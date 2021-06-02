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Украина занимает девятое место в мире и третье в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

По состоянию на утро 2 июня в мире зарегистрировали 447 201 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 10 344 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 171 942 130 случаев инфицирования, из них 447 201 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 575 960 человек, из них 10 344 за минувшие сутки.

Украина занимает девятое место в мире и третье в Европе по суточной смертности от COVID-19 01

Побороли болезнь и вылечились 154,4 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, США, Франция и Турция.

Украина занимает девятое место в мире и третье в Европе по суточной смертности от COVID-19 02

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 30-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 8, по летальным случаям - 9-ю и 3-ю позицию соответственно.

Украина занимает девятое место в мире и третье в Европе по суточной смертности от COVID-19 03
Украина занимает девятое место в мире и третье в Европе по суточной смертности от COVID-19 04
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Так доктор смерть вроде ж говорил что у нас минимальная смертность от Ковида
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02.06.2021 09:16 Ответить
А как было раньше?
Неужели мы входили в число стран долгожителей?
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02.06.2021 09:19 Ответить
ви тока нє слушайтє нікаво, Зєлєнскій - хароший!
он такая бубочка!
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02.06.2021 09:21 Ответить
та шо між ногами в чоловіків?
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02.06.2021 09:23 Ответить
Кому ще концентраторів надіслати?
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02.06.2021 09:23 Ответить
мы же чемпионы по борьбе с короной - нелох так сказал
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02.06.2021 09:45 Ответить
Що люди, ніби мухи мруть,
Скажіть спасибі "Зелі".
На ціинтар гарно їх везуть
По клоунскій моделі.

По тих дорогах, що ліпив,
За ковідні мільярди.
Нарід за рік не прищепив,
Лилося фейків міріади.

Що ніби вже вакцина тут,
Й він чемпіон у світі.
Бариги грошики метуть,
Та пруть "зеленій" свиті.

Нарід бажав велосипед,
Та вчителя при владі.
Ікру червону, з неба мед...
Голобородьку ріді?

02.06.2021 р.
Анатолій Березенський
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02.06.2021 10:06 Ответить
А ще якби ми побачили реальну статистику, а не "намальовану", то Зеля прав - ми чемпіони. Нарід вибирав вухами, то хай і лікується вухами, які питання. Він же сказав, що все добре?
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02.06.2021 10:09 Ответить
І ось таким от лайном нас годують кожен день. Дурники ведуться...
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02.06.2021 12:41 Ответить
 
 