Неформальное образование стало реальным конкурентом традиционного: вузы часто оторваны от происходящего на рынке, - руководитель Ukrainian Film School Тимошенко
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Неформальное образование стало реальным конкурентом традиционного образования, потому что украинские вузы сферы культуры часто не имеют современной технологической базы и контакта с киноиндустрией, поэтому студенты ищут альтернативу, считает руководительница первой украинской киношколы Ukrainian Film School Алена Тимошенко.
Как передает Цензор.НЕТ, на форуме "Украина 30. Образование и наука" она подчеркнула, что развитие творческих профессий имеет большое значение для государства, поскольку через культуру происходит презентация и популяризация Украины в мире. Однако возможности традиционного образования не отвечают требованиям времени.
"Вузы часто оторваны от того, что происходит на рынке. Они не знают, какие есть тренды, какие есть гранты, возможности для студентов. А наша цель - привести студента на съемочную площадку с первых дней обучения, а не после получения диплома", - рассказала Тимошенко.
Она рассказала, что Ukrainian Film School ежегодно выпускает более 800 специалистов в области киноиндустрии, среди которых звезда фильма "Віддана" Алеся Романова, создатель сценария для фильма о Лобановском Стас Верещук, участники проектов Netflix и другие.
По словам Тимошенко, школа ориентируется на приобретение практических знаний. Студенты принимают участие в питчингах Госкино и Украинского культурного фонда.
"Мы сейчас являемся конкурентом высших учебных заведений, потому что к нам приходят учиться и получить практику из других вузов. Мы даем возможность работать в профессии уже во время учебы. Для творческих профессий, таких как актерское мастерство или продюсирование, не нужно 5 лет университета - достаточно 1-2 лет практики", - уверена Тимошенко.
По ее мнению, украинским вузам следует пересмотреть подходы к образованию, стать ближе к реальной киноиндустрии и научиться конкурировать за внимание студентов.
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Если смотреть в сферу айти, то уже все дошло до того, что нормальные компании сами обучают себе будущих айти работников, так как 99% вышек в этой отрасли полный треш.
А с учетом недавних событий, которые вскрыли весь гной в виде Кивы, ты же понимаешь Кива не первый подобный профессор и таких у нас полно, и вот чему они могут учить кроме как усмерять своего самовысуванця не понятно.
І по слухам воно все так і залишилось.