Украина занимает девятое место в мире и третье в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 2 июня в мире зарегистрировали 447 201 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 10 344 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 171 942 130 случаев инфицирования, из них 447 201 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 575 960 человек, из них 10 344 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 154,4 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, США, Франция и Турция.

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 30-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 8, по летальным случаям - 9-ю и 3-ю позицию соответственно.



