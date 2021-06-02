Украина занимает девятое место в мире и третье в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
По состоянию на утро 2 июня в мире зарегистрировали 447 201 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 10 344 человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 171 942 130 случаев инфицирования, из них 447 201 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 575 960 человек, из них 10 344 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 154,4 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, США, Франция и Турция.
Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 30-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 8, по летальным случаям - 9-ю и 3-ю позицию соответственно.
Пожалуйста, подождите...
Неужели мы входили в число стран долгожителей?
он такая бубочка!
Скажіть спасибі "Зелі".
На ціинтар гарно їх везуть
По клоунскій моделі.
По тих дорогах, що ліпив,
За ковідні мільярди.
Нарід за рік не прищепив,
Лилося фейків міріади.
Що ніби вже вакцина тут,
Й він чемпіон у світі.
Бариги грошики метуть,
Та пруть "зеленій" свиті.
Нарід бажав велосипед,
Та вчителя при владі.
Ікру червону, з неба мед...
Голобородьку ріді?
02.06.2021 р.
Анатолій Березенський