09:12 Ответить
Настойчивость Украины в получении ПДЧ вполне обоснованная. Удивляет, почему до 2019 года не говорили об этом, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 5618
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02.06.2021 09:14 Ответить
У вас не настойчивость, а быкование.
Вы никому ничего не должны и не делаете, зато предъявы бросаете всем налево-направо.
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02.06.2021 09:16 Ответить
По ЗЕлебобикам до 2019г Украины не существовало, пришел осел и основал государство. Слава величайшему державному деятелю янелоху оманскому! Наполегливість України в отриманні ПДЧ цілком обґрунтована. Дивує, чому до 2019 року не говорили про це, - віцепрем'єрка Стефанішина - Цензор.НЕТ 8422
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02.06.2021 09:30 Ответить
Если кто нить из зеленого стада не сбрехал...значит день он прожил зря...
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02.06.2021 09:32 Ответить
Настойчивость Украины в получении ПДЧ вполне обоснованная. Удивляет, почему до 2019 года не говорили об этом, - вице-премьер Стефанишина

===================
Потому что до 2019 года по каналам, которые ты смотрела говорили:
Термос, Актриса фильма для взрослых, русские передвигают границы...
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02.06.2021 09:42 Ответить
З якого дуба вона впала?! Така примітивна брехня розрахована на дебільний зелений електорат! Вони схавають, бо досі ще вірять в голобородька.
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02.06.2021 09:42 Ответить
До 2019 року все це робили і говорили. Ми бачили наші делегації на самітах НАТО, але не бачимо їх при Зелі, він навіть не призначив туди представника від України. Ви, "зелень" дуже кричите, що бажаєте в НАТО, а самі потихому йдете подалі від НАТО, і йдете в сторону "тайожного союзу", в ізоляцію.
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02.06.2021 09:45 Ответить
працюючи в ті часи в уряді ця пані не могла не знати, а якщо не знала значить її було просто байдуже, що в часи гарячої фази військової агресії росії, Альянс ухилявся від питання надання Україні ПДЧ.
те, що зеленське отримало військовий конфлікт низької інтенсивності є його величезною вдачею й великим щастям для України, бо якби це самовдоволене було на чолі держави під час активних бойових дій було б нам непереливки.
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02.06.2021 09:46 Ответить
НАТО и кодлан Коломойского. Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский/ Глава подкомитета по госбезопасности Верещук сказала, что Украине не стоит становиться членом НАТО, потому что нашей стране не нужны проблемы с Россией, которая не хочет, чтобы мы вступали в НАТО./ Вопрос членства в НАТО может быть вынесен на референдум, - Стефанчук/ Стефанчук предлагает ввести блокирующее право на референдуме. Чтобы принять вступление Украины в НАТО, должны проголосовать не менее 76 процентов. Если 25 процентов голосуют против, этого не будет.
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02.06.2021 09:58 Ответить
Зебілка. Пораджу стефанішеній зробити запит до НАТО і поцікавитись тим, що робилось до 2019, і чого НЕ робилось після 2019 року.
Без Украины, но с Грузией: почему Киев решил игнорировать встречу лидеров НАТО
ЧЕТВЕРГ, 28 НОЯБРЯ 2019
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02.06.2021 10:07 Ответить
«Немає нічого дурнішого за бажання завжди бути розумніше за усіх». © Франсуа де Ларошфуко
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02.06.2021 10:11 Ответить
Она и ее зеленые хозяева, точно соответствуют психологическим оценкам. Ими движет зависть и понимание свое никчёмности. Они жаждут власти и признания, но слишком слабы и недостаточно умны, что бы завоевать уважение.
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02.06.2021 10:20 Ответить
в убогом представлении зеленых клоунов до 2019 г. не существовало ничего, ни звезд ни планет ни стран и народов, ни требований о ПДЧ и только с пришествием "величайшего лидера современности" и с началом работы зеленого шапито в 2019 г. возникло все сущее Наполегливість України в отриманні ПДЧ цілком обґрунтована. Дивує, чому до 2019 року не говорили про це, - віцепрем'єрка Стефанішина - Цензор.НЕТ 9556
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02.06.2021 10:40 Ответить
Теперь зедебилам будут врать и разводить, будут драть их тарифами до последней нитки. Так им и надо, наголосовали. Но жаль и несправедливо, что при этом будут страдать невиновные остальные 25% избирателей и Украина оказалась в жопе в экономической и международной позиции как страна 3 мира. Выполнили заказ московского рашенфашиста.
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02.06.2021 10:42 Ответить
А вуха пробувала промити!
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02.06.2021 10:52 Ответить
Ты б, с@ка, спросила, почему это до 2019-го года войска не отводили и путину в глаза не заглядывали, как вы теперь?
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02.06.2021 10:57 Ответить
Зеленые конечно идиоты,но возникает вопрос-почему ПДЧ до сих пор не дали Грузии,где и реформы в армии и в стране на порядок выше чем в Украине и там даже боевых действий уже давно нет.Все-таки причина скорее в самом НАТО,где засели трусливые крысы типа Меркель и Макрона и всячески тормозят наше движение туда.
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02.06.2021 13:51 Ответить
Ще одна талановита актриса для студії Бігуса. Ну, коли її попользують і погонять з Банкової.
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02.06.2021 15:46 Ответить
 
 