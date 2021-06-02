РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11705 посетителей онлайн
Новости ОбществоШоу-бизнес Вступительная кампания
1 510 6
вступительная кампания (277) вуз (903) кино (1505) образование (2225) абитуриент (145)

Неформальное образование стало реальным конкурентом традиционного: вузы часто оторваны от происходящего на рынке, - руководитель Ukrainian Film School Тимошенко

Новости Цензор.НЕТ Общество Шоу-бизнес

Неформальное образование стало реальным конкурентом традиционного: вузы часто оторваны от происходящего на рынке, - руководитель Ukrainian Film School Тимошенко

Неформальное образование стало реальным конкурентом традиционного образования, потому что украинские вузы сферы культуры часто не имеют современной технологической базы и контакта с киноиндустрией, поэтому студенты ищут альтернативу, считает руководительница первой украинской киношколы Ukrainian Film School Алена Тимошенко.

Как передает Цензор.НЕТ, на форуме "Украина 30. Образование и наука" она подчеркнула, что развитие творческих профессий имеет большое значение для государства, поскольку через культуру происходит презентация и популяризация Украины в мире. Однако возможности традиционного образования не отвечают требованиям времени.

"Вузы часто оторваны от того, что происходит на рынке. Они не знают, какие есть тренды, какие есть гранты, возможности для студентов. А наша цель - привести студента на съемочную площадку с первых дней обучения, а не после получения диплома", - рассказала Тимошенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украинская лента "Стоп-Земля" получила на Берлинале "Хрустального медведя". ВИДЕО+ФОТО

Она рассказала, что Ukrainian Film School ежегодно выпускает более 800 специалистов в области киноиндустрии, среди которых звезда фильма "Віддана" Алеся Романова, создатель сценария для фильма о Лобановском Стас Верещук, участники проектов Netflix и другие.

По словам Тимошенко, школа ориентируется на приобретение практических знаний. Студенты принимают участие в питчингах Госкино и Украинского культурного фонда.

"Мы сейчас являемся конкурентом высших учебных заведений, потому что к нам приходят учиться и получить практику из других вузов. Мы даем возможность работать в профессии уже во время учебы. Для творческих профессий, таких как актерское мастерство или продюсирование, не нужно 5 лет университета - достаточно 1-2 лет практики", - уверена Тимошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 8-10% в обороте доходов от кино занимают украинские фильмы, - Ткаченко

По ее мнению, украинским вузам следует пересмотреть подходы к образованию, стать ближе к реальной киноиндустрии и научиться конкурировать за внимание студентов.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Неформальное образование стало реальным конкурентом традиционного: вузы часто оторваны от происходящего на рынке, - руководитель Ukrainian Film School Тимошенко - Цензор.НЕТ 6236
показать весь комментарий
02.06.2021 09:22 Ответить
Неформальна освіта стала реальним конкурентом традиційного: виші часто відірвані від того, що відбувається на ринку, - керівниця Ukrainian Film School Тимошенко - Цензор.НЕТ 6239
показать весь комментарий
02.06.2021 09:39 Ответить
Угу, нейро-хірургом можна стати за допомогою ютьюба, пілотом за допомогою компьютерних ігор, а президентом за допомогою серіалів і народонасєлєнія, яке підтримує такі принципи. Долой акадємічєскоє образованіє!)))
показать весь комментарий
02.06.2021 09:26 Ответить
ниче не долой, вона кива диссертации пишет
показать весь комментарий
02.06.2021 10:11 Ответить
Знаю с первых слов профессора мед универа в днепре, который утверждает, что бил гейтс чипирует, причем это профильный профессор, а не обжд и тд.
Если смотреть в сферу айти, то уже все дошло до того, что нормальные компании сами обучают себе будущих айти работников, так как 99% вышек в этой отрасли полный треш.
А с учетом недавних событий, которые вскрыли весь гной в виде Кивы, ты же понимаешь Кива не первый подобный профессор и таких у нас полно, и вот чему они могут учить кроме как усмерять своего самовысуванця не понятно.
показать весь комментарий
02.06.2021 11:01 Ответить
Не скажу за інші ВУЗи, але конкретно мій ВУЗ, будівельного напрямку, який себе позиціонує як самий топовий в Україні по цьому питанню - мав абсолютно дебільну навчальну програму, яка витрачала час студента, не вчила його реально потрібним речам. Випуск 2015 року, між іншим.

І по слухам воно все так і залишилось.
показать весь комментарий
02.06.2021 11:20 Ответить
 
 