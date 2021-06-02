Неформальное образование стало реальным конкурентом традиционного: вузы часто оторваны от происходящего на рынке, - руководитель Ukrainian Film School Тимошенко

Неформальное образование стало реальным конкурентом традиционного образования, потому что украинские вузы сферы культуры часто не имеют современной технологической базы и контакта с киноиндустрией, поэтому студенты ищут альтернативу, считает руководительница первой украинской киношколы Ukrainian Film School Алена Тимошенко.

Как передает Цензор.НЕТ, на форуме "Украина 30. Образование и наука" она подчеркнула, что развитие творческих профессий имеет большое значение для государства, поскольку через культуру происходит презентация и популяризация Украины в мире. Однако возможности традиционного образования не отвечают требованиям времени.

"Вузы часто оторваны от того, что происходит на рынке. Они не знают, какие есть тренды, какие есть гранты, возможности для студентов. А наша цель - привести студента на съемочную площадку с первых дней обучения, а не после получения диплома", - рассказала Тимошенко.

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Она рассказала, что Ukrainian Film School ежегодно выпускает более 800 специалистов в области киноиндустрии, среди которых звезда фильма "Віддана" Алеся Романова, создатель сценария для фильма о Лобановском Стас Верещук, участники проектов Netflix и другие.

По словам Тимошенко, школа ориентируется на приобретение практических знаний. Студенты принимают участие в питчингах Госкино и Украинского культурного фонда.

"Мы сейчас являемся конкурентом высших учебных заведений, потому что к нам приходят учиться и получить практику из других вузов. Мы даем возможность работать в профессии уже во время учебы. Для творческих профессий, таких как актерское мастерство или продюсирование, не нужно 5 лет университета - достаточно 1-2 лет практики", - уверена Тимошенко.

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По ее мнению, украинским вузам следует пересмотреть подходы к образованию, стать ближе к реальной киноиндустрии и научиться конкурировать за внимание студентов.